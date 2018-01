Für wahre Ski- und Snowboard-Fans kann der Winter nicht zu lange sein. Selbst wenn in den Tälern schon die Schneeglöckchen und Krokusse blühen, zieht es sie hinauf in „schneeige“ Höhen. Für Obertauern Fans die perfekte Wahl, denn der höchstgelegene Wintersportort im Salzburger Land garantiert erstklassige Schneebedingungen und Hüttenbetrieb bis 1. Mai 2018. Attraktive Pauschalangebote machen den Sonnenskilauf auf den 100 perfekt präparierten Pistenkilometern in Obertauern noch verlockender. Ein besonderes Special für Familien mit Kindern bis zum 15. Geburtstag, hält der Obertauern-Schneehase „Bobby“ bereit. Im Rahmen von „Bobby’s Schneeabenteuer“ einem Pauschalpaket mit vielen tollen Inklusivleistungen wie Skikurs, Skipass, Leihausrüstung und vielem mehr, können Kinder spielerisch leicht Skifahren lernen. „Bobby‘s Schneeabenteuer“ wird noch bis 27. Januar und dann wieder vom 7. bis 14. April 2018, angeboten.

In den „Sun & Fun“ Wochen in der Zeit von 07. April bis zum Saisonende am 1. Mai, sind Schnee und Sonne satt für alle zu tollen Pauschalpreisen zu haben. Und wie es in Obertauern schon gute Tradition ist, verabschiedet sich der Winter hier nicht still und heimlich, sondern mit viel Musik, Partystimmung und der größten Schatzsuche im Schnee.

Die „Gamsleiten 2“ ist atemberaubend steil und wie leer gefegt. Aber nicht lange, denn sobald das Startsignal gegeben wird, wedeln mehr als 1000 glückliche Schatzgräber, die ein Ticket ergattern konnten, die legendäre Piste hinunter und beginnen anschließend fieberhaft das abgesteckte Areal oberhalb der Talstation umzugraben. Rund 30 Schatzkisten sind im Schnee versteckt, jede versehen mit attraktiven Sachpreisen oder hochwertigen Reisegutscheinen. Aber eigentlich sind alle auf der Jagd nach dem Hauptpreis, dem Schlüssel zu einem nagelneuen BMW X3, der in einer der Schatullen tief im Schnee vergraben ist.

Die 12. Ausgabe des beliebten Gamsleiten Kriteriums, Österreichs größter Schatzsuche im Schnee, findet in diesem Jahr am 14. April, statt. Die limitierten Teilnahmetickets für die große Schatzsuche sind um 50,- Euro im Tourismusverband Obertauern oder auch online unter www.obertauern-tickets.com erhältlich. Bereits am Vorabend der Schatzsuche, am 13. April, werden bei der großen Gamsleitenparty mit Ö3 Disco die Startnummern verlost. (BSZ)

(Schnee- und Skivergnügen für Groß und Klein in Obertauern - Fotos: TVB Obertauern)