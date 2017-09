Dem legendären bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß wird das Bonmot nachgesagt: „Wo ich bin ist oben. Und wenn ich mal unten bin, ist unten oben.“ In Obertauern gibt es kein unten, in dem Ort ist alles irgendwie oben: Der Name, das Skigebiet, das Après Ski.

Das größte Pfund, mit dem der Salzburger Renommier-Wintersportort gerne wuchert, ist die Lage: 90 Kilometer von der Mozartstadt entfernt, von Wien oder München aus gleich gut zu erreichen. Durch schnelle und günstige Flugverbindungen nach Salzburg und Klagenfurt sowie Airport-Shuttle nach und von Obertauern ist „Österreichs Schneeschüssel“ ein beliebtes Ziel nach dem Motto „Flugs in den Schnee“. Vom Ortszentrum in 1740 Metern Höhe spannen sich die Pisten wie Speichen eines großen Rads an den Berghängen bis hinauf auf 2313 Meter Höhe.

Der besonderen Wetterkonstellation in den Tauern ist zu verdanken, dass Schneewolken aus dem Norden und dem Süden ihre Last über Obertauern abladen. Oft kommt der Schnee schon im Oktober und bleibt bis Mai, also fast sieben Monate lang, liegen. Die Schneesicherheit Obertauerns bestätigte eine 2016 veröffentlichte Studie des Tiroler Skitourismus-Forschers Günther Aigner. Mit 264 Zentimetern mittlerer maximaler Schneehöhe führt Obertauern das Ranking der sieben schneereichsten Wintersportorte in Österreich an.

In vielen Häusern und Hotels von Obertauern hängen noch Fotos der Beatles bei waghalsigen Abfahrten auf den Pisten von Obertauern. Die „Fab Four“ waren die Mitbegründer des internationalen Renommees, das Obertauern seit Jahrzehnten stetig mehrt. Fast mehr noch als die Prominenten hat die geniale Anlage und Vernetzung der Lifte zum sagenhaften Ruf Obertauerns als ideales Skizentrum beigetragen.

„Ski in, Ski out“ gilt von jedem Punkt des Orts aus, mit wenigen Schwüngen sind die Wintersportler mitten im Skigeschehen. Die Lifte sind so angelegt, dass es möglich ist, entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn sämtliche Pisten abzufahren, bis man wieder am Ausgangsort ankommt. „Tauernrunde“ nennt sich dieser einzigartige Skizirkus, der von 26 modernen Seilbahn- und Liftanlagen bedient wird, die als Zubringer und Verbindungselemente zu den rund 100 Kilometer Pisten fungieren.

Im kommenden Winter wird die bekannte Runde durch zwei neue „Kindertauernrunden“ ergänzt, abgestimmt auf das Können und die Kondition von Kindern und Jugendlichen. Die „Bobby-Runde“, benannt nach dem Ortsmaskottchen „Bobby“, für die jüngeren, die Runde „My Track“ für die fortgeschrittenen Kinder und Jugendlichen als Pendant zur altbewährten Tauernrunde für Erwachsene. Auf beiden Runden animieren ein Funpark, eine Zeitmessstrecke, eine Geisterbahn und Wellenbahn die jungen Gäste, ihre Obertauern-Erlebnisse unter dem Hashtag #LOVEOBERTAUERN zu teilen.

Obertauern ist mehr als ein Spielplatz für die „young urban people“, das Obertauern-Gefühl zieht sich durch alle Altersgruppen. Erstaunt nimmt der Neuankömmling wahr, wie viele Familien mit Kindern die Pisten und Hotels bevölkern. Im Ort gibt es sieben Ski- und Snowboardschulen, die sich allesamt liebevoll um die kleinen „Skihaserl“ kümmern. Im Bibo Bär Familienskipark werden Kinder auf spielerische Weise mit Schnee und Skiern vertraut gemacht, drei Pisten stehen für die verschiedenen Könnerstufen zur Verfügung.

Glatt oder bucklig, aber ganz schön abenteuerlich

Auf die Kids, die schon sicher auf Skiern unterwegs sind, warten rund 60 Kilometer leichte Pisten und eine ziemlich außergewöhnliche Überraschung: Eine gruselige Ski-Geisterbahn, die im Märchenpark an der Schaidbergbahn darauf wartet, entdeckt zu werden. Für Kinder, die noch nicht Skifahren, gibt es in Obertauern einen eigenen Gästekindergarten – das „Kinderland Obertauern“, betreut von ausgebildeten Kinderpädagoginnen. Ruhige und unbeschwerte Urlaubstage für die Eltern sind also rundum garantiert, egal ob diese Wintersport oder Wellness genießen wollen.

Wenn sich die Skiläufer und Snowboarder schon in die Après Ski Domänen des Orts verzogen haben, hebt ein anders Schauspiel an. Unzählige Pistenraupen schnurren die Hänge rauf und runter, walzen glatt und rauen auf, damit die Wintersportler am nächsten Morgen perfekt präparierte Pisten vorfinden. Das Gegenstück zur glatten Pistenperfektion ist die „Gamsleiten 2“, eine der steilsten Buckelpisten Europas, eine echte Herausforderung und ein Abenteuer für die Besten unter den Skifahrern und Snowboardern.

Die Boarder und Freestyler treffen sich am liebsten im Snowpark „The Spot“. Von „beginner lines“ über „rails“ bis zu den Boxen und Sprüngen wird hier alles geboten, was die „Shredder“ schätzen. Auch die Community der Snowkiter hat Obertauern für sich entdeckt. Eine eigene Snow-Kiteschule ist Anlaufstelle für den neuen Trendsport.

Die Wintersaison in Obertauern beginnt heuer am 22. November 2017, denn dann nehmen die Skilifte wieder den Betrieb auf. Wie jedes Jahr wird das Skiopening in Obertauern groß gefeiert. Der deutsche Pop-Künstler Andreas Bourani wird den Skifans, die schon sehnsüchtig auf die ersten Schwünge im Schnee warten, mit seinem Lied „Auf uns“ aus der Seele sprechen: „Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt!“ Sein Live-Auftritt beim legendären Skiopening-Konzert am 2. Dezember 2017 wird der Höhepunkt einer ganzen Reihe von Events sein, mit denen der Salzburger Wintersport-Hotspot von 23. November bis 10. Dezember 2017 den Ski-Countdown feiert.

Denn neben dem Skiopening-Konzert gibt es am 25. November noch das Electronic Festival „Obertauern Beats“. Internationale Star-DJs wie Felix Jaehn, Alle Farben, Gestört aber GeiL, Gabry Ponte und viele mehr werden mit ihren heißen Beats den Ort rocken. Der 9. Dezember 2017 steht dann im Zeichen des traditionellen Krampusumzugs und der Ö3-Krampusparty. Knapp 500 maskierte Krampusse nehmen an dem Schaulauf über die Passhöhe teil. (Friedrich H. Hettler)

(Blick auf das Skigebiet mit seinen modernen Seilbahn- und Liftanlagen sowie die Gamsleiten 2. Auch die Kinder sind in Obertauern ganz oben. In diesem Winter gibt es sogar zwei neue „Kindertauernrunden“. Der Krampusumzug findet am 9. Dezember statt - Fotos: Obertauern)