Brand von Schneizlreuth: Anklage gegen früheren Bürgermeister

Im Fall des Brandinfernos von Schneizlreuth mit sechs Toten hat die Staatsanwaltschaft Traunstein Anklage gegen einen früheren Bürgermeister der Gemeinde erhoben. Es bestehe unter anderem der hinreichende Verdacht, dass der Mann das Landratsamt nicht über den baurechtswidrigen Zustand des Bauernhofs informiert und auch die Durchführung einer Feuerbeschau in dem Gebäude unterlassen habe, teilte die Anklagebehörde am Donnerstag mit.



Bei dem Brand waren an Pfingsten 2015 sechs Mitarbeiter einer Baufirma aus Niederbayern ums Leben gekommen, fast 20 Gäste wurden teils schwer verletzt. Das Traunsteiner Landgericht hatte den Inhaber einer Eventagentur vor fast einem Jahr wegen fahrlässiger Tötung zu drei Jahren Haft verurteilt. Er hatte Urlauber in dem Bauernhof übernachten lassen, ohne sich um den Brandschutz zu kümmern. (dpa)