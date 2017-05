Kurventechnik nur für Frauen

„Es ist der geilste Park von Österreich“, sagt Alice Kühne und die muss es schließlich wissen. Die UCI Masters Downhill Weltmeisterin kommt im Sommer mit ihrem „Woman Workshop“ zurück in den Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis. Dann heißt es hier biken, biken und noch mehr biken – auf knackigen Trails und in spektakulärer Kulisse. Geballte Frauen-Power auf dem Hochplateau verspricht außerdem auch das „MOUNTAINBIKE Women’s Camp“.

Für Alice Kühne gibt es nichts Schöneres als auf zwei Rädern durch die Berge zu brettern – eine Leidenschaft, die die Weltmeisterin weitergeben will. Ihr „Woman Workshop“ im Bikepark Serfaus-Fiss-Ladis ist ein Angebot von Frauen für Frauen. Einsteigerinnen wagen am 17. Juni, am 22. Juli oder am 23. September erste Versuche am Downhill Bike, tasten sich an die richtige Brems-, Fahr- und Kurventechnik heran und rauschen über die einfachen Flow-Trails. Fortgeschrittene feilen am 18. Juni, am 12. August oder am 23. September an ihrer Kurven- und Sprungtechnik oder arbeiten an ihrer Linienwahl, um das Fahrgefühl zu verbessern. Dank Sprüngen, Drops und Wurzelpassagen ist für jedes Fahrkönnen etwas dabei. Für die Mädels geht es um Spaß unter Gleichgesinnten – ohne Stress und Druck. Und ohne Jungs sei auch die Hemmschwelle niedriger, mal etwas auszuprobieren, weiß Alice Kühne als Psychologin und Sportwissenschaftlerin. Alle Gravity-Mädels, die Lust haben, gemeinsam durch den Bikepark zu shredden, können sich per E-Mail an info@bikepark-sfl.at anmelden.

Erstklassige Trails und actionreiche Abfahrten in einer beeindruckenden Bergwelt verspricht auch das „MOUNTAINBIKE Women’s Camp“ in Serfaus-Fiss-Ladis. Vom 29. Juni bis zum 2. Juli erwartet die Teilnehmerinnen des Mountainbike-Events für Frauen (Anmeldung unter www.womenscamp.de/serfaus-fiss-ladis) ein prall geschnürtes Paket aus Training, Fahrtechnik-Kursen und Workshops. Die geführten Touren sind an unterschiedliche Leistungslevel angepasst – mit Luft nach oben: Um beim Bike-Spaß weltmeisterlich fit zu werden, gibt’s unterwegs immer wieder kleinere Übungen auf flowigen Trails, Wurzelpassagen oder anderen kniffligen Abschnitten. So finden sowohl Einsteigerinnen als auch erfahrene Bikerinnen ihr Glück im Sattel. An den Ständen namhafter Hersteller aus der Branche können sie sich über Ersatzteile und Zubehör informieren und neuestes Testmaterial ausleihen. Zu allen Events finden Interessierte unter www.bikepark-sfl.at/de/aktuell/events alles Wissenswerte zu Terminen, Anmeldung und ein ausführliches Programm. (BSZ)

(Geballte Frauen-Bike-Power in Serfaus-Fiss-Ladis - Fotos: Felix Pirker)