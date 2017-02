Dem früheren bayerischen Politiker Franz Josef Strauß wird der Satz nachgesagt: „Wo ich bin ist oben. Und wenn ich mal unten bin, ist unten oben.“ Nun, in Obertauern gibt es kein unten, in dem Ort ist alles irgendwie oben: Der Name, das Skigebiet, das Après Ski.

Das größte Pfund, mit dem der Salzburger Renommier-Wintersportort nicht ungern wuchert, ist seine Lage. Gerade mal 90 Kilometer von der Mozartstadt entfernt, von Wien oder München aus gleich gut zu erreichen. Und durch die schnellen und günstigen Flugverbindungen nach Salzburg und Klagenfurt nebst exzellentem Airport-Shuttle nach und von Obertauern ist „Österreichs Schneeschüssel“ ein beliebtes Ziel nach dem Motto „Flugs in den Schnee“.

Doch nicht nur die Verkehrslage, auch die Höhenlage ist einzigartig. Auf 1740 Meter Höhe liegt das Ortszentrum und von da spannen sich die Pisten, den Speichen eines großen Rads gleich, an den Flanken einer majestätischen Bergkulisse bis hinauf auf 2313 Meter Höhe. Die besondere Wetterkonstellation in den Tauern tut ein übriges dazu, dass der Schnee hier oft schon im Oktober kommt, erst im Mai allmählich geht und in schönster Pulverkonsistenz fast sieben Monate lang liegen bleibt. Wer sich des Skivergnügens zu jeder Winterzeit sicher sein will, hat, außer den Gletschern, zu Obertauern nicht allzu viele Alternativen.

In vielen Häusern und Hotels von Obertauern hängen noch Fotos, die die legendären Beatles bei waghalsigen Abfahrten auf den Pisten von Obertauern zeigen. Sie waren die Mitbegründer des internationalen Renommees, das Obertauern seit Jahrzehnten stetig mehrt. Fast mehr noch als die Prominenten hat die geniale Anlage und Vernetzung der Lifte zum legendären Ruf Obertauerns als perfektes Skizentrum beigetragen. Von jedem Punkt des Orts aus ist man in wenigen Minuten mitten im Skigeschehen. Die Lifte sind so feinsinnig verwoben, dass man, entweder mit dem Uhrzeigersinn oder diesem entgegen, sämtliche Pisten abfahren kann und immer wieder zur Ausgangsstation zurückkehrt. „Tauernrunde“ nennt sich das, ein Perpetuum mobile des Skilaufs, einzigartig in seiner Art im gesamten Alpenraum. Bedient wird dieser Skizirkus von 26 modernen Seilbahn- und Liftanlagen, die als Zubringer und Verbindungselemente zu den rund 100 Kilometer Pisten fungieren.

Wenn sich die Skiläufer und Snowboarder schon in die Après Ski Domänen des Orts verzogen haben, hebt ein anders Schauspiel an. Unzählige Pistenraupen schnurren die Hänge rauf und runter, walzen glatt und rauen auf, um das Skivolk am anderen Morgen wieder auf perfekt präparierte Pisten zu stellen. Hat die Nacht erst einmal ihre volle Dunkelheit erreicht, dann mutieren die stählernen Ungetüme mit ihren Scheinwerfern zu einem Heer von Glühwürmchen, die emsig über die Pisten fliegen. Doch nicht nur ob seiner glatten Pistenperfektion spielt Obertauern in der winterlichen Champions League. Auf der „Gamsleiten 2“ bietet Obertauern eine der steilsten Buckelpisten Europas, Kategorie tiefschwarz und der gesuchte Kick für die Besten unter den Skifahrern und Snowboardern. Letztere delektieren sich in Obertauern noch an einem weiteren, ziemlich fetten Vergnügen, dem Snowpark „The Spot“. Von „beginner lines“ über „rails“ bis zu den Boxen und Sprüngen ist hier alles aufgereiht und inszeniert, was sich die „Shredder“ zuflüstern. Auch eine andere Community hat Obertauern für sich entdeckt. Es sind die Snow-Kiter. Eine eigene Snow-Kiteschule bildet in allen Facetten des neuen Trendsports aus.

Fast möchte man meinen, Obertauern wäre nur der Spielplatz für die „young urban people“, die einzeln oder paarweise auftreten. Doch so ist es nicht, ganz und gar nicht. Das Obertauern-Gefühl zieht sich durch alle Altersgruppen und höchst erstaunt nimmt der Neuankömmling wahr, wie viele Familien mit kleinen oder größeren Kindern die Pisten und Hotels bevölkern. Im Ort gibt es sage und schreibe sieben Ski- und Snowboardschulen, die sich allesamt liebevoll um die kleinen „Skihaserl“ kümmern. Für Kinder, die nicht skifahren, gibt es in Obertauern einen eigenen Gästekindergarten – das „Kinderland Obertauern“, betreut von ausgebildeten Kinderpädagoginnen. Ruhige und unbeschwerte Urlaubstage für die Eltern sind also rundum garantiert, egal ob diese den Pistenfreuden oder entspannenden Wellnessfreuden in ihrem jeweiligen Hotel frönen wollen.

Vom Winteropening Ende November bis zum Abwinken im Mai reiht sich ein Event an den anderen. Ob Skiopening mit Live-Konzerten, ob Adventzauber, Winterfeste, Alpenglühen mit Skitest oder das Gamsleiten Kriterium – Österreichs größte Schatzsuche im Schnee – Obertauerns Tage sind immer „andante“ bis „fortissimo“. Das schöne an dieser Vielfalt: man kann sie nutzen, muss aber nicht. Wer tagsüber die Tauernrunde einmal mit oder gegen den Uhrzeigersinn abgefahren hat, für den sind hinterher ohnehin die Sauna seines Hotels und die Kuschelecke am Kamin die begehrtesten Plätze. Ganz oben zu sein ist eben auch anstrengend. (BSZ)

(Blick aufs Skigebiet und den Ort; unterwegs auf den Pisten; Kinder auf ihren Brettern und der Blick auf die Gamsleiten-2 - Fotos: Obertauern)