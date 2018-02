Von der U-Bahn auf die Piste

Unter den Skiern knirscht der Schnee und die Eis- beziehungsweise Schneekristalle funkeln im Sonnenlicht. Es herrschen ideale Bedingungen für einen tollen und erlebnisreichen Skitag. Wo man diesem Wintervergnügen so genussvoll und ausgiebig frönen kann? Natürlich in der Tiroler Urlaubsregion Serfaus-Fiss-Ladis, und speziell an diesem Tag am Süd- und Nordhang in Fiss.

Die Pisten, wie beispielsweise die Kerbboden-, Schönjoch-, Wonne- und Frommesabfahrt, aber auch die Zwölfer-, Schöngamp- und Plazörabfahrt, sind bestens präpariert und der Schnee ein Gedicht. Einzig am Grat oben zwischen Süd- und Nordhang pfeifft der Wind heute gehörig, was dem Brettelspaß aber in keinster Weise einen Abbruch tut. Die Pisten in Fiss sind ein Dorado für jeden Skifahrer, ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Könner. Nicht zu vergessen, die bereits erwähnte Frommesabfahrt mit rund zehn Kilometern Länge bei einem Höhenunterschied von 1200 Metern hinunter entweder nach Ladis oder Fiss. Die Strecke ist sehr abwechslungsreich und insgesamt als mittelschwer einzustufen, auch wenn ein kurzes Teilstück, die Direttissima, als schwarze Abfahrt gewählt werden kann.

Für besondere Winter-Abenteuer auf der Fisser Nordseite sorgen ein Funslope, ein Snowpark sowie eine Renn- und Speedstrecke. Von Fiss Richtung Ladis gibt es an der Mittelstation der Sonnenbahn Bertas Kinderland und davon etwas entfernt ein Indianerland. Und für Adrenalinjunkies nicht zu vergessen den Skyswing und den Fisser Flieger auf der Möseralm.

Wilder Ritt im Schneisenfeger

Wem das Fisser Skigebiet zu klein ist, kann problemlos mit seinen Brettern zu den Abfahrten in Serfaus rüberschaukeln. Komperdell-, Plansegg-, Lazid-, Pezid- oder Masnerkopfbahn bringen neben mehreren anderen Aufstiegshilfen Pistenfans bis auf über 2800 Meter nach oben. Das Angebot an Abfahrten reicht von blauen über rote bis hin zu zahlreichen schwarzen Pisten. Darüber hinaus gibt es aber auch hier actiongeladenen Spaß.

Wer auf ein schnelles Abenteuer aus ist und mit Hochgeschwindigkeit durch die Alpen sausen will, der sollte auf dem Familien Coaster Schneisenfeger Platz nehmen. Der wilde Ritt geht mitten durch das verschneite Tiroler Winterparadies vom Alpkopf zum Högsee. Auf der 1,5 Kilometer langen Strecke können Familien auf bis zu 40 km/h beschleunigen und dabei aufregende Wellen, 360-Grad-Kreisel und rasante Steilkurven überwinden. Die Rodelbahn lässt Kinder und Erwachsene aller Altersklassen vor Freude jauchzen.

Ein zweites Highlight in Serfaus ist der Panoramaflug mit dem Serfauser Sauser. Er gewährt Unerschrockenen und Freunden des Abenteuers einen neuen Blickwinkel auf die alpine Kulisse. Mutige Urlauber lassen sich über ein Sicherheitssystem inklusive Sitzgurt an dem Stahlseil befestigen und sausen über vier Streckenabschnitte nach Serfaus hinab. In James-Bond-Manier gleitet man an einer stabilen Drahtseilkonstruktion über die verschneite Landschaft, an Baumwipfeln vorbei von Plattform zu Plattform und überholt dabei selbst die schnellste Gondel. Die höchste Strecke beschert in bis zu 85 Metern über dem Boden wahre Hochgefühle. In die Zielgerade saust man mit bis zu 65 km/h.

Die Skiregion Serfaus-Fiss-Ladis bietet ihren Gästen aber nicht nur Brettelspaß und actionreiche Abenteuer am Tag, sondern auch wöchentlich aufregende Abendveranstaltungen. Die Adventure Night in Serfaus steht dieses Jahr unter dem Motto „Love is in the air“. Das Hochplateau am Komperdell verwandelt sich jeden Mittwoch in ein abendliches Paradies der Sehnsucht und Sinnlichkeit, der Begeisterung und des Staunens – ein Ort voller Magie. Farbenprächtige Musikszenen, hochkarätige Showeinlagen und spektakuläre Stunts sorgen für ein wahres Feuerwerk aus Emotion und Action und machen den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.

