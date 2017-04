Wenn der Babysitter ausfällt ...

Beinahe wäre die gebürtige Rosenheimerin Sybille Veit auf der Hauptschule gelandet. Jetzt schreibt die Medizinstudentin im elften Semester bald ihr Examen. Neben der Doktorarbeit kümmert sie sich zusätzlich um ihren noch nicht einmal einjährigen Sohn. „Ich habe mich bewusst für eine Schwangerschaft während des Studiums entschieden“, erklärt sie. Denn als Ärztin kämen viele Schicht- und Wochenenddienste auf sie zu.

Studieren mit Kind: Viel schwerer als gedacht

Doch viel Zeit für die Familie hat sie nicht: „Es war zwar eine sehr gute Entscheidung“, sagt die 30-Jährige. „Ich hatte es mir aber sehr viel einfacher vorgestellt.“ Damit es andere Mütter nicht so schwer haben, engagiert sich die junge Mutter in der Fachschaft Medizin an der LMU und hilft trotz ihres Babys als Sprecherin für Studierende mit Kind anderen Mamis beim Organisieren des Studienalltags.



Doch bis dahin war es ein steiniger Weg. Sybille kommt aus einem Nichtakademikerhaushalt. Aus Tradition wollten sie ihre Eltern daher nach der vierten Klasse auf die Hauptschule schicken – nur durch den Einsatz ihrer engagierten Grundschullehrerin konnte das verhindert werden. „Meine Eltern sind bei dem Gespräch aus allen Wolken gefallen“, erzählt die die junge Frau. Und tatsächlich: Mit 19 Jahren wurde sie die Erste in ihrer Familie mit Abitur.



Nach der Schule absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr als Erzieherin in einem Internat, wo sie sich um Kinder mit Autismus, ADHS, Borderline, Anpassungsstörungen oder Depressionen kümmerte. Dort merkte die frischgebackene Abiturientin, dass ihr Medizin mehr liegt als Psychologie. Das Problem: Für ein Studium reichte ihr Abischnitt nicht. Doch selbst eine sechsjährige Wartezeit konnte Sybille nicht aufhalten. Also durchlief sie eine Berufsausbildung als Physiotherapeutin und übernahm anschließend in der Neuropädiatrie unter anderem die palliative Betreuung geistig und körperlich schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher.



Mit 25 Jahren konnte sie sich dann endlich an der Uni einschreiben. Seit dem zweiten Semester engagiert sich Sybille in der Fachschaft Medizin. Dabei fiel ihr auf, dass die Gruppe „Studierende mit Kind“ ein Nischendasein führte. Als die Medizinstudentin selber Mama wurde, übernahm sie daher kurzerhand die Leitung.

Sie kennt die Probleme und berät andere junge Eltern

Sie kennt die Probleme junger Mütter: Ihr Sohn hat die ersten sechs Monate durchgeschrien, weshalb sie ihn nicht mit in die Vorlesungen nehmen konnte. „Dadurch blieben viele Pflichtveranstaltungen auf der Strecke“, erinnert sich Sybille. Hinzu kam die tägliche Pendelei von Rosenheim nach München. Daher hat sie jetzt gemeinsam mit dem Studiendekan und der Frauenbeauftragten ein Betreuungsangebot für Eltern ins Leben gerufen. Wenn Mamas oder Papas wegen Prüfungen einen Babysitter brauchen, dieser vor der Vorlesung spontan ausfällt oder einfach kein Geld für einen vorhanden ist, hilft jetzt die Universität. „Das hätte ich damals zumindest gut gebrauchen können“, sagt die Studierendenvertreterin und lacht.



Zusätzlich ist Sybille in der Härtefallkommission für das Praktische Jahr und Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Mediaeltern: Darin gibt sie Studienanfängern Tipps rund um das Thema Studieren mit Kind. Und nicht zuletzt engagiert sie sich neben Examen und Doktorarbeit in der Arbeitsgemeinschaft zur Evaluation von Studium und Lehre. Warum die junge Mutter den ganzen Stress auf sich nimmt? „Ich wertschätze sehr, was die LMU für Studierende tut“, sagt sie ohne lange zu überlegen. Sie sei so froh, studieren zu dürfen und so glücklich an der Uni. „Da möchte ich einfach etwas zurückgeben.“ (David Lohmann)