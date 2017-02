Imposante Vierflügelanlage

Die einstige Benediktinerabtei St. Mang in Füssen zählt zu den eindrucksvollsten barocken Klosteranlagen im süddeutschen Raum. Das 300-jährige Bestehen der imposanten Vierflügelanlage feiert der Allgäuer Urlaubsort mit einem Veranstaltungsreigen seit dem 15. Februar, dem 300. Weihetag der barocken Klosterkirche, bis Ende September 2017, wenn sich der Todestag des Klosterbaumeisters Johann Jakob Herkomer zum 300. Mal jährt. Auf dem Programm stehen Vorträge zur Architektur, Spiritualität und Politik des Klosters wie auch Führungen, Exkursionen, Gottesdienste und Lesungen. Musikalische Höhepunkte im Jubiläumsjahr setzen die sommerlichen Kaisersaalkonzerte im prachtvollen Festsaal und das Ende August beginnende Musikfestival vielsaitig. Unter dem Thema "Staunen" bringt es in diesem Jahr zum Ausdruck, wie das Barockkloster St. Mang seit seiner Entstehung die Menschen immer wieder in seinen Bann gezogen hat. Alle Veranstaltungen stehen auf www.museum.fuessen.de online.

Dem aus der Region Füssen stammenden und in Italien ausgebildeten Herkomer gelang es, die noch aus dem Mittelalter stammenden, unregelmäßigen Gebäude der Abtei über dem Lechufer in ein wohlproportioniertes Gesamtkunstwerk im italienischen Stil zu verwandeln. Der repräsentative Bau vereint theologische Leitgedanken, religiöses Lebensgefühl und wirtschaftliche Funktion mit beeindruckender Baukunst. Durch die kontinuierliche Restaurierung der Klosteranlage in den letzten Jahrzehnten ist es gelungen, den Originalzustand des 18. Jahrhunderts weitgehend wieder herzustellen oder sichtbar zu machen. (BSZ)