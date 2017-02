Leichtigkeit und Lebensfreude

Die geschwungene Heckflosse ist mit Chrome verziert, das pastellfarbene Rosa des Cadillacs aus dem Jahr 1952 schimmert im Sonnenlicht. Von den alten Ami-Schlitten, die aus dem Straßenbild nicht wegzudenken sind, wird man magisch angezogen. Ja, Kuba heißt jeden Tag Sommer und dazu kommt die rhythmische Musik, die an jeder Ecke gespielt wird, die einen beschwingt und eine immense Leichtigkeit verbreitet. Das Gefühl des Films „Buena Vista Social Club“ von Wim Wenders, beflügelt einen. Ohne Salsa ist das Leben für einen Kubaner unvorstellbar.

Mit Nico, dem Reiseleiter, und Aidyl, der Reiseleiterin aus Kuba, geht es zur Besichtigung von Havanna. Die Tour beginnt am Plaza de Armas. Unzählige Buchhändler bieten Bücher, vor allem über Che Guevara, den gut aussehenden Revolutionär, an. Musik-CDs, Zeitungen und Erdnüsse werden von fliegenden Händlern angeboten, damit sie ein paar CUCs, die begehrte Währung der Touristen, ergattern können.

Das Stadtmuseum, der „Palacio de los Capitanes Generales“ von 1776 beherbergte im Laufe der Zeit den Generalgouverneur, die US-Verwaltung und war Rathaus, bevor ein Museum eingerichtet wurde. Mit den ausgestellten Dokumenten, Fotos, Gemälden, Uniformen und Waffen erzählt das Museum die Geschichte Havannas. Im Thronsaal, der damals extra für den König von Spanien gebaut wurde, steht ein Thron, auf dem nie ein König saß. Juan Carlos und Sophia kamen 1999 nach Havanna, doch Juan Carlos weigerte sich, auf dem Thron Platz zu nehmen. Außergewöhnlich ist das hölzerne Kopfsteinpflaster vor dem Museum: Der Generalgouverneur wollte bei seinem Mittagschlaf nicht von lautem Pferdegetrampel gestört werden. Dann geht es zu Fuß weiter zur Kathedrale. Keine Angst, Kuba ist ein sicheres Reiseland, denn Diebstahl wird hart bestraft. Die einzigen Schutzmaßnahmen, die man benötigt, sind Autan gegen Moskitos und Sonnencreme gegen Sonnenbrand.

Auf dem Platz vor der Kathedrale mit seinen prächtigen Kolonialbauten mit Arkaden pulsiert das Leben. Es gibt viele Cafés und Restaurants. Souvenirhändler bieten ihre Artikel an, eine weiß gekleidet Frau verspricht, die Zukunft zu lesen. Die Kathedrale mit zwei verschiedenen Türmen wurde 1777 auf den Grundmauern einer jesuitischen Kirche aufgebaut. Die barocke Fassade der Kathedrale mutet an wie zu Stein gewordene Musik. Die prachtvolle Jugendstilfassade des Theaters García Lorca von 1838 ist beeindruckend. Heute sind hier die Staatsoper und das Ballett untergebracht. Das riesige Kapitol wird gerade restauriert und kann nicht besucht werden. Es ist höher als das Vorbild in Washington. In der Zeit des Diktators Batista bis 1959 war es Sitz des kubanischen Kongresses. Heute beherbergt das Kapitol die Akademie der Wissenschaften und einen Teil der Staatsbibliothek.

Die acht Kilometer lange Uferpromenade „Malecón“ ist die Hauptschlagader Havannas. An den angrenzenden Kolonialhäusern, mit ihren morbiden Fassaden, nagt die salzige Meeresluft. Auf dem Malecón gilt es, sehen und gesehen werden. Spaziergänger, Liebespaare, Angler, Touristen, Musikanten und Erdnussverkäufer treffen sich am Abend. Die mehrspurige Küstenstraße ist niemals ruhig. Von hier hat man einen guten Blick auf die gegenüberliegende Fortaleza El Morro, die zum Schutz vor Piraten gebaut wurde. Das größte Krankenhaus Kubas und das Hotel National, ein großes elegantes Hotel, in dem schon seit eh und je Prominente absteigen, liegen am Malecón.

