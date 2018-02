Wasser in all seinen Formen ist allgegenwärtig im kleinen schwedischen Örtchen Stora Mellösa am Rande von Örebro, 200 Kilometer von Stockholm entfernt. Hier an Schwedens viertgrößtem See Hjälmaren sprüht es nur vor Magie: Direkt vor dem schmucken Gasthaus Katrinelund Gästgiveri & Sjökrog sieht man Gäste übers Wasser gehen. Walk on Water nennt der sympathische Gastgeber Roger Hjälm sein neues Konzept. Dieses einmalige Erlebnis, in der nordischen Natur über weite Eisflächen dahinzugleiten, wird mit erstklassiger Kulinarik und himmlischen Übernachtungsmöglichkeiten gekrönt.

Walk on Water ist genau das, wonach es klingt: Man geht übers Wasser, wenn auch in zugefrorenem Zustand. Die Eisfläche befindet sich gleich unterhalb des Gasthauses Katrinelund Gästgiveri & Sjökrog. Wer möchte, kann auch an einer geführten Schlittschuhwanderung teilnehmen. Zum Abschluss warten ein Entspannungsaufenthalt im Hotel und ein kulinarisches Erlebnis von Weltklasse. „Wir haben letztes Jahr erst einmal klein angefangen. Unser Angebot richtete sich zunächst an Gäste aus Schweden. Mittlerweile sehen wir aber ein zunehmendes internationales Interesse, mit neuen Besuchern aus Deutschland und den Niederlanden. Dieses einzigartige Erlebnis lockt immer mehr Menschen an“, freut sich Roger Hjälm, der sich selbst leidenschaftlich gern auf Schlittschuhen fortbewegt.

Das Land der Elche erlebt seit vielen Jahren einen starken Aufschwung bei internationalen Gästen, insbesondere im Umwelttourismus und bei Naturerlebnissen. Denn Schweden verfügt über einzigartige Möglichkeiten, Reisenden eine Vielzahl von Besonderheiten im Winter zu bieten. Im Sommer sind die Seen ein beliebtes Reiseziel zum Baden und Segeln. Doch inzwischen finden auch immer mehr Menschen einen Reiz daran, sich im Winter auf die zugefrorenen Seen zu begeben.

„Katrinelund Gästgiveri & Sjökrog ist dafür eine gute Anlaufstelle. Wir sind in nur zwei Stunden Autofahrt von Stockholm aus zu erreichen und befinden uns in unmittelbarer Nähe zu Örebro, der große See Hjälmaren liegt direkt vor unserer Haustür. Da der Hjälmaren nicht sehr tief ist, können wir Walk on Water erwartungsgemäß den ganzen Winter bis in den April hinein anbieten. Für Vogelliebhaber besteht außerdem die Möglichkeit, mächtige Seeadler übers Eis schweben zu sehen“, so Roger Hjälm.

Das moderne Gasthaus Katrinelund Gästgiveri & Sjökrig punktet mit seiner Lage direkt am Wasser, mitten in der Natur und mit einem atemberaubenden Blick auf den See Hjälmaren. In den typischen nordischen Farben bietet es insgesamt 28 Zimmer, Suiten und Familienzimmer mit See- oder Gartenblick, die auch behindertengerecht ausgestattet sind.

In Schweden ist das Katrinelund ebenso eine der Top-Adressen für exquisites Speisen: Hier kommen nur die feinsten Zutaten von Produzenten aus der Region sowie Selbstgemachtes auf den Tisch. Land, Wälder und Seen bieten hierfür reichliche Möglichkeiten. Küchenchef Anders Johnsson setzt dabei auf eine kreative, überraschende und aufregende Küche mit international inspirierten schwedischen Wurzeln: „Wir sind überzeugt, dass das Essen noch besser schmeckt, wenn wir wissen, wer nach den Tieren geschaut, das Gemüse angebaut und den Fisch nachhaltig gefangen hat.“ Auch Sommelier Michelle Monks wird bei ihrer Getränkeauswahl nachhaltig inspiriert: „Von nicht-alkoholischen Getränken über Bier bis hin zu unseren feinen Weinsorten versuchen wir auch hier, alles aus der Region zu erhalten, um das Geschmackserlebnis für das echte Schweden zu vervollkommnen.“ (BSZ)