Bayreuth goes Mehrweg

Verleihen ist manchmal viel günstiger als immer gleich selbst kaufen. Stadt und Landkreis Bayreuth haben dazu ein Konzept entwickelt.

Manche Dinge braucht man eben nur mal kurz: eine Bohrmaschine zum Befestigen des Regals, eine Bierbank für das nächste Gartenfest oder ein Kostüm für den Faschingsball. Warum also immer gleich kaufen? Diese Frage stellten sich die Verantwortlichen der gemeinsamen Umweltkampagne „Let’s go Mehrweg“ von Stadt und Landkreis Bayreuth und riefen als Antwort einen Verleihservice ins Leben. Online kann jeder Interessierte auf dem Seiten von „Let’s go Mehrweg“ nun recherchieren, wo er Dinge bekommt, die er nur kurzzeitig benötigt, so- dass er sich das Kaufen eigentlich sparen kann.

Hilfe von Basketballstar Dirk Nowitzky

Ziel der Umweltkampagne „Let’s go Mehrweg“ ist es seit fast 20 Jahren unter anderem, die Menschen anzuregen, Abfälle zu vermeiden und Ressourcen zu schonen. Dazu gehöre es auch, keine minderwertigen Billigprodukte, die schnell kaputtgehen, zu kaufen, sagt Peter-Michael Habermann, Sprecher der Umweltkampagne. Zudem würden regionale Handwerker und Unternehmen, die den Mehrweg-Gedanken mit diesem Service fördern, einen stärkeren Bekanntheitsgrad erfahren.



Ganz neu ist der Gedanke des Leihens freilich nicht: Leihbibliotheken, Kostümverleihs oder „Spülmobile“ von Gebietskörperschaften gebe es schon lange, so Mitarbeiterin Sabine Rüskamp. Die Übersicht über alle Verleihangebote einer Region soll aber dennoch ein neues Angebot sein. Dabei sieht sich die Initiative auch nicht als Konkurrenz, sondern eher als Ergänzung zu privaten Angeboten mit der gleichen Zielrichtung wie etwa der Facebook-Gruppe „Share an Care“.



Wichtigstes Ziel der Umweltkampagne seit ihrer Gründung 1997 ist es, für umweltfreundliche Mehrwegsysteme zu werben. „Abfallvermeidung, Umweltschutz und die Stärkung der regionalen Wirtschaft, das waren stets unsere Ziele“, sagt Habermann, der „Let’s go Mehrweg“ als „älteste und in dieser Zielrichtung einzigartige Kampagne in Bayern“ bezeichnet. Anlass für die Gründung war der drastische Anstieg des Marktanteils an Einwegverpackungen vor allem im Getränkesektor seit Anfang der 1990er Jahre. Das wirke sich nicht nur negativ auf die Umwelt aus, sondern bedrohe auch viele kleine Brauereien im Bierland Oberfranken durch den Konkurrenzdruck billiger Getränke in Einwegverpackungen.



Dabei ist sich der Sprecher sicher, dass es kaum ein leichteres, bequemeres und wirksameres Mittel gibt, einen kleinen Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz zu leisten, als den Griff zur Mehrwegflasche oder einem sonstigen wiederverwendbaren Behältnis wie zur Brotzeitbox oder zum Stoffbeutel. Eine Plastiktüte werde im Durchschnitt nur 25 Minuten benutzt und lande dann in der Regel im Abfall. Pfandflaschen könnten bis zu 50 Mal befüllt, verkauft, ausgetrunken, eingesammelt, und gereinigt werden, somit ersetze ein Kasten mit 20 Mehrwegflaschen bis zu 1000 Einwegflaschen oder -dosen.

Um welche Dimension es dabei geht, macht Habermann an der folgenden Zahl fest: „Würden alle alkoholfreien Getränke in Mehrwegverpackungen abgefüllt, könnte Deutschland jährlich 1,1 Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen.“ Der Sprecher der Umweltkampagne räumt aber auch ein, dass alle Anstrengung nicht verhindern konnten, dass der Mehrweganteil alkoholfreier Getränke auf inzwischen unter 30 Prozent abgestürzt ist. „Wir wollen die Bevölkerung trotzdem auch weiterhin sensibilisieren“, sagt Habermann.



Von Anfang an wurde die Kampagne von regional bekannten Sportlern, bekannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie von „Leuten wie Du und ich“ unterstützt. Sogar Basketballstar Dirk Nowitzki habe sich schon mal dafür engagiert. Dabei soll die Botschaft „sympathisch und jugendlich rüberkommen, nicht oberlehrerhaft“. (Stephan H. Fuchs)

Weitere Infos im Internet unter www.letsgomehrweg.de, per E-Mail: abfall@lra-bt.bayern.de oder telefonisch: 0921/728 440.