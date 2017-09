Bayern wählen am Sonntag auch 20 Bürgermeister und Landräte neu

In der Großen Kreisstadt Neumarkt i.d.OPf. findet am Sonntag, 24. September, nicht nur die Bundestagswahl statt, sondern auch die Wahl des Oberbürgermeisters. Neben Amtsinhaber Thomas Thumann (FW) bewerben sich um das Amt Richard Graf (CSU) und von der Freien Liste Zukunft e. V. (FLitZ) Dieter Ries. Thomas Thumann ist seit zwölf Jahren im Amt, er war im Dezember 2005 in Nachfolge von Alois Karl (CSU) zum Oberbürgermeister gewählt worden. Karl war zuvor in den Bundestag gewählt worden und somit war eine Wahl des Oberbürgermeisters außer der Reihe notwendig geworden. Bei der vergangenen OB-Wahl 2011 hatten die Wähler Thomas Thumann in seinem Amt bestätigt.

Auch in 19 weiteren Kommunen in Bayern entscheiden die Wähler am kommenden Sonntag ebenfalls über Landräte und Bürgermeister. Im Landkreis Regen etwa wird ein Nachfolger für Landrat Michael Adam (SPD) gesucht. Er brachte es zu bundesweiter Prominenz, als er 2008 mit gerade einmal 23 Jahren jüngster Bürgermeister Deutschlands wurde (in Bodenmais), drei Jahre später dann auch jüngster Landrat. Mit 32 Jahren kämpft er nicht mehr um seine Wiederwahl. Stattdessen will er seinen Universitätsabschluss nachholen. Nun stehen in dem Landkreis vier Kandidaten für die Adam-Nachfolge zur Wahl: Stefan Ebner (CSU), Rita Röhrl (SPD), Jens Schlüter (Grüne) und Johann Müller (AfD).

Keine Gegenkandidaten für die Landräte von Roth und Weißenburg-Gunzenhausen, Eckstein (SPD) und Wägemann (CSU)

Im oberfränkischen Lichtenfels hofft der frühere CSU-Landtagsabgeordnete Christian Meißner auf eine zweite Amtszeit als Landrat. Gegen ihn treten Arnt-Uwe Schille von der SPD und Heike Kunzelmann von der AfD an. In Mittelfranken sind die Bürger aufgerufen, in den Landkreisen Roth und Weißenburg-Gunzenhausen einen Landrat zu wählen. In beiden Kreisen treten die Amtsinhaber Herbert Eckstein (SPD) und Gerhard Wägemann (CSU) ohne Konkurrenten an. Ihre Wahl gilt damit schon jetzt als sicher, auch wenn die Wähler auf ihrem Wahlzettel einen anderen Kandidaten benennen können. Im Landkreis Roth ist der Verzicht der CSU auf einen Gegenkandidaten nach Angaben aus Parteikreisen im Wesentlichen auf die große Popularität des Kreis-Chefs zurückzuführen. Eckstein ist seit 24 Jahren im Amt. Bei der Wahl 2011 hatte Eckstein mit 76,21 Prozent sein bestes Ergebnis eingefahren. (BSZ, dpa)