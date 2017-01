Serfaus-Fiss-Ladis liegt in Führung

In diesem Winter geht das Ski-Portal Snowplaza auf die Suche nach dem besten Skigebiet 2017. Nach den ersten Monaten steht das erste Zwischenergebnis der Online-Umfrage fest. In Führung liegt Serfaus-Fiss-Ladis, gefolgt von Ischgl auf Platz 2 und Saalbach-Hinterglemm auf Platz 3. Teilgenommen haben bisher rund 25.000 Besucher aus fünf Wintersport-Nationen in ganz Europa.

Bei der Wahl zum besten Skigebiet 2017 können Besucher für ihren Favoriten aus über 650 Destinationen stimmen und einen Skipass für den ausgewählten Skiort gewinnen. Die Wahl läuft seit Anfang September über die Webseiten von Snowplaza in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden. Die Teilnahme ist bis Ende Februar im deutschsprachigen Raum unter der Webadresse www.snowplaza.de/bestes-skigebiet/ möglich. Anschließend werden die Gewinner der Skipässe und Skigebiete mit den meisten Stimmen ausgezeichnet.

Zwischenstand:

1. Serfaus-Fiss-Ladis

2. Ischgl

3. Saalbach-Hinterglemm

4. Ski Arlberg

5. Sölden

6. SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

7. Gröden Val Gardena

8. Zillertal Arena

9. Salzburger Sportwelt

10. Les Trois Vallées

Weitere Platzierungen sind unter: www.snowplaza.de/weblog/8050-beste-skigebiete-2017/ einsehbar. Unter den Top 20 befinden sich derzeit insgesamt 14 österreichische Skigebiete, drei französische Skigebiete und drei italienische Skigebiete. Winterberg in Nordrhein-Westfalen liegt als bestes deutsches Skigebiet auf Platz 24. Das beste Schweizer Skigebiet ist Zermatt auf Platz 26.

Die Wahl zum besten Skigebiet ist der größte Publikumspreis für Skifahrer in Europa und findet bereits zum vierten Mal statt. In der vergangenen Skisaison haben an der Online-Umfrage 52.641 Wintersportler teilgenommen. Sieger in 2016 war Ischgl. (BSZ)

(Die Skigebiete Ischgl und Saalbach-Hinterglemm - Fotos:TVB Paznaun-Ischgl/TVB Saalbach)