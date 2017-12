Mehr Genuss, mehr Komfort

Am 23.12. soll es so weit sein: Der Mythos Ifen kehrt runderneuert zurück. Vorausgesetzt, dass die Behörden die Zustimmung zur Betriebseröffnung erteilen - die große Verhandlung dafür findet am Donnerstag den 21.12.2017 statt- werden die neuen 10er-Kabinenbahnen Ifen I und Ifen II sowie das neue Restaurant Tafel & Zunder erstmals in Betrieb gehen. Einen Tag früher, am 22.12., gehen Heuberg und Walmendingerhorn an den Start. Das bedeutet, dass dem Gast ab diesem Wochenende rund 125 Pistenkilometer und 47 Anlagen in der Skiregion Oberstdorf/Kleinwalsertal zur Verfügung stehen.

Nach einem umfangreichen, zweijährigen Modernisierungsprozess geht das Premium-Skigebiet am Ifen mit vielen Neuerungen in die Wintersaison. Bereits letzten Winter sorgten die neue Beschneiungsanlage und die neue Olympiabahn am Ifen für mehr Fahrspaß. Die zwei 10er-Kabinenbahnen der exklusiven Doppelmayr D-Line lösen ab dieser Saison die alte Ifen- und Hahnenköpflebahn ab. „Nach nur sieben Monaten Bauzeit haben wir es geschafft, wir sind sehr stolz auf das gesamte Team“, so Augustin Kröll, Vorstand der Kleinwalsertaler Bergbahn AG und Geschäftsführer der Skiliftgesellschaft links der Breitach GmbH & Co KG. Knapp die Hälfte der Pisten am Ifen sind Naturschneepisten. So kommen die Liebhaber von feinem Pulverschnee auf Ihre Kosten. Auf der anderen Hälfte garantiert die neue Beschneiungsanlage Ski-Spaß über die ganze Saison hinweg, und das bis ins Tal. Das Übungsgelände Gaisbühl im Bereich der Talstation wird seinem kinder- und anfängerfreundlichem Ruf Jahr für Jahr gerecht. Der Gaisbühllift in Kombination mit den Förderbändern erleichtert vor allem Beginnern und kleinen Schneefüchsen den Einstieg in den Wintersport. Knisternde geschmackliche Highlights bietet die neue Berggastronomie im Tafel & Zunder (ehemals Hahnenköpfle) an der Bergstation auf 2030 Meter.

Über 2,5 Meter Pulverschnee für das unvergessliche Erlebnis „Dank der Höhenlage kommen bei uns am Walmendingerhorn die Naturschneeliebhaber voll auf ihre Kosten“, ist Andreas Gapp, Vorstands- und Geschäftsführerkollege von Augustin Kröll, begeistert von den schon zu Saisonbeginn perfekt präparierten Abfahrten. „Das kalte Wetter und der starke Schneefall der letzten Tage bescheren einen perfekten Saisonstart. Und der tief verschneite Heuberg zeigt sich wieder von seiner Einsteiger-freundlichen Seite, welches vor allem Familien mit Kindern und Anfänger besonders schätzen“, so Gapp weiter. (BSZ)

(Die neue Bahn Ifen I mit dem Ifenplateau im Hintergrund - Foto: Jennifer Tautz)

