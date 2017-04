Expertise aus sechs Jahrzehnten

Osterlämmer, Hasentorten oder Schokoladeneier – das Osterfest wir traditionell begleitet von allerlei süßer Leckerei. Osterbrote aber wie sie der 82-jährige Bäckermeister Hubert Mauer im fränkischen Bad Königshofen seit mehr als sechs Jahrzehnten herstellt, haben Einmaligkeitscharakter. Sie haben die Form aufgebackener Palmzweige. „Aller Wahrscheinlichkeit nach bin ich der einzige Bäcker in Bayern, der diese spezielle Art von Osterpalmbroten produziert“, sagt er selbst.



Auf die Idee für seine speziellen Brote kam der Franke 1955 als junger Bäcker. In seiner Heimatgemeinde Kleineibstadt unweit von Bad Königshofen machte er die ersten Gehversuche als selbstständiger Handwerksunternehmer und suchte nach Ideen für saisonal kreative Gebäckstücke. „Meine Vorstellung damals war, zu Ostern ein eigenes Gebäck zu kreieren. Was an Weihnachten die Chrisstollen sind, sollten für Ostern die Palmbrote werden.“



Und weil das bei den Kunden gut ankam, produziert er die ausgefallenen süßen Brote bis heute. Weit mehr als 1000 Stück gehen jedes Jahr über die Ladentheken seiner Filialen – auch wenn die Qualität kostet: Das Kilo der beliebten Spezialität gibt’s für 5,30 Euro. Und Mauer ist trotz seines Alters noch immer selbst mit Herzblut in der Backstube aktiv. Auch wenn er im Laufe seines Berufslebens bereits rund 120 junge Menschen zu Bäckern, Konditoren und Verkäuferinnen ausgebildet hat. Mauer ist der dienstälteste Bäcker in Bayern, der seinen Betrieb noch selbstständig führt.

Christliche Tradition ist dem Bäckermeister sehr wichtig

Und nicht nur das Backen ist seine Leidenschaft. „Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und wusste schon als kleiner Bub um die Glaubenstradition“, erzählt Mauer. Und an die will er auch als Bäcker erinnern. Mit seinen Osterbroten erinnert er daran, dass Jesus am Palmsonntag auf einem Esel in Jerusalem einzog und unter Jubelrufen der Menschen mit Palmzweigen empfangen wurde. Und das nicht nur rundum die Ostertage. Mauers Palmbrote bleiben bis in den Mai im Sortiment – zur Freude seiner Kunden. Denn die fragen regelmäßig schon lange vor dem Palmsonntag bei ihm nach, wann er denn endlich die mit Rosinen, Zitronat und Orangeat verfeinerten Laibe und Stollen wieder im Verkauf hat.



Bei der Produktion geht noch immer alles schnell von der Hand. „Zunächst bestücke ich den lockeren Hefeteig mit Rosinen“, erzählt Mauer. Dann hält er Zucker, Milch, Jodsalz und geriebene Zitronenschalen bereit. Letztere verfeinern den Teig. Weizenmehl, Wasser, Butter und Pflanzenfett bilden die Grundlage. Letzte Details seines ausgeklügelten Rezepts, die den eigentlichen Geschmack ausmachen, möchte der Bäckermeister aber freilich nicht preisgeben.



Ähnlich wie das Starkbier sind die vorösterlichen Gebäckstücke mit den symbolischen Palmzweigen auch als „Energiespender“ in der Fastenzeit gedacht. Hubert Mauer selbst „genießt“ sein Hefebrot nach eigenem Bekunden schon zum Frühstück. Aber auch für ein kleines Abendbrot kommt es oft auf den Tisch. (Josef Kleinhenz)