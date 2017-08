Nervenkitzel pur

Urlaubsstimmung pur: Auf die Besucher von Deutschlands größtem Freizeitpark wartet während der warmen Jahreszeit ein unvergessliches Freizeit- und Ferienerlebnis. Darüber hinaus machen zahlreiche Partys und Eventhighlights den Europa-Park in Rust auch 2017 zur perfekten Kurzurlaubsdestination für die ganze Familie.

Anschnallen und Losfliegen: Der Sommer im besten Freizeitpark der Welt startete mit einem außergewöhnlichen Highlight. Die neue Großattraktion „Voletarium“ öffnete am 3. Juni und entführt die Besucher zu den schönsten und faszinierendsten Orten Europas. Darüber hinaus bietet Deutschlands größter Freizeitpark über 100 Attraktionen und Shows in 15 äußerst liebevoll gestalteten, europäischen Themenbereichen.

Eine spritzige Erfrischung erwartet Groß und Klein an heißen Tagen unter anderem auf den spannenden Wasserattraktionen „Atlantica SuperSplash“ und „Poseidon“. Für Kinder gibt es außerdem zahlreiche Wasserspielplätze sowie insbesondere den Themenbereich „Irland – Welt der Kinder“ und die Familienattraktion „Arthur – Im Königreich der Minimoys“.

Auf den rasanten Achterbahnen „WODAN – Timburcoaster“ und „blue fire Megacoaster powered by GAZPROM“ schafft der Fahrtwind eine willkommene Abkühlung. Als größter Entertainment Park der Welt sorgt der Europa-Park zudem mit 23 Stunden Showprogramm täglich für einen abwechslungsreichen Sommertag. Bei Shows wie „Der dunkle Prinz“ in der Spanischen Arena oder der „Happy-Family-Show“ auf der Italienischen Freilichtbühne können die Besucher bei angenehmen Temperaturen zauberhafte Schauspiele bewundern.

Eine Weltsensation ist das „Voletarium“, Europas größtes Flying Theater wurde in neunmonatiger Basuzeit fertiggestellt. Es ist die teuerste Einzelattraktion in der Geschichte des Europa-Parks und bietet der ganzen Familie ein spektakuläres Erlebnis für alle Sinne, denn Wind, Wasser und Düfte intensivieren das Flugerlebnis.

Der Flug startet im Weltall. Dann rauscht man mitten durch die Wolken hindurch, immer näher auf die Erde zu. Man sieht den Eiffelturm bei Nacht, riecht den Duft des Waldes um Schloss Neuschwanstein, lässt sicht in Vendedig den Wind um die Nase wehen, fliegt über den Aletschgletscher, das Matterhorn, die kroatische Inselgruppe Kornaten und das Europäische Parlament, bis man schließlich im Europa-Park ankommt. Einmal haarscharf am Hotel „Bell Rock“ vorbei, klingt der Flug mit einem riesigen Feuerwerk aus. Die sesselliftartigen Gondeln „Volatus II“ schweben synchron zum Filmgeschehen über die 400 Quadratmeter große Leinwand.

Jede Menge Abkühlung

Die Besucher haben zum ersten Mal die Möglichkeit, ein Zeitticket zu erwerben, das dazu berechtigt, zu einer festgeschriebenen Uhr- und ohne größere Wartezeit die Attraktion zu erleben. Dies rät auch Michael Mack, Geschäftsführender Gesellschafter Europa-Park, den Gästen. Darüber hinaus ist er davon überzeugt, dass „diese Familienattraktion Jung und Alt gleichermaßen begeistern wird“.

