Kultur, Kufen, Kulinarik

Auch das Allgäu leidet, wie das gesamte Voralpenland, in diesem Winter unter Schneemangel. Trotz allem kann der Gast aber schon noch in einigen Gebieten Skifahren, Skitouren gehen und/oder eine Schneeschuhwanderung machen. Ein beliebtes Familienskigebiet im Allgäu befindet sich in Nesselwang an der Alpspitze. Dank leistungsstarker Beschneiungsanlagen sind die Wald- und Hauptabfahrt noch möglich – zumindest bis zum späten Vormittag, denn dann wird vor allem die Haupt-Abfahrt ziemlich weich und sulzig. Ein besonderes Highlight ist das Skifahren bei Flutlicht, das die Hänge täglich bis 21 Uhr in helles Licht taucht und so für ein tolles Pistenerlebnis sorgt.

Darüber hinaus gibt es an Alpspitze einen Snowpark, der mit seinen aufwendigen Obstacles zu den besten der Alpen zählt. Schon die jüngsten Snowboard- und Freeski-Rookies können sich im Kidspark voll austoben. Boxen, Rails und Kicker – im großen Snowpark Nesselwang gibt es die Spaßgaranten für jegliche Könnerstufe. Und nicht nur die Skifahrer können Nachts an der Alpspitze ihrem Hobby frönen, auch der Snowpark ist für Nachtschwärmer von 18 bis 21 Uhr hell ausgeleuchtet.

In den oberen Regionen der Alpspitze lässt es sich auch noch gut mit den Schneeschuhen wandern – zum Beispiel auf die Alpspitze (1575 Meter) oder den Edelsberg (1624 Meter). In unmittelbarer Nähe der Bergstation der Alpspitzbahn auf 1500 Metern Seehöhe befindet sich das Sportheim Böck mit der BergLodge. Vier individuelle Lodges mit offenen Kaminen, eigener Sauna, gemütlichen Schlafzimmern und Wohnräumen mit großen Panoramafenstern bieten alle Annehmlichkeiten eines modernen Hideaways. Mit der letzten Gondel um 16 Uhr kehrt dann auch hier Ruhe ein und die Gäste haben den Berg jetzt für sich allein. Allerdings ist der Aufenthalt in diesem Refugium nicht ganz billig. Die beiden 70 Quadratmeter Lodges kosten mit Frühstück bei einer Zweierbelegung 390 Euro am Tag und die 90 Quadratmeter Lodges 450 Euro.

Von der BergLodge kann man auch wunderbar mit den Schneeschuhen zur Hündeleskopfhütte, der ersten vegetarischen Hütte in den Alpen, wandern. Innen gibt es 30 Sitzplätze, draußen 60. Von der Terrasse hat der Gast einen herrlichen Blick ins Allgäu und bis zur Zugspitze. Etwas unterhalb der Hütte gibt es eine Winter-Rodelbahn, die jedoch derzeit wegen fehlender weißer Unterlage nicht befahren werden kann.

Allerdings kann das Allgäu den Mangel an weißer Pracht durch zahlreiche andere Angebote mehr als wettmachen. Da erzählt beispielsweise die Pfrontener Schlittenbauerin Rita Osterrried, worauf es bei ihren handgefertigten Rennrodeln ankommt, die Spaß für die ganze Familie garantieren. Osterried Rennrodel werden von Schreinermeister Christian Osterried in eigener Herstellung gefertigt. Vom Aufbau der Kufen, über die Fertigung der Böcke und Holmen bis hin zur Verarbeitung der Sitzflächen wird alles in eigener Regie erstellt. Die Holmen und Kufen werden aus Eschenholz schichtverleimt, die Kufen dann mit Edelstahlschienen versehen. Holmen, Böcke und Kufen sind alle mit Lack/Klarlack oder Farblack – je nach Kundenwunsch – versiegelt.

Die Sitzflächen bestehen entweder aus einem geflochtenen, strapazierfähigem Gurtsitz oder aus einem verstellbarem, gepolstertem Planensitz. Verschiedene Farben sind aus Mustervorlagen wählbar, ebenso individuelle Planendrucke wie zum Beispiel Namen oder Firmenlogos. Auf Wunsch und im Rahmen der Möglichkeiten der Schreinerei werden auch Sonderanfertigungen erstellt.

Ein in jedem Jahr einmaliges Ereignis ist das Funkenfeuer. Mit dem Funkenfeuer, einem Brauch aus dem alemannischen Raum, wird der Winter im Allgäu ausgetrieben. Immer am ersten Fastensonntag des Jahres wird Holz auf einer großen Wiese vor dem Dorf zu einem hohen Haufen geschichtet. Über dem Stapel hängt an einer Holzstange die „Funkenhexe“, eine Strohpuppe. Deren Verbrennen soll, wie bereits erwähnt, nach altem Volksglauben, die Herrschaft des Winters brechen, damit der Frühling Einzug halten kann. Das Funkenfeuer ist ein geselliges Spektakel. Die Feuer werden von Einheimischen wie Gästen bei einem Glühwein und leckeren Funkenküchle bestaunt.

Was der Gast bei einem Allgäubesuch auf keinen Fall auslassen sollte, ist eine Stadttour durch Füssen. Füssen kann auf eine über 700-jährige Stadtgeschichte zurückblicken. Die Ursprünge der Siedlungsgeschichte reichen jedoch bis in die Römerzeit, als die Via Claudia Augusta von Norditalien nach Augsburg gebaut und auf dem Füssener Schlossberg im 3. Jahrhundert eine Abteilung der dritten römischen Legion stationiert wurde.

