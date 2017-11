Skifahren dahoam

Im Skiparadies Sudelfeld sind am Samstag, 2. und Sonntag, 3. Dezember, die neue Sudelfeldkopf-8er-Sesselbahn, die Waldkopf-6er-Sesselbahn, und die Kitzlahner-4er-Sesselbahn in Betrieb. Ein kostenloser Skibus verkehrt als Zubringer ab Bayrischzell. Wochentags wird der Betrieb zunächst wieder eingestellt, um zu beschneien und die Pisten optimal für die bevorstehende Saison vorzubereiten. Ab dem zweiten Adventswochenende ist der durchgehende Betrieb geplant. Schneehöhe Berg 80 cm, Tal 35 cm.

Im Skigebiet Spitzingsee-Tegernsee laufen Stümpfling-4er-Sesselbahn, Roßkopf-2er-Sesselbahn, Kurven-, Osthang- und Lyra-Lift durchgehend ab Samstag 2. Dezember. Die Sutten-4er-Sesselbahn fährt nur am Wochenende als Zubringer ab Rottach-Egern. Montag bis Freitag nächster Woche wird für die Saisonvorbereitungen die Suttenbahn vorerst wieder eingestellt. Schneehöhe Berg 85 cm, Tal 40 cm.

Im Skigebiet Brauneck-Wegscheid ist ab Samstag 2. Dezember die Brauneck Kabinenbahn durchgehend in Betrieb. Weitere Lifte und Pisten sind aktuell noch nicht geöffnet, werden aber mit Hochdruck auf den Betrieb vorbereitet, der für das zweite Adventswochenende geplant ist. Schneehöhe Berg 80 cm, Tal 10 cm. Am Sonntag, 3. Dezember lädt die Brauneck Bergbahn zusammen mit dem Panoramarestaurant an der Bergstation zu einem „märchenhaften“ Adventsnachmittag ein. Ab 14.00 Uhr unterhält Erzählzauberin Ursula Weber und die Musikwerkstatt Lenggries mit Geschichten und Liedern zum Advent im Panoramarestaurant. Der Eintritt ist frei.

Am Wallberg öffnen ab Samstag, 2. Dezember, die Kabinenbahn und das Panoramarestaurant an der Bergstation und versprechen herrliche Aussichten auf die winterliche Bergwelt und den Tegernsee. Die Naturrodelbahn ist noch nicht in Betrieb. Schneehöhe Berg 40 cm, Tal 20 cm. (BSZ)

(Skiparadies Sudelfeld, die 8er-Sesselbahn - Foto: Rüdiger Langanke)