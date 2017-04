Blamage ums geplante Ludwig-Erhard-Zentrum

Auch Fürth hat sein scheinbar nie fertig zu stellendes Bauprojekt á la Berliner Flughafen BER: das Ludwig- Erhard-Zentrum LEZ. Bereits im Jahr 2015 hätten die Arbeiten zu Ende sein sollen. Nun heißt es, im Herbst 2017 sei Schluss. Die Kosten explodieren derweil und die konkrete spätere Nutzung ist noch weitgehend ungeklärt.

Der zuständige Münchner Architekt mauert schon mal auf Nachfrage, wer da was verzapft hat: „Dazu können wir keinen Kommentar abgeben“, lässt Reinhard Bauer ausrichten.



Die Taktik nutzen andere auch: Am Rohbau liege es jedenfalls nicht, dass die Projektkosten von einst genannten zwölf auf inzwischen fast 18 Millionen Euro gestiegen seien, heißt es vom für Mauern und Wände zuständigen Bauunternehmen. Beim Rohbau sei „lediglich zusätzlicher Aufwand wegen Denkmalschutzthemen angefallen“. Und natürlich die „brummende Konjunktur, die die Preise treibt“.



Die Sinnhaftigkeit des Hauses lässt sich allerdings hinterfragen. Denn der 1897 in Fürth geborene spätere Bundeswirtschaftsminister und anschließende Bundeskanzler Ludwig Erhard („Vater der Sozialen Marktwirtschaft“) hat sich nie so recht zu seiner mittelfränkischen Heimatkommune bekannt. Im Bundestag vertrat er den Wahlkreis Ulm, gelebt und beerdigt (1977) wurde er in Gmund am Tegernsee.



Dennoch gibt es einige Fürther, die Erhard als einen der größten Söhne der Stadt mehr in die Öffentlichkeit tragen wollen. Evi Kurz etwa: Die Fernsehjournalistin ist Vorstandsvorsitzende der Stiftung Ludwig-Erhard-Haus, diese wiederum ist Bauherrin des LEZ. An den Gesamtbaukosten will die Stiftung derweil nur einen Eigenanteil von gut einer halben Million Euro tragen: Das zumindest steht im Gesamtfinanzierungsplan, der der Regierung von Mittelfranken vorliegt. Die muss über staatliche Zuschüsse entscheiden. Mehr als 17 Millionen Euro dagegen sollen von verschiedensten Stellen kommen, meist Fördermittel der Öffentlichen Hand, also Steuergeld.

Die Bauherren hüllen sich in Schweigen

Doch trotz mehrfacher Nachfragen will seitens der Stiftung niemand Stellung zu den Kosten nehmen – etwas kurios mit einer Journalistin als Chefin. Großes Schweigen bevorzugt Evi Kurz auch darüber, warum es zur Baukostenseigerung um 38 Prozent im Vergleich zum Januar 2015 kam.

Der Fürther Stadtrat erlaubte dem Rathaus zumindest kürzlich, den prozentual vereinbarten Zuschussanteil der Kommune auf etwa 1,9 Millionen Euro zu erhöhen zu dürfen – von ursprünglich geplanten 1,2 Millionen Euro. Ein Grund: Würde der Neubau mangels Geld eingestellt, stünde eine Bauruine direkt hinter dem historischen Rathaus der Stadt.



Derweil mäkeln Besucher an dem, was bereits vom fertigen Zentrum zu sehen ist: „klobig“ oder „Betonklotz“ lauten häufige Bemerkungen. In dem Innenhof fanden bisher Konzerte statt. Doch das neue Gebäude schluckt wohl künftig das ganze Licht – die Atmosphäre dürfte darunter leiden.



Was genau später einmal in dem Gebäude passieren wird, wie die Nutzung konkret ausschaut – das ist ebenfalls noch ungeklärt, auch dazu zieht man es vor, bei der LEZ zu schweigen. „Wir arbeiten wissenschaftlich. Da denke ich, dass wir kooperieren werden“, sagt Geschäftsführer Lars Vogel von der Bonner Ludwig-Erhard-Stiftung. Auf einen „Imagezuwachs, einen steigenden Bekanntheitsgrad und Besucher aus der ganzen Republik“ hofft derweil OB Thomas Jung (SPD). Mehr als hoffen kann er auch nicht, denn eine konzeptionelle Mitsprache ist für die Kommune nicht vorgesehen. Immerhin: Die bayerische Staatsregierung hat bis Ende 2018 fast vier Millionen Euro für Betriebskosten zugesagt. (Heinz Wraneschitz)