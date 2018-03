Es geht wieder los

Noch knapp zwei Wochen und der Allgäu Skyline Park bei Bad Wörishofen öffnet wieder seine Tore für alle Achterbahn- und Karussellliebhaber. Auch die neue Saison wird die ein oder andere Veränderung oder Neuheit im Park bringen. Das ist neu:

- Für die jüngeren Kinder entsteht eine Kran- und Baggerlandschaft, bei der – je nach Auswahl des fahrbaren Untersatzes – nach Lust und Laune gebaut und gestapelt, oder gebaggert und geschaufelt werden kann. Wer entdeckt das Baumeister-Gen in sich?

- Außerdem wird es im Juli ein neues Event für alle Teenies geben. Beim XXL-TuberDay kann man seine Online-Stars live treffen. Am Samstag, 21. Juli 2018 geben sich zahlreiche Youtuber und Stars anderer Plattformen – wie musical.ly – die Ehre. Einige Zusagen sind bereits bestätigt, wie etwa die von Jonas Ems, Dschungelkönigin Jenny Frankhauser, Aaron Troschke oder Chris Tezz. Doch viele weitere werden in den nächsten Tagen und Wochen bekannt gegeben.

Der XXL TuberDay besteht aus drei coolen Bausteinen: Der Blue Carpet: Bei uns wird für die Stars der blaue Teppich ausgerollt. Hier haben Presse und Fans die Möglichkeit, sich intensiv mit ihren Lieblingsstars auseinanderzusetzen und die ersten exklusiven Fotos zu machen.

XXL TuberDay Live-Show: Neben diverser Live-Acts wird es eine große Show „Tuber vs. Zuschauer“ geben. Die Fans selbst können gegen ihre Idole in unterschiedlichen Challenges und Spielen antreten.

Meet and Greet: Alle Tuber stehen für Autogrammwünsche, Selfies und Smalltalk zur Verfügung. Jeder Zuschauer bekommt die Möglichkeit alle Stars vor Ort zu treffen.

- Die Wildwasserbahn I verlässt den Allgäu Skyline Park und wandert in die Eifel. Somit bleibt die Bahn auch im Eifelpark in Familienbesitz. Durch diesen Wechsel wird Platz geschaffen, für eine Indoor-Veranstaltungsstätte. Das Velodrom – früher auf der Oidn Wies’n – soll die steigende Nachfrage nach Firmenveranstaltungen bedienen sowie weitere parkeigene Veranstaltungen – auch bei schlechtem Wetter – ermöglichen.

Neben so vielen Neuheiten, wurde auch das Skyline Park Logo mit dem Maskottchen Löwi modifiziert. Es ist jetzt moderner, glänzender und noch fröhlicher geworden. Für alle, die es kaum erwarten können zu guter Letzt noch ein Geheimtipp: Sollte es das Wetter zulassen, gibt es bereits am Wochenende des 17. und 18. März ein Pre-Opening. Über ein Pre-Opening wird kurzfristig entschieden werden. Tagesaktuelle Informationen finden auf www.skylinepark.de.

Der Allgäu Skyline Park in Bad Wörishofen (Bahnhalt Rammingen) – direkt vor den Toren Münchens – ist ein beliebter Freizeitpark für Jung und Alt. Auf über 32 Hektar grüner Parklandschaft stehen über 60 Attraktionen für die ganze Familie zur Verfügung, unter anderem die höchste Überkopf-Achterbahn Europas – der Sky Wheel. Weitere Highlights sind die Wildwasserbahn, Wasserrutschen-Spaßbad, Formel 1-Autoscooter und viele echte Nostalgie-Klassiker wie Riesenrad und Krinoline. Mit zehn actionreichen Rides ist der Allgäu Skyline Park bayernweit Spitzenreiter. Der Allgäu Skyline Park wurde auch 2017 zum wiederholten Male vom unabhängigen Freizeitpark-Tester Team e.V. in den Kategorien „Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Beste Gastronomie“ ausgezeichnet und zählt damit zu den Spitzenreitern in Europa. 2015 erhielt der Skyline Park ein Prädikat „besonders empfehlenswert für Kinder“ für die neue Kids Farm – einzigartige Bauernhof Spielinsel, 2016 und 2017 folgten die Auszeichnungen des Events Skyline Park bei Nacht zum „TOP-Event“.

Seit 1998 wird der inhabergeführte Allgäu Skyline Park von der Familie Löwenthal geleitet. (BSZ)

(Über 60 Attraktionen warten im Skyline Park auf die Besucher - Fotos: Allgäu Skyline Park)