Funsport auf und abseits der Piste

Mit seinem breiten Pistenangebot für alle Könnerstufen, seinen international bekannten Snowparks, sechs Skischulen, zahlreichen Skihütten und einem abwechslungsreichen Hotel- und Freizeitangebot erfüllt der Wintersportort Flachau alle Ansprüche an ein vollkommenes Ski- und Snowboardvergnügen.

Flachau zählt seit Jahrzehnten zu den Vorreitern und Top-Skigebieten in den Alpen. Inmitten von Ski amadé, Österreichs größtem Skivergnügen mit 760 Pistenkilometern und 270 Liftanlagen, kommen Urlauber in den Genuss von Wintersport auf höchstem Niveau: Bestens präparierte Pisten, flächendeckende Beschneiungsanlagen, modernste Bergbahnen sowie weit über die Grenzen hinaus bekannte Snowparks sind Teil des breiten Angebots von Flachau. Hier wird Wintersport in all seinen Facetten gelebt.



Wintersportler und Urlauber schätzen im snow space Flachau die breiten und bestens präparierten Carvingpisten. Moderne Beschneiungsanlagen sorgen für absolute Schneesicherheit, bequeme und beheizte Lifte samt Wetterschutzhauben für höchsten Komfort. Tagsüber besticht snow space Flachau durch seine top-präparierten Pisten, hervorragende Gastronomie und ein gigantisches Bergpanorama mit Blick auf Dachstein und Tauern, abends mit coolem Après-Ski.



Das Skiparadies Zauchensee ist ein Hot-Spot für ambitionierte, sportliche Skifahrer. Zudem wird das Skigebiet als Geheimtipp unter Freeridern und Variantenfahrern gehandelt, die unberührte Hänge und Naturschnee abseits bestens präparierter Pisten schätzen. Für den zusätzlichen Fun-Faktor sorgen zahlreiche neue Angebote: Bei den Skiline-Photopoints fungiert der Skipass als Auslöser und auf den neuen Skimovie-Strecken wird die eigene Fahrt aufgezeichnet, sodass sie online abgerufen und geteilt werden kann.



Der Shuttleberg ist ein Playground für Freerider, Freeskier und Snowboarder. Die 160 Meter lange Superpipe im Absolut Park verfügt über 5,6 Meter hohe Walls und wird von Pro‘s und europäischen Nationalteams als Trainingsspot genutzt. Für eine perfekt geshapte Halfpipe sorgt Shape-Koryphäe Jamie Kennerley aus Neuseeland. Auf die Snowboard-Legenden Jake Burton und Craig Kelly geht „Burten – The Stash“ zurück: In einem riesigen Backcountry-Areal mit rund 80 Obstacles spielen Schnee und Holz die Hauptrollen. Ideal auch für Anfänger und Kinder.



Der zweifache Olympiasieger, dreifache Weltmeister und vierfache Gesamtweltcup-Sieger Hermann Maier gilt als einer der erfolgreichsten Skifahrer aller Zeiten: Er machte seinen Heimatort Flachau international berühmt. Auf der nach ihm benannten „Hermann Maier Weltcupstrecke“ wird jährlich der AUDI FIS Skiweltcup Nachtslalom der Damen ausgetragen. Den restlichen Winter gehört die Piste den Skifahrern und Snowboardern. „Diese Piste ist wirklich abwechslungsreich. Zuerst anspruchsvoll, dann etwas flacher – hier kann man hervorragend seine Schwünge ziehen. Und wenn man einmal von ganz oben bis in den Ort durchhält, bekommt man einen Eindruck, wie es den Weltcup-Fahrern geht, dann brennen die Oberschenkel schon ordentlich. Nur immer dran denken: Sicherheit geht vor. Viel Spaß“, kommentiert Hermann Maier die Piste.



Neben dem breiten Wintersportangebot bietet Flachau zahlreiche Möglichkeiten, abseits der Piste Neues auszuprobieren. Viele Funsportarten funktionieren auch auf Schnee: So etwa geht’s mit dem Segway oder mit dem Fatbike durch die winterliche Landschaft rund um Flachau. Wem das zu langsam ist, der schwingt sich auf ein Snowbike oder auf einen Schlitten: Vier beleuchtete Rodelbahnen versprechen jede Menge Spaß auf Kufen. Rasant ins Tal geht’s mit der Alpen-Achterbahn „Lucky Flitzer“ – dank Flutlicht auch am Abend. Ein besonders romantisches Erlebnis ist hingegen eine Schneeschuhwanderung.



Wer den ganzen Tag im Freien verbracht hat, der freut sich auf wohlig-warme Genussmomente im Wasser: Die nahe gelegene Therme Amadé mit elf Becken, weitläufigem Saunabereich und zahlreichen Rutschen sorgt für jede Menge Spaß, aber auch ganzheitliche Entspannung. (FHH)