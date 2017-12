Weiße Weihnachten im Allgäu

Skifahren fördert Koordination, ist generationsübergreifend, gesund und macht Spaß. Und Skifahren macht glücklich. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Der sogenannte Flow, Konzentration kombiniert mit einer Tätigkeit die Spaß macht, sorgt für höchste Zufriedenheit, wie die Forscher im Fachblatt "Applied Research in Quality of Life" schreiben. Dieses Glück ist greifbar, denn im Allgäu gibt es zum Schnee noch freie Unterkünfte. Ob mit der Familie in einer gemütlichen Ferienwohnung, junge Menschen im Hostel oder Urlaub in einem Hotel.

Bereits seit Wochen haben dank der guten Schneelage viele Skigebiete geöffnet. Auch die Loipen sind gespurt. Am 23.12. eröffnet das Skigebiet am Ifen (www.ok-bergbahnen.com )mit der modernsten Kabinenbahn von Doppelmayr. Diese ist nicht nur leiser, sondern bietet durch breitere Sitze auch mehr Komfort und stellt durchgehend WLAN zur Verfügung. Das neue Restaurant Tafel & Zunder auf 2030 Metern Höhe gehört natürlich auch zum Genuss am Berg.

Welche Skigebiete bereits in Betrieb sind, erfährt man tagesaktuell auf der Internetseite www.allgaeu.de. Wenn winterliches Schmuddelwetter nervt, hilft ein Blick ins Internet. Webcams an den Gipfelstationen der Allgäuer Bergbahnen liefern live und in Farbe einen Beweis dafür, dass oberhalb der grauen Wolkendecke häufig strahlender Sonnenschein die Herzen derer erwärmt, die auf Pisten abwärts kurven, auf Winterwegen wandern oder einfach nur auf einer Terrasse im Liegestuhl das alpine Panorama genießen.

Kurzentschlossene finden auch über die Weihnachtsfeiertage noch Zimmer oder Appartements. Und das in allen Kategorien, mit ein wenig Glück sogar noch Urlaub auf dem Bauernhof, für Familien eine beliebte Urlaubsform. Ein Winterurlaub im Allgäu tut besonders gut, vor allem dann, wenn andernorts ganze Landstriche unter dem Nebel verschwinden. Einfach den gewünschten Urlaubszeitraum eingeben und online buchen, dann kann es losgehen. (BSZ)

(Schneereiche Aussicht über Weihnachten im Allgäu - Foto: Allgäu GmbH)