Ernest Hemingway ist heute noch allgegenwärtig in Havanna. Er hat mehr als 20 Jahre auf Kuba gelebt. Von den Kubanern wurde er einfach kurz „Papa“ genannt. Er wohnte im Hotel Ambos Mundos im Zimmer 511. Mittags trank er seinen Daiquiri im Floredita und abends seinen Mojito in der Bodeguita del Medio. Manchmal bestellte er dutzende von Drinks. Ein bisschen Hemingway-Gefühl kann man im fünften Stock des Hotels Amos Mundo auf der Dachterrasse mit Blick auf Havanna nachempfinden. Mittags hat man die Wahl zwischen Sandwich oder Menü und immer gibt es Musik dazu. „Besa mi mucho“ und natürlich „Guantanamera", das weltweit bekannte Lied, werden von zwei Kubanern gespielt.

Die Hemingway Bar Floridita ist gesteckt voll und natürlich wird Musik gespielt. Drei Barkeeper sind im ständigen Einsatz, wie am Fließband Daiquiris zu mischen. Hemingway sitzt als Bronzefigur an der Bar. Mit einem knatternden Cocotaxi geht es zurück zum Hotel. Am Malecón kommt die starke Brandung über die Mauer bis auf die Straße und man bekommt sogar im Cocotaxi eine gute Portion Spritzer ab.

Hemingways dritte Frau Martha Gellhorn wollte nicht mehr im Hotel in Havanna leben, so kaufte er einen prachtvollen Landsitz, die Finca La Vigia, in den Hügeln vor Havanna. Man darf das Haus nicht betreten, sondern nur durch die geöffneten Fenster in das Innere sehen. Es sieht so aus, als ob Hemingway gerade mal eben das Haus verlassen hat. Da stehen noch die originalen Möbel, die Regale voller Bücher und sogar die Whiskeyflaschen sind noch zu sehen. Im Garten sieht man die Gräber seiner Hunde und Katzen. In der Finca hat er den Roman „Wem die Stunde schlägt“ beendet und den Roman „Der alte Mann und das Meer“ geschrieben, für den er 1954 den Nobelpreis erhielt. Hemingway war außerdem ein begeisterter Hochseefischer und Jäger.

Eine Stadtrundfahrt in einem Chevrolet in Pink, natürlich ein Cabrio, das ist Havanna. Man fährt noch einmal durch die ganze Stadt, die man schon zu Fuß erobert hat und lässt sich den Fahrtwind um die Nase wehen. Alte amerikanische Straßenkreuzer, wie Cadillacs, Chevrolets, Studebakers, Pontiacs, oder Packards, gibt es zumeist in den Farben pink, rosa, hellblau und türkis. Oft sieht man Männer unter ihren Oldtimern liegen oder über die geöffnete Motorhaube gebeugt stehen – es ist der Stolz eines Kubaners, sein Auto selbst zu reparieren. Allerdings haben viele Oldtimer heute zum Teil schon Honda-Motoren.

Am Abend eine Musikveranstaltung mit einer zwölf Mann großen Band. Ein Sänger, er ist 86 Jahre alt, geht mit dem Gehstock auf die Bühne. Die Band spielt Rumba, Cha-Cha-Cha und Mambo, man glaubt im Film von Wim Wenders „Buena Vista Social Club“ zu sitzen.

Das Paladar „La Guarida“ ist ein privates Restaurant. Die ersten zwei Stockwerke sind Ruine. Dann taucht die schöne Marmortreppe auf, die zum dritten Stock führt. Kristalllüster und viel Kunst an den Wänden dekorieren die kleinen Räume; man fühlt sich wie in einer Wohnung. Hier wurden Szenen für den Film „Erdbeer und Schokolade“ gedreht, der eine Oscar-Nominierung erhalten hat. Die kleinen Zimmer des Restaurants waren die Wohnung des Schriftstellers im Film. Die Küche ist ausgesprochen gut, die Gerichte werden mit feinen Saucen serviert.

