Farbenfrohes Paradies für Aktivurlauber

Mit einer kleinen Yacht geht es vom Hafen der Shark Bay in Sharm El Sheikh – was übersetzt „Bucht des Scheichs“ heißt – hinaus in den Golf von Aqaba zum Schnorcheln und Tauchen. Die See ist relativ ruhig, der Himmel ist strahlend blau, kein Wölkchen ist zu sehen und die Sonne brennt unbarmherzig vom Firmament – ohne Sonnenschutzsegel auf dem Boot hätten wir in kürzester Zeit einen enormen Sonnenbrand. Nach einer knappen Stunde sanften Wellenritts erreichen wir unsere Tauch- und Schnorchelgründe in der Nähe von Tiran Island. Einer unserer Begleiter springt ins erfrischende Nass und macht das Boot mit Tauen an Ankerbojen im Meer fest.

Am Thomas Reef haben wir die Möglichkeit zu einem Schnuppertauchgang – die Meisten von uns waren noch nie Tauchen – und zum Schnorcheln. Die Anspannung, das Adrenalin und die Vorfreude steigen, denn wir wissen nicht, was uns unter Wasser erwartet und wie ein Tauchgang funktioniert. Nach einer kurzen Einweisung schlüpft dann in festgelegten Abständen einer nach dem anderen in einen Neoprenanzug, zieht die Schwimmflossen an, bekommt einen Bleigürtel um und die Sauerstoffflasche wie einen Rucksack auf den Rücken geschnallt. Jetzt noch die Tauchermaske auf, das Sauerstoffmundstück in den Mund, mit beiden Händen Maske sowie Mundstück festhalten, noch einen kleinen Schritt über die Bordkante und ab ins klare Wasser des Golfs von Aqaba, der Nervenkitzel kann beginnen.

Es dauert eine gewisse Zeit bis man sich an das Atmen mit dem Sauerstoff gewöhnt hat, aber die bekommt jeder Tauchlehrling vom Guide zugestanden. Langsam geht es dann hinunter, immer auf den Druckausgleich achtend, in die faszinierende Unterwasserwelt des Roten Meers.

Ein ebenso tolles Erlebnis ist das Schnorcheln an dieser Stelle. Die Maske auf, den Schnorchel in den Mund zum Atmen und ab ins 24 Grad Celsius warme Meer. Den Kopf im Wasser bewundern wir die Artenvielfalt und die zum Teil herrlich bunten Fische sowie Korallen. Man ist versucht zu sagen, hier hat die Natur aus dem Vollen geschöpft. Immer wieder entdecken wir neue Arten und wissen gar nicht, wo wir zuerst hinschauen sollen, so „reich gedeckt ist der Tisch“ unter Wasser.

Apropos „deckter Tisch“. Nach einem auf dem Boot lecker zubereiteten Mittagessen starten wir zu unserem zweiten Schnorchelgang am Gordon Reef. Wir lassen uns mit der Strömung treiben, während das Boot uns in gebührendem Abstand begleitet. Im Vergleich zum Vormittag ist die Unterwasserwelt hier nicht so spektakulär. An einer Schnur ziehen wir uns wieder an Bord und lassen uns von der leichten Brise und der Sonne trocknen. Eine Besonderheit birgt das Gordon Reef aber dennoch, das Wrack des 1981 gesunkenen Frachters Lullia. Man merkt, der Zahn der Zeit, beziehungsweise das Meer, nagen beharrlich an dem Schiff.

Ein Highlight birgt der Tag dann aber trotzdem noch, die Begegnung mit zig Delfinen. Sie schwimmen neben, unter oder vor dem Boot und begleiten uns einen Teil des Wegs zum Hafen. Ein tolles Erlebnis, diese grazilen Tiere und tollen Schwimmer so nah erleben zu dürfen. Der krönende Abschluss eines herrlichen und erlebnisreichen Tags.

Wenn man schon in Sharm El Sheikh urlaubt, sollte auch ein Abstecher in den Nationalpark Ras Mohamed auf dem Programm stehen. Wir erkunden auf dem Mountainbike das Schutzgebiet mit unserer Führerin Gabi. Der Nationalpark Ras Mohammed ist der südlichste Punkt der Sinai-Halbinsel. Er stellt für sich eine kleine Halbinsel dar, die durch eine Landzunge mit dem Sinai verbunden ist. Diese hat eine Breite von etwa 800 Metern und eine Länge von rund 3,5 Kilometern. Die kleine Halbinsel selbst hat eine Länge von etwa 5,1 Kilometern und eine maximale Breite von rund 3,5 Kilometern. Das Gebiet ist ein einziger Block fossiler Korallen, der angehoben wurde. Der höchste Punkt hat eine Höhe von 73 Metern. Ras Mohammed teilt den Golf von Aqaba vom Golf von Sues und spaltet somit das Rote Meer. Auf dem Landweg beträgt die Entfernung vom südlichsten Punkt, dem Shark Reef, bis zur Touristenhochburg Naama Bay 37 Kilometer.

