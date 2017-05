Bayerns Oberbürgermeister wollen Deutsche Bahn in die Pflicht nehmen

Bei der vierten Oberbürgermeister-Konferenz des Bayerischen Städtetags im Nürnberger Rathaus diskutieren die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte und der sogenannten Großen Kreisstädte heute, 3. Mai 2017, mit Vertretern der Bahn über aktuelle Themen des Schienenverkehrs. Bei der Veranstaltung sprechen unter anderem der Konzernbevollmächtigte der DB AG für den Freistaat, Klaus-Dieter Josel, der Sprecher der Geschäftsführung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), Johann Niggl, und der Leiter der Verkehrsabteilung in der Obersten Baubehörde im bayerischen Innenministerium, Hans-Peter Böhner.

Den Kommunalpolitikern geht es nach eigenen Angaben vor allem um die Erstellung von Nahverkehrskonzepten und die Verknüpfung des Schienennahverkehrs mit S-Bahnlinien und mit dem Schienenfernverkehr. „Mit der Einführung des Stundentakts auf manchen Linien und mit der Verknüpfung von Anbietern auf der Schiene konnten Verbesserungen für Pendler erzielt werden", findet Städtetagschef Ulrich Maly (SPD). „Allerdings sehen die Städte vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, des wirtschaftlichen Wachstums und der wachsenden Pendlerströme die Notwendigkeit zum Ausbau des Angebots auf der Schiene. Fahrgäste und Pendler legen Wert auf Pünktlichkeit, Schnelligkeit und Qualität – zu einem möglichst niedrigen Preis. Die Kommunen setzen darauf, dass der Freistaat mit den Regionalisierungsmitteln des Bundes den Ausbau des Schienennahverkehrs dauerhaft voranbringt“, so Maly.

Reduzierung des Individualverkehrs ermöglichen

Die Wiederbelebung von stillgelegten Bahnlinien beschäftigt Kommunalpolitiker an vielen Orten. Wenn alte Bahnlinien wieder in Betrieb genommen werden, kann damit der Individualverkehr reduziert werden. Hier stecke enormes Potential, um volle Straßen zu entlasten, finden die Oberbürgermeister. Dennoch seien in der Vergangenheit Bahnlinien eingestellt oder Haltestellen geschlossen worden. „Die Bahn hat eine wichtige Rolle bei der Bewältigung des hohen Pendleraufkommens in die Städte hinein und aus den Städten heraus", so der Verbandschef.

In der Vergangenheit wurden viele Schienenstrecken stillgelegt und Haltestellen nicht mehr bedient. Über die Reaktivierung stillgelegter Schienennetze wird derzeit allerdings verstärkt nachgedacht – beispielsweise auf der Bahnlinie von Volkach nach Würzburg. Beim Abbau von Barrieren müssen Prioritäten gesetzt werden, fordern die Rathauschefs. Vor allem sollten Bahnhöfe von Barrieren befreit werden. Denn hier sind täglich tausende Pendler unterwegs.



Ein Ärgernis für viele Fahrgäste, die ihren Unmut bei den Rathäusern abladen: An vielen Bahnhöfen werden Toilettenanlagen nicht mehr von der Bahn betrieben. Viele Anlagen werden geschlossen. Die Städte haben jedoch keine rechtliche Handhabe gegenüber der Bahn zur Aufrechterhaltung von Bahnhofstoiletten. Diese Praxis bereitet den Kommunen Schwierigkeiten und hohe Kosten. Ulrich Maly: „Die Bahnhöfe sind Visitenkarten der Städte und der Verkehrsgesellschaften. Deshalb besteht eine gemeinsame Verantwortung dafür, Reisenden in den Mobilitätszentren einen möglichst angenehmen Aufenthalt haben. Dazu gehören Bahnhofstoiletten ebenso wie Verkaufsläden.“(BSZ)