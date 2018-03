Viel Schnee und viel Sonne

Top 10 Skigebiet Österreichs, 110 perfekt präparierte Pistenkilometer, 30 moderne Seilbahnen und Liftanlagen, Schneesicherheit dank begünstigtem Klima, 100 Sonnen- stunden mehr als nördlich der Alpen, zahlreiche überrasch- ende Events auf und abseits der Piste sowie eine unschlag- bare Kombination aus österreichischer Gemütlichkeit und italienischer Gelassenheit – das Skigebiet Nassfeld lässt die Herzen aller Wintersportler höherschlagen.

Unter den Skiern knirscht der Schnee und die Eis- beziehungsweise Schneekristalle funkeln im Sonnenlicht. Nach Regen, Schnee, Sturm und Nebel am Vortag herrschen heute ideale Bedingungen für einen tollen und erlebnisreichen Skitag. Wo man diesem Wintervergnügen so genussvoll und ausgiebig frönen kann? Natürlich in der Kärtner Urlaubsregion am Nassfeld, und speziell an diesem Tag auf allen Abfahrten des Skigebiets.

Die Pisten, wie beispielsweise die Lärchenboden-, Kanonenrohr- oder Trögel-Abfahrt, aber auch die FIS-, Kronen- und Familien-Abfahrt, sind bestens präpariert und der Schnee ein Gedicht. Die Pisten am Nassfeld sind ein Dorado für jeden Skifahrer, ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Könner. Nicht zu vergessen die 7,6 Kilometer lange Talabfahrt „Carnia“ hinunter nach Tröpolach, bei der man auf einer roten Piste rund 1200 Höhenmeter runter spult. Allerdings ist die Strecke nicht allzu abwechslungsreich und eigentlich nur der steile Zielhang vor dem Millennium-Express eine etwas größere Herausforderung.

Wem das zu wenig ist, für den sorgen besondere Winterabenteuer wie die Ski Movie Parallel-Rennstrecke, der Snowpark Nassfeld, Ski- & Boardercross, die Erlebnispiste The Snake oder eine Speed-Photostrecke für einen zusätzlichen Adrenalinschub. Diese vielen kleinen

Überraschungsmomente machen jeden einzelnen Tag auf dem Nassfeld zu etwas Besonderem. An jeder Ecke in Kärntens größtem Skigebiet warten Aha-Erlebnisse, die den Gästen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Das Nassfeld garantiert neben diesen vielen überraschenden „Special Effects“ außerdem ein Mehr an Komfort und Servicequalität. In Summe wurden für den Winter 2017/18 19 Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur investiert. Im Bereich Seilbahnen und Liftanlagen hauptsächlich in Pistenerweiterungen und -verbesserungen sowie in Ausbau und Optimierung der Beschneiungsanlagen und in neue Pistengeräte. Handlungsbedarf besteht allerdings noch bei den zahlreichen Sesselliften, die unbedingt mit Schutzhauben nachgerüstet werden sollten, denn bei schlechtem Wetter wie Schneefall, Regen oder Sturm ist der Skifahrer den Unbilden des Wetters schutzlos ausgeliefert.

Neu auf den Pisten der Rudnigsattelbahn ist auch eine spezielle Renn- und Trainingspiste, die von den Skiclubs und Vereinen reserviert und für Trainingszwecke genützt werden kann. Bei der Talstation der Kabinenbahn Millennium-Express überrascht ein neues Anfänger-Übungsgelände mit Zauberteppich, Seil-Lift und neuem Skischulgebäude. Für alle Freunde des sanften Wintersports wurde das Nordic Competence Center in Tröpolach, mit beschneiter Loipe und der Laser-Biathlon Anlage, optimiert.

Das Bett direkt an der Piste

Qualitätsinvestitionen und Hotelumbauten garantieren, dass auch die Hotels und Beherbergungsbetriebe höchsten Gästeansprüchen gerecht werden. So wurde das Hotel „franz FERDINAND“ (vormals „CUBE Nassfeld“), das von außen gesehen eher wie eine Fabrikhalle anmutet, einer Rundum-Erneuerung unterzogen und dabei mit neuen Zimmern, die in der Regel zwar schlicht, aber trotzdem allen nötigen Komfort haben, Indoor Playground, Boulder Wand sowie Restaurant, Bar und Music Club zu einem stylischen Hotel umgebaut. Und ein großer Vorteil des „franz FERDINAND“ ist darüber hinaus die perfekte Lage direkt bei der Talstation Skiregion Nassfeld.

Mit diesem Pfund, der unmittelbaren Lage am Millennium-Express, kann auch das Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia wuchern. Highlight des Vier-Sterne-Hauses ist das 2400 Quadratmeter große Acquapura SPA mit Innen- und Außenpools, Saunen, Dampfbad, Behandlungen und Kinder-Pool. Da das Hotel derzeit mit erheblichen Personalproblemen kämpft, entspricht der Service, insbesondere in der Restauration, nicht immer den Ansprüchen, die der Gast von einem Vier-Sterne-Haus erwarten darf.

Unschlagbar im gesamten Alpenbereich dürfte der Ski- & Boarderservice am Nassfeld sein. Direkt am Kofelplatz Madritsche bei der Bergstation des Millennium-Express gibt‘s im Kofelcenter Österreichs schnellsten Ski- & Boardservice. Zum alpenweit kleinsten Preis ist die Skiausrüstung in maximal zehn Minuten – oder besser gesagt während eines Morgencafés in der Kofelalm – wieder „pistenfit“. Und das für sage und schreibe lediglich acht Euro.

Gleich nach Ostern – vom 2. bis 8. April 2018 – gibt es zum dritten Mal den härtesten Après-Ski Europas, das Full Metal Mountain. Eine Woche lang gehört das Nassfeld in Kärnten über 2000 Metalheads aus der ganzen Welt. Ab sofort sind die Reisepakete für die einzigartige Mischung aus Winterurlaub und Metal-Festival buchbar. Aprés-Ski in den Skihütten und auf den Stages am Berg wird sozusagen „atemlos“, so Nassfeld Tourismusgeschäftsführer Christopher Gruber. Auftreten werden unter anderem Kreator, Nazareth, Rage, Sodom und Walking Dead On Broadway.

Für die dritte Ausgabe haben sich die Organisatoren erneut intensiv mit dem Feedback der Fans auseinandergesetzt. Herausgekommen ist eine neue Buchungsstruktur, die dem Metalhead und den Skiurlaubern noch mehr Flexibilität bietet und vor allem einen Winterurlaub ganz nach seinen Vorstellungen.

„Feste Bestandteile bei der Buchung sind wie gewohnt die Unterkunft und das Liftticket für den Millennium-Express, die wichtigste Seilbahn des Skigebiets. Die bringt Fans neben den Pisten auch zu den Bühnen auf Gipfel und Mittelstation“, erklärt Full-Metal-Mountain-Geschäftsführer Walter Hinterhölzl die Neuerungen beim diesjährigen Event. „Der Festivalpass für die Konzerte oder ein Skipass für das gesamte 110 Kilometer große Skigebiet können dann je nach Vorliebe wahlweise dazu gebucht werden“. Außerdem gibt es im Buchungsprozess die Option für vergünstigte Transferangebote vom Bahnhof oder vom Flughafen wie dem Kärntner Flughafen Klagenfurt, sowie für erlebnisreiche Aktivitäten vor Ort, wie einen Ausflug in die lokale Biermanufaktur „Loncium“ oder sogar ins nahe Venedig. (Friedrich H. Hettler)

(Freeriden am Nassfeld und Spaß in der Funslope - Fotos NLW Tourismus Marketing GmbH)