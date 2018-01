Von der Piste auf die Leinwand

Ob auf Brusthöhe, als verlängerter Arm oder am Skihelm montiert: In St. Anton am Arlberg/Österreich statten sich Wintersportler noch bis 1. April 2018 wieder kostenlos mit den neuesten Kameramodellen aus und halten ihren Skitag filmisch fest. Die aufgenommenen Sequenzen schneiden die Profis vom MountainMediaCenter dann zum persönlichen Erinnerungsvideo samt Soundtrack zusammen, das im Anschluss zum Download sowie auf YouTube bereitsteht. Auch der tagesaktuelle „Sun & Snow Report“ der Tiroler Urlaubsregion verwendet die rund einminütigen Clips, die kreativsten schaffen es gar ins Fernsehen. Wer sein Werk beim Mountain Video Award einreicht, kann eine Kamera oder zwei Tage Sonnenskilauf in St. Anton am Arlberg gewinnen.

Nach der erfolgreichen Premiere 2016/17 öffnete das MountainMediaCenter nun mitten im Zentrum von St. Anton am Arlberg (Dorfstraße 10, direkt vor dem Tourismusbüro). Urlauber können sich dort täglich zwischen 15 und 19 Uhr Kameras (nach Verfügbarkeit) abholen sowie Tipps und Tricks von den Medienprofis geben lassen. Ferner stehen Gratis-Workshops zu Themen wie Videoschnitt oder dem sicheren Umgang mit Drohnen auf dem Programm. (BSZ)