Bezirke planen Pflegestützpunkte in ganz Bayern

Offiziell wird die Zuständigkeit für die ambulante Hilfe zur Pflege in Bayern ab dem 1. März dieses Jahres von den Landkreisen und kreisfreien Städte auf die sieben Bezirke verlagert. Auch wenn man lange darauf gedrungen habe, dadurch den gesamten Bereich der Hilfe zur Pflege (die stationäre liegt schon länger in Verantwortung der Bezirke) zu erhalten - komplett umsetzen ließe sich die neue Vorgabe bis zum genannten Zeitraum noch nicht, so Bayerns Bezirketagspräsident Josef Mederer (CSU). Freuen können sich auch die Anbieter von Kurzzeit-Pflegeplätzen. Sie sollen in Zukunft finanziell besser ausgestattet werden.

Man werde bis zum Anfang des nächsten Jahres noch weiterhin Aufgaben an die Kreise delegieren müssen, so der Verbandspräsident. Für die Pflegebedürftigen und deren Angehörige ändere sich nichts - im Gegenteil, künftig befindet sich der komplette Bereich dann eben in einer Hand. Die Bezirke müssten für die Übernahme dieser Aufgabe aber noch kräftig investieren, teilte Mederer mit. Zwischen 60 und 70 neue Mitarbeiter würden im Lauf dieses Jahres eingestellt, in München suche man derzeit nach geeigneten Räumlichkeiten. Allein in Oberbayern sind aktuell etwa 10 000 Menschen Empfänger von Leistungen der Hilfe zur Pflege.

Börse für dringend benötigte Fachkräfte

Vor allem die große Zahl an Betroffenen (die aufgrund der alternden Gesellschaft in den nächsten Jahren noch steigen dürfte), lässt Josef Mederer und die Bezirke intensiv kämpfen für ihr Anliegen der sogenannten Pflegestützpunkte. Diese sollen "eine umfassende, flächendeckende und bürgernahe Beratung sicherstellen für alle Aspekte rund um das Thema Pflege, erläuterte der Präsident. In einem Büro sollen dabei Vertreter der Krankenkassen, der Kommunen, der Träger der freien Wohlfahrtspflege, der Arbeitsvermittlung sowie von Patienten- und Angehörigenvereinigungen zusammen sitzen und die Betroffenen detailliert informieren. Daran angedockt werden soll auch eine "Pflegebörse" für Fachkräfte in der jeweiligen Region.

Momentan gibt es in ganz Bayern nur eine Handvoll solcher Pflegestützpunkte, die auch noch lange nicht das ganze anvisierte Leistungsspektrum anbieten. In Oberbayern gibt es nur einen Stützpunkt und zwar in der Stadt Neuburg a. d. Donau. Dieser könnte eventuell zu einer Piloteinrichtung für die gesamte Region 10 ausgebaut werden. Langfristig schwebt Josef Mederer aber mindestens ein Pflegestützpunkt in jedem der 71 bayerischen Landkreise und 25 kreisfreien Städte vor. Problem dabei: Was das alles kosten wird, können die Bezirke noch nicht beziffern; ob und in welcher Höhe es Unterstützung vom Freistaat gibt, bleibt noch zu klären. (André Paul)