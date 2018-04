Farbenprächtig und historisch

Seit mehr als 160 Jahren ist das religiöse Schauspiel des Englmari-Suchens alljährlich am Pfingstmontag ein fester Termin für tausende Besucher und vor allem für die Bevölkerung selbst der höchste Ortsfeiertag in Sankt Englmar. Dabei erzählt das Englmari-Suchen in einem religiösen Schauspiel die Legende von Tod und Auffindung des Einsiedlers und späteren Ortspatrons, des seligen Engelmar. In einem farbenprächtigen historischen Zug mit über hundert Reitern zieht die Dorfgemeinschaft am Pfingstmontag hinauf zum Kapellenberg, wo symbolhaft eine Holzskulptur des Seligen geborgen wird. Nach einer Feldmesse wird die Figur des erschlagenen Einsiedlers auf einem Ochsenwagen in einer Prozession zur Pfarrkirche begleitet - ein beeindruckendes Erlebnis unverfälschten Brauchtums.

Um die Bedeutung dieses Festtags aufzuwerten, wird heuer zum dritten Mal rund um das religiöse Spiel des Englmari-Suchens am Pfingstmontag ein attraktives Veranstaltungsprogramm unter dem Motto „Englmari-Fest“ zusammengestellt: Das vielfältige Programm bietet vom Freitag, den 18. Mai, bis zum Dienstag, den 22. Mai vor allem den (Regional-) Kulturinteressierten und Liebhabern echter Volksmusik so manches Schmankerl. Quasi "eingeläutet" wird das Englmari-Fest am Freitagabend mit dem Englmari-Singen am Kapellenberg. Mit Gebet und Gesang wird um ein unfallfreies und gutes Gelingen des Englmari-Suchens ersucht.

Das Programm zum "Englmari-Fest" hört sich im wahrsten Sinne des Wortes gut an und macht richtig Lust auf das Fest rund um den "Englmari". Am Samstag spielen die "Felsnstoana" zünftig am Kirchplatz auf, und gemeinsam zieht die Dorfgemeinschaft mit den Ortsvereinen zum Festzelt. Für die erste Maß Festbier sorgt in diesem Jahr Bürgermeister Anton Piermeier, unterstützt von Pater Simeon Rupprecht. Nach geglücktem Festbieranstich laden die Veranstalter zur ersten Maß Bier bei zünftiger Blasmusik ein. Am Pfingstsonntag und –montag wird es einen qualitativ hochwertigen Trachtenmarkt in Sankt Englmar geben – der Eintritt ist frei. Eröffnung ist am Sonntag um 11.00 Uhr.

Der Sonntagmittag steht ganz unter dem Motto: "Ausgsunga" wird – beim Treffen der Gstanzsänger: Josef "Bäff" Piendl, Erdäpfekraut Hubert Mittermeier und Ortsgewächs Andreas Aichinger – da bleibt kein Auge trocken! Um 18.00 Uhr lassen es die Englmarer Pfingstltuscher im Zelt gscheid kracha - abends heizt die Stimmungsband "D' Rebell'n" bei der Zeltparty ordentlich ein.

Der Vormittag des Pfingstmontags ist traditionell der religiöse Höhepunkt des Englmari-Fests. Ab 8 Uhr lassen die Felnstoana ihre Instrumente klingen, dazu treten auch die Englmarer Pfingstltuscher mit ihrem Pfingstl auf. Um 9 Uhr beginnt der Umzug mit den historisch gekleideten Bürgerinnen und Bürgern, Graf und Gräfin, Prinz und Prinzessin, Ortsvereinen und den zahlreichen Reitern aus Nah und Fern. Gegen 09.45 Uhr feiert die Gemeinschaft die Auffindung des Engelmars im Rahmen einer Bergmesse am Kapellenberg. In einer kurzen Prozession geht es zurück zum Kirchplatz und zum feierlichen Te Deum.

Mittags werden langjährige Teilnehmer am Englmarisuchen im Festzelt für ihre Treue geehrt. Gemeinsam wird, angeführt von der Blaskapelle, ins Festzelt eingezogen. Die bekannte "Kapelle Kaiserschmarrn" spielt bis abends auf, bevor die Partyband "Saustoimusi" die Nacht im Zelt übernimmt. Am Dienstag klingt das Fest beim Abend der Behörden, Vereine und Betriebe mit den "Bierzelt-Musikanten" aus Deggendorf gemütlich aus. Lust bekommen? Dann Termin gleich vorgemerkt und auf geht's, auffi nach Sankt Englmar. "A guat's Essen, ausgesuchte Musikbands von traditionell bis Partyband, a guat's Bier und den Segen vom Seligen Englmar selber - des Fest steht unter einem guten Stern", so Mitveranstalter Hofmark-Brauerei. (BSZ)

(Während der Bergmesse und der Ochsenwagen - Fotos: Tourist-Information Sankt Englmar)