Die Lage Füssens an dieser Nord-Süd-Verbindung und an der Füssener Enge, dem Durchbruch des Lechs aus den Alpen, war auch für die Ausbreitung des christlichen Glaubens bedeutsam. Der St. Gallener Wandermönch Magnus wurde im 8. Jahrhundert an diesen Ort entsandt. Nach dessen Tod verfiel seine Zelle und Mitte des 9. Jahrhunderts wurde auf Initiative des Augsburger Bischofs das Benediktinerkloster St. Mang gegründet. Dies prägte später als Mittelpunkt des Glaubens, der Kultur und der Ökonomie das Füssener Land.

Ab 1313 unterstanden Klsoter und Stadt, die nachweislich schon seit 1286 das Stadtrecht besaß, den Augsburger Bischöfen. Die Landesherren bauten das Hohe Schloss zu ihrer Sommerresidenz aus. Im 15./16. Jahrundert entwickelte sich Füssen zu einem wichtigen Handelsplatz und erlebte seine Blütezeit, als Kaiser Maximilian I. mit seinem Hofstaat fast 40 Mal in der Stadt weilte. Der Dreißigjährige Krieg schnitt dann tief in die Entwicklung ein. Erst im ausgehenden 19. Jahrhundert erfuhr Füssen wieder einen Aufschwung durch die Gründung der „Mechanischen Seilerwarenfabrik“ und den Bau der Schlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein und den damit einsetzenden Tourismus. Heute ist die Stadt mit rund 1,2 Millionen jährlichen Übernachtungen eine der Tourismusgrößen im Allgäu.

Die Schlösser als Touristenmagnete



Vom Lech her zeigt sich Bayerns höchstgelegene Stadt von ihrer schönsten Seite. Wie von Künstlerhand gezeichnet, erheben sich das Hohe Schloss, die barocke Klosteranlage St. Mang und die verwinkelten Dächer der Altstadt aus der umgebenden Natur. Unterschiedliche geschichtliche Epochen begegnen sich hier in einem romantischen Ensemble: mittelalterliches Gassengewirr, hohe gotische Häusergiebel, die Überreste der alten Stadtmauern, daneben reich dekorierte Kirchenbauten aus der Zeit des Barock und Rokoko. Die zahlreichen Straßencafés verleihen der Reichenstraße (Fußgängerzone), die der Trasse der römischen Via Claudia Augusta folgt, im Sommer ein fast italienisches Flair.

Über der Stadt thront als Wahrzeichen das Hohe Schloss, eine der größten und besterhaltenen spätgotischen Burganlagen Schwabens. Sie beherbergt in den früheren Wohnräumen der Bischöfe eine Filialgalerie der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Vor allem Kunstwerke der Spätgotik und Renaissance aus dem allgäu-schwäbischen und fränkischen Raum sind hier zu sehen. Sehenswert sind aber auch die 500 Jahre alten Illusionsmalereien an den Fassaden des Innenhofs, in diesem Umfang einzigartig in Deutschland.

Direkt unterhalb des Hohen Schlosses liegt die prachtvolle Barockanlage des einstigen Benediktinerklosters St. Mang. Neben der barocken Basilika, die auf mittelalterlichen Fundamenten steht und in ihrer Ostkrypta eines der ältesten in Bayern erhaltene Fresken (etwa um 980, Reichenauer Schule) vorweisen kann, ist innerhalb der Klosteranlage vor allem das Museum der Stadt Füssen einen Abstecher wert. Der Besucher wird in die Welt des bayerischen Barock mit seiner überschäumenden Lust an Dekoration und heiterer Farbigkeit geführt: Kaisersaal, Klosterbibliothek, Colloquium und Kapitelsaal – die reich ausgestatteten Säle lassen den früheren Wohlstand des Benediktinerstiftes erahnen. Wertvolle historische Lauten und Geigen bilden einen weiteren Schwerpunkt des Museums und erinnern an Füssen als Wiege des europäischen Lautenbaus. Hier wurde im 16. Jahrhundert die erste europäische Lautenmacherzunft gegründet. In der barocken Annakapelle ist der Füssener Totentanz zu sehen, der im Jahre 1602 während der am Lech wütenden Pest entstand und heute der älteste in Bayern erhaltene Totentanzzyklus ist.

Seine heutige Gestalt erhielt das Kloster Anfang des 18. Jahrhunderts durch Johann Jakob Herkomer, der eine großartige Anlage im italienischen Barockstil schuf. Neben dem Museum der Stadt beherbergt das Kloster heute das Rathaus.

Nur fünf Kilometer von Füssen entfernt thronen die beiden Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau vor dem großartigen Panorama der Ammergauer Alpen. Schloss Hohenschwangau wurde von Maximilian II., dem Vater Ludwigs II., auf den Ruinen der mittelalterlichen Burg Schwanstein erbaut. Hier verbrachte die königliche Familie regelmäßig den Sommer. Und passend zu den beiden Schlössern, befindet sich zu deren Füßen am Ufer des Alpsees das „Museum der Bayerischen Könige“. Das ehemalige Grandhotel Alpenrose beherbergte einst die adeligen Gäste der königlichen Familie. Jetzt können hier Besucher in die wechselvolle Geschichte der Wittelsbacher eintauchen. Kostbare Exponate aus Familienbesitz und interessante Medienstationen bieten den Besuchern die Möglichkeit, sich umfassend zu informieren.

Das Allgäu und Füssen haben somit auch bei Schneeflaute immer etwas Interessantes ihren Gästen zu bieten. (Friedrich h. Hettler)

(Blick auf den Hopfensee; die Hündeleskopf-Hütte; Rita Osterried und ihre Rennrodel; Neuschwanstein, Hohenschwangau und das Museum der Bayerischen Könige; Blick auf das Kloster St. Mang - Fotos: Friedrich H. Hettler)