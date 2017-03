Bayerns Kita-Leiterinnen haben zu wenig Zeit für Verwaltungsaufgaben

Viele Leiterinnen von bayerischen Kindertagesstätten haben zu wenig Zeit für ihre Leitungs- und Verwaltungsaufgaben. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh. In drei von vier Kitas bleiben demnach den Leiterinnen weniger als 20 Stunden in der Woche für Aufgaben wie die Entwicklung pädagogischer Konzepte, Gespräche mit den Eltern sowie die Personalplanung. Nur 16 Minuten pro Woche und Kind können sich die Leiterinnen demnach in Bayern ihren Leitungsaufgaben widmen - im Vergleich mit den anderen Bundesländern der drittschlechteste Wert.

20 Stunden pro Woche wären nötig



Aus Sicht der Autoren der Studie sollten die Kita-Leiterinnen 20 Stunden pro Woche (also die Hälfte der regulären Arbeitszeit bei einer Vollzeitstelle) zur Leitung und Verwaltung zur Verfügung haben. Zusätzlich zu dieser Grundausstattung empfiehlt die Stiftung wöchentlich 21 Minuten pro betreutem Kind. In Bayern erfüllen diese Empfehlung nur 5,6 Prozent der Einrichtungen. Um das Defizit auszugleichen, sollte der Freistaat nach Ansicht der Stiftung rund 4700 zusätzliche Stellen für Kita-Leitungen schaffen. (dpa)