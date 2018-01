Viel Platz auf den Pisten

Nach den Weihnachtsferien mit bester Schneelage und fantastischen Pistenbedingungen beginnt nun in den Skigebieten der Alpen Plua Partner die „staade Zeit“. Das bedeutet vor allem unter der Woche viel Platz zum Carven, kein Anstehen an den Kassen oder Liften und die Garantie auf die besten Plätze in den urigen Hütten und auf den Sonnenterrassen.

Was sich gegenüber den Weihnachtsferien nicht geändert hat: Die Schneelage und die Pistenbedingungen am Berg sind immer noch hervorragend, auch wenn es im Tal nicht mehr danach aussieht. Mit dem neuen Jahr halten auch einige neue aber auch altbewährte Angebote wieder Einzug in den Alpen Plus Gebieten. Ein neuer Skibus, der Alpen Plus Ski-Express fährt 3x pro Woche jeweils von Dienstag bis Donnerstag ab München, Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB), direkt zu den Talstationen der Skigebiete Brauneck-Wegscheid, Spitzingsee-Tegernsee und Sudelfeld. Abfahrt ist jeweils um 7.30 Uhr, Rückfahrt um 16.30 Uhr. In Holzkirchen ist eine Bedarfshaltestelle eingerichtet. Die Busfahrt inklusive Tagesskipass kostet für Erwachsene nur 39 Euro (Kinder: 29 Euro), buchbar über www.skibus-muenchen.de.

Auch mit den Kombi-Tickets der Bayerischen Oberlandbahn kommt man bequem, staufrei und günstig in die Alpen Plus Gebiete und das sogar täglich, auch am Wochenende. Das Kombi-Ticket ist direkt am Bahnhof erhältlich und enthält die Hin- und Rückfahrt mit der BOB, den Bustransfer zur Talstation und den Tagesskipass.

Altbewährt ist der Ladies Day, der ab sofort wieder jeden Mittwoch stattfindet bis zum Ende der Saison, außer am Aschermittwoch. Damen fahren zum Sondertarif. Der Tagesskipass kostet je nach Gebiet zwischen 17 und 19 Euro.

Eine Übersicht über alle relevanten Informationen zu aktuellen Angeboten, Schneehöhen und geöffneten Anlagen gibt es auch tagesaktuell zusammengefasst auf www.alpenplus.co. (BSZ)