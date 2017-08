Unterwegs mit dem Almbutler

Es ist ein wahres Natur-Kleinod, das sich hier oben auf 1763 Metern im Biosphärenpark Nockberge, auf der Grenze von Kärnten und der Steiermark befindet. Vor allem im Herbst strahlen bei klarer Fernsicht die Sonne und die warmen Farben der Natur um die Wette. Weitläufige Almwiesen, knorrige Zirbenwälder und klare Bergseen bilden den Rahmen für das außergewöhnliche Service-Angebot auf der Turracher Höhe: den Almbutler.

Auf der Turracher Höhe geht es nicht um Exklusivität, sondern um das Naturerlebnis und um Service. Echten, „höchst.persönlichen“ Service. Und der kommt bis Ende Oktober auf der Hochebene zwischen Kärnten und der Steiermark in Gestalt des Almbutlers. Urlauber, die in einem der 18 Butler-Betriebe übernachten, bekommen automatisch die Butler-Card und haben damit Anrecht auf die Teilnahme am umfangreichen Programm des Almbutlers. Gemeinsam geht es durch die Landschaft, die im Herbst, wenn die Schatten lang und das Licht golden wird, einen ganz besonderen Reiz hat. Zu den Butler-Betrieben gehören natürlich nicht nur die 5- und 4-Sterne-Hotels rund um den Turracher See, sondern auch einfachere Häuser, Pensionen und sogar Ferienwohnungen. Wer sich nicht in einem Butlerbetrieb einquartiert hat, kann gegen einen geringen Aufpreis auch am Butlerprogramm teilnehmen.

Der Almbutler ist gut zu erkennen, denn er trägt ein schickes, alpines Butler-Outfit: Kniebundhose aus hellbraunen Tweedstoff, dazu eine königsblaue Samtweste mit goldenen Knöpfen über dem weißen Hemd und einen braunen Hut. So wandert er mit seinen Gästen durch die herbstliche Natur auf der Turracher Höhe, die geprägt wird von der Zirbe, eine Kiefernart, die erst ab etwa 1000 Metern wächst und ein herrlich duftendes Holz hat. Jeden Tag bieten die beiden Almbutler Elmar und Christian ihren Gästen ein anderes Programm: Almwanderungen, Sonnenaufgangstouren, Morgenwanderungen mit Gipfelfrühstück, 3-Seen-Wanderung und Kräuter- oder Familienwanderungen mit See-Picknick. Außerdem gibt es ein spezielles Butlerprogramm für Kinder und für Teenies.

Im Herbst lässt sich auf der Turracher Höhe ein Wanderurlaub bestens mit kulinarischen Genüssen kombinieren. Die Hütten servieren dann nämlich die frisch geernteten oder zubereiteten regionalen Produkte wie etwa Käse, Schinken, Wurst und natürlich selbst gebrannten Zirbenschnaps. Und auch in den Hotels wird er Herbst kulinarisch in Szene gesetzt. Den Startpunkt bildet das Erntedankfest am 23. September in der K-Alm mit Live-Musik und frisch zubereiteten Spezialitäten. Weiter geht es mit den „Wilden Tagen“ im Schlosshotel Seewirt: Vom 6. bis 8. Oktober 2017 zaubert Haubenkoch Philipp Prodinger Wildspezialitäten vom Feinsten auf die Teller. Selbstverständlich stammt das Wild aus den Nockbergen. Rund um die Turracher Höhe gibt es zahlreiche Rehe, Hirsche und Gemsen. Den festlichen Gourmet-Abschluss macht dann das Oktoberfest im Genießer-Schlosshotel Seewirt am 28. Oktober 2017. Mit frisch gezapftem Bier, Weißwürsten und steirischen Schmankerl wird der Herbst noch einmal so richtig gefeiert. (BSZ)

(Der Blick auf den größeren Turracher See und den kleineren Schwarzsee ist im Herbst besonders schön - Foto: Turracher Höhe/Rossmann)