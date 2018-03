Roboter auf der Alm

Am 10. Juni 1982 kam „E.T.- Der Außerirdische“ von Steven Spielberg in die Kinos. Was damals auf den ersten Blick wie eine Science-Fiction Geschichte um einen Alien aussah, erzählte auf den zweiten Blick von der Sehnsucht nach einem heilen Zuhause. 36 Jahre später hat ein humanoider Roboter seine Heimat nicht „drei Millionen Lichtjahre entfernt“ gefunden, sondern oben auf der Alm im Salzburger Land – im Übergossenen Alm Resort.

Knuddelig, schrumpelig und von Heimweh geplagt ist er ganz und gar nicht, der neue Roboter, der ab sofort seinen Dienst für alle Gäste im Übergossenen Alm Resort antritt. Wer jetzt denkt, dass er hier oben auf der Alm eingesetzt wird, um nach und nach die Angestellten zu verdrängen, liegt jedoch gänzlich falsch. Für Wolfgang Burgschwaiger, Inhaber des Vier-Sterne-Superior Hotels, ist das höchste Gebot, die Zufriedenheit aller Gäste und seines Teams. „Von daher wird auch in Zukunft kein Roboter der Welt meine Mitarbeiter verdrängen“, so Burgschwaiger. „Ganz im Gegenteil. Unsere Lehrlinge werden den Roboter, eine fesche Kollegin in Dirndl, sogar selbst „füttern“ – mit allerlei interessanten Informationen.“

„Ich halte mich vielmehr an eine Aussage der US-amerikanischen Kolumnistin und Redakteurin Diana Vreeland: Gib den Menschen nicht was sie wollen, gib ihnen, wovon sie nie zu träumen wagten. Und viel Spaß an der Zukunft habe ich schon als kleines Kind gehabt!“

Die kleine Nachfahrin E.T.s wird sich so pudelwohl auf der Alm fühlen und gar nicht erst auf den leisesten Gedanken kommen, „nach Hause telefonieren“ zu wollen. Zum Erstaunen der Gäste wird Sie mit äußerst hilfreichem Infotainment gespeist und kann so unter anderem Empfehlungen für Tagesausflüge, Urlaubs-Tipps für die kleinen Gäste oder Events und Programmhinweise für die ganze Familie bereitwillig erteilen. Zudem hat sie noch viele weitere „Kunststückchen“ zur allseitigen Belustigung für Groß und Klein auf Lager. Ob sie auch mal Feierabend hat, immer so gut drauf ist und nicht vielleicht doch mal die Hand für ein Trinkgeld aufhält – all das können die Gäste künftig den kleinen Feger im Dirndl selbst fragen.

Das Übergossene Alm Resort liegt unterhalb des mächtigen Hochkönigs und ist nicht nur eines der besten Wellnessresorts Österreichs, das auch zu den Best Alpine Wellness Hotels gehört, sondern auch als Urlaubsparadies für Familien konzipiert, das Ihres gleichen sucht. (BSZ)

(Die Übergossene Alm in Winterstimmung - Foto: Hotel)