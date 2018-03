Schnee und Sonne satt

Es dauert noch eine ganze Weile, bevor sich der Winter aus dem schneereichsten Wintersportort Österreichs verabschiedet. Bis zum 1. Mai genießen die Wintersportfans in Obertauern Pistenspaß auf Firn und chillen in der Frühlingssonne, auch dank des günstig gelegenen Ostertermins und der damit verbundenen Ferien- und Feiertage. Und die für Obertauern so typische Partystimmung läuft zum Winterfinale zur Höchstform auf.

„Karneval meets Obertauern“ ist das Motto des „Närrischen Gipfeltreffens“ vom 17. bis 24. März 2018. Einheimische Musikgruppen und Karnevalsbands aus den rheinischen Narrenhochburgen geben Konzerte in den Skihütten und spielen zum Frühschoppen auf, närrisches Treiben und Nachtskilauf, Weinverkostungen und das große „Narrenfinale“ sind weitere Programmpunkte dieser ziemlich einmaligen Kombination aus Winterzauber, Hüttengaudi und Karneval.

Ein weiterer Grund, gerade in dieser Woche der Schneeschüssel einen Besuch abzustatten, ist das Intersport Alpenglühen vom 18. bis 24. März 2018. In der Aktionswoche können alle angemeldeten TeilnehmerInnen täglich die neuesten Skier, Stöcke, Skischuhe, Helme, Protektoren und Textilien von mehr als 25 Top-Wintersportmarken testen. An alle, die abseits der Pisten sicher auf Skiern und Snowboard unterwegs sein wollen, richtet sich das SAAC Basic Lawinencamp am 7. und 8. April mit staatlich geprüften Berg- und Skiführern. In Theorie und Praxis-Einheiten lernen die Teilnehmer wichtige alpine Verhaltensregeln und die Suche nach Verschütteten. Die Teilnahme und die Leihausrüstung sind kostenlos.

30 Schatzkisten warten am 14. April im Schnee der legendär steilen „Gamsleiten 2“ Piste auf die Glücklichen, die eines von 1000 Tickets für die 12. Ausgabe des Gamsleiten Kriteriums ergattert haben. Am Vorabend der Schatzsuche werden bei der Gamsleitenparty mit Ö3 Disco die Tickets gegen eine der ausgelosten Startnummern eingetauscht, nach deren Reihenfolge die Teilnehmer ins abgesteckte Ausgrabungsgelände oberhalb der Talstation abfahren dürfen. Dann kann das große Buddeln im Schnee beginnen, die Jagd nach hochwertigen Sachpreisen und Reisegutscheinen, darunter Saisonkarten für Obertauern, Skiausrüstungen oder ein Jahresvorrat an Bier. Die meisten hoffen wohl auf den Hauptpreis – den Schlüssel zu einem nagelneuen BMW X3 xDrive20d mit luxuriöser Sonderausstattung in einer der Kisten. Die limitierten Teilnahmetickets für die große Schatzsuche sind um 50 Euro im Tourismusverband Obertauern oder auch online unter www.obertauern-tickets.com erhältlich.

Wer kein Ticket für das Gamsleiten Kriterium ersteht, hat noch bis zum 15. April die Chance beim BMW Super 7 Gewinnspiel teilzunehmen und kann eines von fünf exklusiven Wochenenden für zwei Personen in Obertauern gewinnen, inklusive Tagesskipässen und einem BMW xDrive für das ganze Wochenende. Um dabei zu sein, müssen die Gäste nur die Super 7 Fotopoints auf den sieben Gipfeln Obertauerns anfahren und ihre Gipfelstürmerfotos hochladen. (BSZ)

(Gamsleiten II und das Gamsleitenkriterium - Fotos: TV Obertauern)