Kulinarisch werden die Gäste bei der „Romantischen Nacht am Berg“ im Restaurant Lassida, in der Sportalm bei Fondue-Kreationen oder im Panoramarestaurant Komperdell beim „Essen mit den Sternen“ exzellent verwöhnt. Ein spezielles VIP-Package mit feinsten Speisen und dem besten Blick auf die Show gibt es in der Ski Lounge. Außerdem laden an den Adventure Night-Abenden beleuchtete Pisten zum Nachtskilauf und Nachtrodeln ein.

Apropos Essen und Kulinarik. Hervorragend speisen kann man im Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis nicht nur in der Ski Lounge, sondern auch in der Skihütte Masner mit dem Restaurant Monte Mare und dem Genussrestaurant Zirbenhütte.

Was sicher viele, die Serfaus-Fiss-Ladis noch nicht kennen, auch nicht wissen, ist, dass es in Serfaus die kleinste und höchstgelegene Dorf-U-Bahn der Welt gibt. Die Dorfbahn Serfaus ist ein echtes Unikat: Auf 1400 Metern Höhe schwebt sie seit über 30 Jahren unermüdlich zwischen ihren vier Stationen hin und her – vom östlichen Rand von Serfaus bis zur Talstation der Komperdell Seilbahnen. Und weil die Luftkissenbahn dabei in einem 1280 Meter langen Tunnel unter der Serfauser Dorfbahnstraße verkehrt, weist sie Merkmale einer kleinen U-Bahn auf, die bald eine der modernsten in ganz Europa sein wird.

Im Frühjahr 2017 starteten die Baumaßnahmen, die die Dorfbahn moderner, schneller, größer und schöner machen sollen. Die neue U-Bahn wird im Endausbau bis zu 3000 Personen pro Stunde befördern können – die derzeitige Förderleistung liegt bei 1600 Personen. Die Bahn, bestehend aus drei Wagons, wird künftig für mehr Platz im Inneren komplett durchgängig sein, die Zugangstüren werden verbreitert und die Wagons – ebenso wie die Stationen – mit dem neusten Infotainment-System ausgestattet. Zudem werden die Fahrtintervalle von zehn auf neun Minuten gesenkt.

Dorfbahn ist aus Serfaus nicht mehr wegzudenken

Kinderwagen- und rollstuhltaugliche Zu- und Abgänge in den Stationen, zeitgemäße und qualitätsgerechte Bahnsteige sowie zugluftfreie Stationen runden das Erscheinungsbild ab. Dafür werden die Stationen „Zentrum“ und „Kirche“ komplett neu gebaut: Die Haltestelle „Zentrum“ wird vergrößert und freundlicher gestaltet, die Station „Kirche“ wird sich 80 Meter östlich vom jetzigen Standort über drei Etagen erstrecken und den südöstlichen Ortsteil an die U-Bahn anbinden.

Der Großteil der Bauarbeiten rund um die Dorfbahn, die in drei Bauabschnitten realisiert werden, soll bis 2019 abgeschlossen sein. Dann erfolgt auch der Wagentausch und die Seilbahntechnik wird auf den neuesten Stand gebracht. Damit ist Serfaus gut für die Zukunft gerüstet. Denn schon Anfang der 1980er Jahre lag das kleine Dorf bei den Wintersportlern so hoch im Kurs, dass die dörfliche Infrastruktur den Ansturm der Urlauber nicht mehr verkraften konnte. Das umweltfreundliche Transportmittel – neben den Exemplaren in Wien und Linz übrigens die dritte U-Bahn in Österreich – war die Lösung, die sich bis heute bewährt hat.

Mit dem Betrieb der Dorfbahn konnte Serfaus den Verkehr beruhigen, die Umweltbelastungen gingen zurück und das Dorfbild blieb wegen der unterirdischen Verkehrsführung erhalten. Die U-Bahn in Serfaus ist sicherlich einer der Gründe, dass sich der Ort und damit auch die gesamte Region Serfaus-Fiss-Ladis auf Familien- und Genussurlaub spezialisieren konnten, auch ist sie aus dem Ort nicht mehr wegzudenken.

Auf der Suche nach dem perfekten Winterurlaub und Skierlebnis bleiben, insbesondere auch für Familien, in der Wintersportregion Serfaus-Fiss-Ladis keine Wünsche offen. Die Angebots- und Servicequalität entsprechen höchsten Ansprüchen und bieten ein unschlagbares Winter-Dorado.

(Friedrich H. Hettler)

(Der Familien Coaster Schneisenfeger und der Fisser Flieger. Kinder unterwegs auf der Bärtenpiste und der Blick in den Serfauser U-Bahn-Tunnel - Fotos: Andreas Kirschner; Heidenspaß im Serfauser Sauser und das Finale der Adventure Night - Fotos: www.foto-mueller.com)