„Der nächste Tag ist Revolutionstag“, verkündet Nico. Genau wie Schüler der vierten Klasse den Tag absolvieren, geht es zur Besichtigung. Der gigantische „Plaza de la Revolución“ ist beeindruckend, er kann 500.000 Menschen Platz bieten. In der Mitte steht der 109 Meter hohe sternförmige Obelisk mit dem Denkmal für José-Martí. Jose Martí war im 19. Jahrhundert Freiheitskämpfer gegen die Spanier, außerdem war er Journalist und Schriftsteller. Er wird heute noch als Nationalheld verehrt, er starb bei einem der ersten Gefechte gegen die Spanier. Der Text des weltbekannten Liedes Guantanamera basiert auf einem Gedicht von ihm. An der Fassade des Innenministeriums ist riesengroß das Bild von Che Guevara zu sehen, das auch nachts beleuchtet wird. Die Helden der Revolution sind aus Kubas Alltag nicht wegzudenken. Papst Franziskus hat hier auf dem Platz auch schon eine Messe zelebriert.

Das Revolutionsmuseum ist in dem ehemaligen Präsidentenpalast von Batista untergebracht, es ist das schönste Barockgebäude der Stadt. Im Museum kann man sich über die verschiedenen Epochen Kubas informieren. Die Ausrottung der Indianer, Sklaverei, die Unabhängigkeitskriege und die Revolution. Das Highlight ist jedoch im gläsernen Pavillon hinter dem Museum zu finden. „Granma“ heißt das Schiff, in dem Fidel und Raúl Castro sowie Che Guevara mit 80 Mann von Mexiko nach Kuba kamen. Nach diesem Schiff wurde auch die größte Tageszeitung in Kuba genannt: Granma.

Der „Cemeterio Colón“, der Friedhof von 1870 mit 800.000 prachtvollen Grabmälern, ist der schönste Friedhof der Welt und der größte in Lateinamerika. Er wurde in das Weltkulturerbe aufgenommen. Es gibt viele prächtige Mausoleen aus Marmor. Der Friedhof ist so groß, dass auf den Hauptstraßen sogar Autos fahren dürfen. Das Grab von Ibrahim Ferrer, des Musikers von Buena Vista Social Club, liegt hier. Ry Cooder entdeckte die Band und der Film „Buena Vista Social Club“ von Wim Wenders hat die Band weltberühmt gemacht.

Die kubanischen Zigarren sagt man, sind die besten Zigarren der Welt. Seit 170 Jahren besteht die Zigarrenproduktion schon und die Herstellung ist ein absolutes Staatsgeheimnis, deshalb darf man in der Fabrik bei einer Führung nicht fotografieren. Der Torcedores ist ein angesehener Beruf mit einer neun Monate langen Ausbildung. Sie können am Tag mehr als 100 Zigarren per Hand drehen. Das Außenblatt ist am wertvollsten, es muss schön und elastisch sein. Die Einlegblätter sind für den Geschmack zuständig. Über 400 Angestellte sind in der Fabrik beschäftigt. Die Arbeitsatmosphäre ist lässig. Beim Drehen unterhalten sich viele. Am Vormittag liest ein Vorleser aus der Tagespresse vor und am Nachmittag liest er Gedichte oder Romane vor. Die exklusivste und teuerste Zigarre ist die Cohiba. Hemingway hat Monte Christo geraucht.

Kuba ist ein kleines Land mit gerade mal eben elf Millionen Einwohnern. Kubaner sind zwar arm, aber hungern muss keiner, es gibt eine gute und kostenlose Schulausbildung. Die medizinische Versorgung ist ebenso sehr gut und kostenlos. Kuba ist nicht kriminell und korrupt wie die Nachbarländer. Hotelzimmer, die schon mal renoviert werden müssten, Wartezeiten am Aufzug und manchmal nicht immer ganz warmes Wasser zum Duschen kann es geben. Was soll’s? Kuba bietet so viel, die kubanische Lebensfreude, die Natur und die Musik. Wer alles perfekt haben möchte, der bleibt am besten zu Hause. (Gabi Dräger)

(Impressionen aus Kubas Hauptstadt Havanna - Fotos: Gabi Dräger)