Durch die geringen Niederschlagsmengen und die ganzjährig hohen Lufttemperaturen ist die Vegetation äußerst spärlich. Dennoch existieren 80 Pflanzenarten im Nationalpark. Die dominanten Pflanzen sind Akazien und Doumpalmen. Im Mangrove Channel an der südwestlichen Spitze Ras Mohammeds wachsen Mangroven. Diese sind die zweitnördlichsten auf der Erde. Nur noch bei Nabq, etwas nördlich von Sharm El-Sheikh, gibt es noch nördlichere Vorkommen. Die Mangrove ist ein Ökosystem, das sich dem Leben im Gezeitenbereich tropischer Küstenlandschaften anpasste. Hier leben unzählige Winkerkrabben im Schlick.

Ras Mohammed hat die größte Artenvielfalt marinen Lebens im Sinai, wovon wir uns bei einem ausgedehnten Schnorchelgang selbst überzeugen. Vor allem an der Südspitze der Landzunge kann man große Fischschwärme beobachten. An den Riffs sind Papageifische permanent anzutreffen. Einer der häufigsten Vertreter sind der Rostpapageifisch und der Langnasen-Papageifisch. Weitere häufige Riffbewohner sind Doktorfische sowie Fahnenbarsche und Soldatenfische, deren größter Vertreter der Großdorn-Husarenfisch ist. Besonders grazile Riffbewohner sind der Rotfeuerfisch und der Strahlenfeuerfisch. Beide ziehen langsam und elegant durch das Riff, auf der Suche nach Nahrung. Die Feuerfische zeigen wenig Fluchtverhalten, da sie an der Rückenflosse mit Giftstacheln bewaffnet sind. Das Gift soll äußerst schmerzhaft sein. Gott sei Dank machen wir keine direkte Bekanntschaft mit den giftigen Meeresbewohnern.

Der Unterschied im Ras Mohamed könnte nicht größer sein: Während das Festland des Nationalparks karg, ja fast schon unwirtlich ist, ist die Unterwasserwelt tatsächlich noch einen Tick imposanter, farbenfroher und artenreicher als vor den Riffs von Tian Islands. Ein absolutes Muss für jeden Besucher des Nationalparks.

Mit Quad durch die Wüste

Was man sich bei einem Besuch von Sharm El Sheikh ebenfalls nicht entgehen lassen sollte, ist die Fahrt mit dem Quad in die Wüste – ideal für alle, die sportliches Abenteuer suchen und Wüstenstaub nicht scheuen. Wir starten am späten Nachmittag, um rechtzeitig zum Sonnenuntergang in der Wüste zu sein. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase an das ungewohnte Gefährt gehts los zu unserem Trip in Richtung Wüste. Die Maschinen sind leicht zu bedienen, allerdings bei einer längeren Tour ist der rechte Daumen gut trainiert vom stetigen Gas geben, denn je nach Teilnehmer und bereits vorhandener Motorraderfahrung legt der Guide ein entsprechendes Tempo vor.

Wir unterbrechen unsere Tour, da wir kurz vom Quad auf Dromedare umsteigen. Der Ritt auf den Wüstenschiffen ist jedoch eigentlich nur zum Foto-Shooting gedacht, denn nach wenigen Metern ist der Ausflug hoch zu Kamel leider beendet und wir satteln wieder um auf unsere Quads, dem Sonnenuntergang entgegen, der heute jedoch leider nicht allzu beeindruckend ausfällt – es ist am Horizont einfach zu diesig.

Zurück auf unseren Quads rasen wir in die beginnende Dunkelheit hinein zu unserem nächsten Programmpunkt, einem Barbeque-Abendessen mit orientalischer Show bei Beduinen zwischen den Bergen der Sinai Wüste. Ganz nett, aber auch nicht mehr.

Mittlerweile ist die Nacht über die Wüste hereingebrochen, wir schalten die Scheinwerfer an unseren Quads ein und fahren auf der staubigen und holprigen Piste zurück zum Ausgangspunkt unserer Tour. Wir steigen ab und schütteln den Staub von den Kleidern, nehmen die Brillen sowie Mundschutztücher ab und grinsen übers gesamte Gesicht. Ein erlebnisreicher Tag, der uns noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

Während der Gang durch den Old Market jetzt nicht gerade zu den Highlights eines Urlaubs in Sharm El Sheikh zählt – außer man benötigt Souveniers und Andenken –, sollte man den Besuch des Farsha Cafés unbedingt einplanen. Obwohl der Eingang wenig einladend aussieht, lassen wir uns davon nicht abschrecken. Ist man erst einmal drinnen, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Bunte Kissen soweit das Auge reicht. Ein beinahe verwunschener Ort mit all diesen alten Haus- und Hof-Fundstücken, mit all diesen kleinen Sitzecken in den Klippen und dem gigantischen Ausblick aufs Meer. Man fühlt sich wie in „1000 und einer Nacht“. Der absolut passende Ort einen Urlaub an der Südspitze der Sinai Halbinsel ausklingen zu lassen. (Friedrich H. Hettler)

(Define im Golf von Aqaba; das Wrack der Lullia; Winkerkrabbe und Skarbäus im Nationalparl Ras Mohamed; vom Quad aufs Kamel; das Farsha Café - Fotos: Friedrich H. Hettler)