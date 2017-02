Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für die beiden Aufführungen der Multimedia Ski- und Tanzperformance GAIA – Stubai Mutter Erde, die am 17. Februar 2017 im Neustifter Ortsteil Milders bei der Sonnenbergbahn ihre Premiere feiert. Das Ballett-Ensemble für GAIA hat Anfang Januar in Neustift im Stubaital Quartier bezogen und unvermittelt mit dem Training der Choreografien für die Uraufführung begonnen. Das Team rund um Enrique Gasa Valga, den renommierten Leiter der Tanzcompany am Tiroler Landestheater, besteht aus zwölf Tänzern, die aus Italien, Albanien, Brasilien und Tschechien kommen und sich täglich mit intensiven Trainingseinheiten auf die Show auf dem Open Air Gelände der Sonnberglifte in Neustift / Milders vorbereitet haben. Das Ballet-Ensemble von GAIA hat bereits im Schnee geprobt.

„Ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Wir werden die Proben mit vollem Elan angehen, die Voraussetzungen für’s Tanztraining sind perfekt geworden. Es ist eine Ehre für mich und gleichzeitig bin ich glücklich und stolz gemeinsam mit dem Stubaital eine so tolle, neue Aufführung umsetzen zu dürfen“, bestätigte Gasa Valga gemeinsam mit Ballettmeister Filip Veverka zu Beginn der Vorbereitungen. Zeitgleich mit dem Ballett-Ensemble haben die Skifahrer und Snowboarder zu trainieren begonnen und fleißig an der Abstimmung perfekter Schwünge am Hang gefeilt. Zehn Trainingseinheiten zu je zweieinhalb Stunden haben die Skifahr- und Snowboardprofis auf der Piste der Sonnenbergbahn Milders absolviert. Eine ganze Truppe an einheimischen Profis steht für GAIA bereit. Nikolaus Niedermoser und Michael Bacher koordinieren und instruieren sechs Snowboarder und fünf Gruppen an Schifahrern mit jeweils fünf Personen. Hinzu kommen dann noch vier bis fünf Personen in Reserve, falls jemand kurzfristig krank wird oder ausfällt. Bei der Choreografie wirken Mitarbeiter der Schischule Neustift Stubaier Gletscher, der Schischule Stubai Tirol aus Fulpmes und einige private Schifahrer und Snowboarder zusammen.

„Teil des Teams der Darsteller bei GAIA – Stubai Mutter Erde sein zu können ist eine große Ehre für die Skilehrer und Snowboarder. Gleichzeitig ist es auch die perfekte Gelegenheit das Können und die skifahrerischen Fähigkeiten der Stubaier Skilehrerinnen und Skilehrer zu zeigen und unter Beweis zu stellen“, meint der Leiter der Schischule Neustift Stubaier Gletscher, Florian Kindl. Am Eventgelände für GAIA – Stubai Mutter Erde wurde ebenfalls mit Feuereifer gearbeitet. Unter anderem wurden Bühnen fertig gebaut, der Skihang präpariert, der Zuschauerraum eingerichtet und haufenweise Technik verbaut. Das Eventgelände umfasst ein dreiteiliges Bühnenbild. Es setzt sich zusammen aus einer Schneebühne, einer zweistöckigen Bühne aus Metall und der Skipiste für die Skifahrer wo auch die 3D-Projektionen erscheinen werden. Am Fuße des Hangs befindet sich der Zuschauerraum. Bis 13. Februar arbeitete das perfekt eingespielte Technik-Team noch eifrig daran das Gelände in eine große Open-Air-Konzerthalle zu verwandeln.

„Die Veranstaltung GAIA – Stubai Mutter Erde greift die Aspekte unseres geschärften Profils Stubai 2021 auf und wird von einem höchst professionellen Team umgesetzt. Die Kombination aus Tanz, Wintersport und Musik mit der Stubaier Naturkulisse als Bühne und der hochtechnisierten 3D-Mapping-Projektion ist sicherlich einzigartig und wurde so in Tirol noch nicht gezeigt. Eine Veranstaltung dieser Dimension benötigt auch das entsprechende Umfeld und das haben wir mit diesem Standort gefunden“, fasst Roland Volderauer, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Stubai Tirol die Vorbereitungen zusammen.

"GAIA - Stubai Mutter Erde" wird am 17. und 24. Februar 2017 jeweils um 20.30 Uhr bei den Sonnbergliften in Neustift/Milders aufgeführt. Die Tickets sind im Vorverkauf unter www.gaia-stubai.com sowie bei Vorverkaufsstellen erhältlich. Auch für das Jahr 2018 sind bereits weitere Aufführungen vorgesehen. (BSZ)

(Das Balett-Ensemble hat bereits im Schnee geprobt; die Choreografie der Skifahrer und Snowboarder muss perfekt abgestimmt sein; das Gelände in Neustift/Milders bildet die perfekte Kulisse - Fotos: TVB Stubai Tirol)