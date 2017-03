So läuft der Hase

Familien mit Kindern bis zehn Jahren erwartet in der Zeit vom 8. bis 23. April ein ganz besonderes Ostergeschenk in Nesselwang. In zahlreichen teilnehmenden Unterkunftsbetrieben in Nesselwang schlafen die Kinder in Begleitung mindestens eines Erwachsenen gratis, wenn ein Aufenthalt von mehr als drei Übernachtungen gebucht wird. Zudem heißt es für die Kids täglich „Freie Fahrt“ mit der Alpspitzbahn. Und damit es ihnen im Osterurlaub mal richtig „nass nei geht“, ist auch der Eintritt ins Alpspitz-Bade-Center für die Kinder im Rahmen der Osteraktion täglich kostenlos.

Wer mehr darüber erfahren will, wie in Nesselwang der Hase läuft, wendet sich an die Tourist-Info Nesselwang, Hauptstraße 20, 87484 Nesselwang, Tel. 08361/9230-40, info@nesselwang.de, www.nesselwang.d. (BSZ)