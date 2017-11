Genussreise durch Bayern

Vom 29. November bis 3. Dezember 2017 feiern bayerische Delikatessen ihren großen Auftritt auf der FOOD & LIFE in München. Denn dort ist die "Genusswerkstatt Bayern" die neue Anlaufstelle für alle, die Wert auf gute regionale Produkte legen. Hersteller, Sommeliers und Köche geben Messebesuchern wertvolle Tipps zur Hand, wie die heimischen Schätze zu Hause zubereitet werden.

Für viele ernährungsbewusste Verbraucher ist regional das neue Bio. Kurze Wege, Transparenz bei der Herstellung, Unterstützung von lokalen Produzenten sind Kriterien, die für den Kauf heimischer Produkte sprechen. Die FOOD & LIFE macht diesen anhaltenden Trend live erlebbar und rückt regionale Erzeuger ins Rampenlicht. So stellt das bayerische Landwirtschaftsministerium in einer Gemeinschaftsbeteiligung rund 40 heimische Hersteller und deren handwerklich hergestellte Produkte wie Essig, Bier, Wein oder Milcherzeugnisse vor. Mittelpunkt des Gemeinschaftsstandes ist die "Genusswerkstatt Bayern", in der Landwirtschaftsminister Helmut Brunner die neue "Premiumstrategie" der Öffentlichkeit vorstellt. Hier können Messebesucher bayerische Premiumprodukte wie das Ismaninger Kraut neu erleben sowie die Produzenten und Geschichten, die dahinter stecken, kennenlernen.

Zudem informieren Genussexperten über die heimischen kulinarischen Schätze, die sich durch ihre außergewöhnlich hohe Qualität von alltäglichen Produkten unterscheiden. Ein Käse-Sommelier weist zum Beispiel in die Themen Sensorik, Sortenkunde, Schnitttechnik und die Kombination mit bayerischem Bier ein. Bayern Brand verrät, wie Cocktails mit Edelbränden richtig gemixt werden. Ein Erzeuger bayerischer Haselnüsse stellt vor, welche schmackhafte Vielfalt die heimische Nuss bereithält und was ihre Qualität im Vergleich zur importierten Ware ausmacht. Und die Innungsverbände der Metzger, Bäcker und Konditoren präsentieren die Vielfalt ihrer Produkte und machen sichtbar, was Bayern Besonderes zu bieten hat.

Ob gelbe Bete gepaart mit Lugeder-Ente, angebeiztes Lachsforellenfilet auf Gurken-Senf-Graupen, Wittelsbacher Landschwein serviert mit Pumpernickerl auf japanischer Sauce oder Weißbier-Birnen-Parfait mit einer Espuma aus Mandarina-Bavaria-Hopfen: Neu interpretiert sorgt Altbekanntes für Überraschung auf dem Teller. In den Kochshows der "Genusswerkstatt Bayern" führen die Premium-Köche Stefan Fuß aus Rohrbach (Gasthaus Goldener Stern) und Josef Hartl aus Türkenfeld (Gasthof Hartl Zum Unterwirt) vor, wie aus bayerischen Premium-Produkten ein kreatives und hochwertiges Menü entsteht. Messetäglich wird zu jeder vollen Stunde ein Gericht live vorm Publikum frisch zubereitet und zur Verkostung angeboten. Wer mag, kann das Rezept auch gleich mitnehmen, um das auf der Messe erlernte Wissen zuhause anzuwenden.

Ganz im Zeichen des regionalen Genusses präsentiert die FOOD & LIFE drei neue Rezepte zum Thema "Bayerische Tapas" und lässt aus bayerischen Spezialitäten spannendes Fingerfood entstehen. Die Zutaten kommen vorwiegend aus der Region und sind auf der Messe in hervorragender Qualität zu finden. Am Donnerstag, 30. November, um 11 Uhr kocht Michael Schubaur, Küchenmeister beim Ratskeller am Marienplatz, die bayerischen Tapas live auf der Kochbühne - Kostprobe inklusive. (BSZ)

(Obatzter am Stiel und ein Weißbier-Tiramisu - Fotos: Caroline Martin)