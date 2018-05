Helene-Fischer-Hype auf dem Berg

Der Wettergott hatte es mit den Ischglern wieder mal gut gemeint. Obwohl in den frühen Morgenstunden noch Schneeregen über der bekanntesten Ferienregion im Paznaun niederging, gab es bereits kurze Zeit später herrlichstes Frühjahrswetter mit strahlend blauem Himmel und Sonne pur. So konnte das Ende der schneereichen Skisaison 2017/2018 mit dem Top of the Mountain Closing Concert in Ischgl am Montag, 30. April, gebührend gefeiert werden und zwar mit Schlager-Superstar Helene Fischer.

Von der deutschen Schlagerkönigin ist man ja Superlativen gewohnt und von daher ist es auch überhaupt nicht verwunderlich, dass sie einen neuen Ischgl-Konzert-Rekord aufstellte: Mehr als 26 000 Wintersportler und Helene Fischer-Fans erlebten den Superstar mit Band vor spektakulärer Bergkulisse im Skigebiet. Damit übertraf sie sogar noch die Besucherzahlen von Robbie Williams.

Ein komplett ausgebuchtes Tal, herrlichster Sonnenschein, optimale Pistenbedingungen und eine bestens gelaunte Helene Fischer – beim Saisonfinale blieben auf 2320 Metern Seehöhe keine Wünsche offen. Bereits um sieben Uhr sicherten sich die ersten Fans auf dem Konzertgelände ihre Plätze in der ersten Reihe, um das Phänomen Helene Fischer hautnah erleben zu können.

Den Touristikern aus Ischgl ist mit Helene Fischer zweifellos ein Glücksgriff gelungen. Denn kaum hatte der Touismusverband (TVB) Paznaun-Ischgl bekannt gegeben, dass der deutsche Schlagerstar zum Abschlusskonzert kommt, „trafen Ticketreservierungen manchmal im Sekundentakt ein“, so TVB-Geschäftsführer Andreas Steibl. Wer erst zu Jahresbeginn 2018 buchen wollte, war oftmals schon zu spät dran. „Der Andrang und das Echo unserer Gäste waren noch größer als damals bei Robbie Williams“, sagt Steibl. „Mit diesem Hype haben auch wir nicht unbedingt gerechnet.“

Die aktuell erfolgreichste Sängerin Europas sorgte beim Top of the Mountain Closing Concert auf der legendären Idalp-Bühne mit Stimmgewalt und einem sensationellen, zweistündigen Open-Air Auftritt für ausgelassene Stimmung bei ihrem textsicheren Publikum. Helene Fischer und ihre neunköpfige Band performten ihre erfolgreichsten Songs wie Herzbeben, Nur mit dir, Ich will immer wieder … dieses Fieber spür’n, Achterbahn und natürlich auch ihren Megahit Atemlos durch die Nacht, diesen als letzte Zugabe und „Rausschmeißer“. Als Hommage an das Gastgeberland Österreich überraschte die leidenschaftliche Skifahrerin gegen Ende des Konzerts mit dem Song Heast as net von Hubert von Goisern.

„Wir haben schon viele Bühnen bespielt, aber heute das war Gänsehaut pur. Ich konnte mich gar nicht satt sehen an diesem wunderschönen Panorama. Es war Wahnsinn“, zeigte sich Helene Fischer nach dem Konzert euphorisch.

Wegen des großen Besucherandrangs musste zum zweiten Mal in der Geschichte der Top of the Mountain Closing Konzerte das Veranstaltungsgelände auf der Idalp erweitert werden. Das hatte bisher nur Robbie Williams beim Saisonfinale 2014 geschafft. Da bereits im Vorfeld Maßnahmen getroffen wurden, die Skifahrer großräumig umzuleiten, wurde der Skibetrieb während des Konzerts nicht beeinträchtigt.

„Mit diesem spektakulären Finale blicken wir auf eine erfolgreiche und schneereiche Wintersaison zurück. Wir sind stolz, dass wir unsere Gäste vom ersten bis zum letzten Tag mit besten Skibedingungen begeistern konnten und freuen uns schon jetzt auf die nächste Wintersaison“, so Andreas Steibl. (Friedrich H. Hettler)

(Neuer Besucherrekord beim Top of the Mountain Closing Concert in Ischgl - Foto: Hettler)