Das „Voletarium“ ist das fiktive Forschungsinstitut der Flugpioniere Eulenstein. Bereits im Wartebereich versetzen detailverliebte Szenerien die Besucher in die aufregende Welt der Gebrüder Eulenstein. Mit der Erfindung des „Volatus II“ erfüllten sich die beiden ihren Traum vom Fliegen. Jahrelang hatten sie im Verborgenen daran getüftelt. Mit der Fertigstellung des „Voletariums“ geht auch für die Inhaberfamilie Mack ein lang gehegter Traum in Erfüllung, eine Familienattraktion, die Film und Fahrgeschäft verbindet und die der Deutschen Straße noch mehr Leben einhaucht.

Ein Highlight im Europa-Park sind aber auch die Wasser-Attraktionen, besonders beliebt von den Besuchern vor allem in der heißen Jahreszeit. Mit „Atlantica Super-Splash“ geht es zuerst einmal 30 Meter nach oben, um gleich danach in die Tiefe zu rauschen. Die Boote starten in einer schummrig beleuchteten Zitadelle im Portugiesischen Themenbereich. Von dort geht es steil nach oben. Aber Achtung, jetzt ändert sich die Fahrtrichtung und man saust rückwärts neun Meter nach unten. Die See wird wieder ruhiger, doch nicht lang: Das Boot dreht sich ein weiteres Mal. Dann geht es mit 80 km/h in die Tiefe. Dabei bleibt garantiert niemand trocken.

Ganz in der Nähe der „Atlantica“ gibt es das „Fjord Rafting“ im Skandinavischen Bereich. Ein reißender Wildbach lädt dort Wasserfreunde zu einer rasanten Tour ein. Ein Heidenspaß für Groß und Klein, auch wenn man dabei in der Regel mal mehr, mal weniger nass aus dem Rundboot klettert. Suchtgefahr nicht ausgeschlossen. Mit 70 km/h rauscht die Wasserachterbahn „Posseidon“ in die griechische See. Und in der Tiroler Wildwasserbahn geht es in einem ausgehöhltem Baumstamm über Berg und Tal – und am Ende geht es bergab ins Wasser.

Die absoluten Hightlights des Europa-Parks sind aber die 13 Achterbahnen wie „Silver Star“, „Euro-Mir“, WODAN – Timburcoaster“ oder der „blue fire Megacoaster“. Die Besucher können sich auf atemberaubende Minuten im Looping, in den Steilkurven, im freien Fall und auf Momente der Schwerlosigkeit freuen. Nichts für schwache Nerven, aber ein Höllenspaß mit Kreischgarantie.

Ein kulinarisches Highlight bietet das „African Food Festival“. In „Spices-Küchen der Welt“ präsentieren die beiden südafrikanischen Spitzenköchinnen Anita Roux und Maggie Sekepane die abwechslungsreiche Küche ihres Kontinents.

Am Ende eines erlebnisreichen Tages in die bequemen Betten der Europa-Park Hotels zu sinken, vollendet den perfekten Sommertag. In den parkeigenen 4-Sterne Hotels „El Andaluz“ und „Castillo Alcazar“ sowie den 4-Sterne Superior Hotels „Colosseo“, „Santa Isabel“ und „Bell Rock“ können die Gäste in detailgetreuem Ambiente in eine unvergessliche Nacht hineinträumen.

Das Europa-Park Camp Resort macht die Nacht zum Abenteuer. Im Tipidorf wie im Wilden Westen am Lagerfeuer sitzen und später in authentische Indianerzelte kriechen. Zusätzlich stehen auf dem angrenzenden Europa-Park Camping-Gelände 200 Caravan-Stellplätze für Freiluftenthusiasten bereit.

Der Europa-Park in Rust sorgt für actiongeladene Abenteuer, Spaß sowie Entertainment und ist für Fans von Freizeitparks ein unbedingtes Muss. Wer einmal diesen Park besucht hat, kommt auf alle Fälle wieder. (Friedrich H. Hettler)

(Im "Voletarium"; "Fjord Rafting" und "Atlantica SuperSplash"; im Königreich der Minimoys, in der Wildwasserbahn und der "Euro-Mir" - Fotos: Europa-Park)