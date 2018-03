Einen Online-Kommentar verfassen - so geht's

Die Drohung der AOK, die Krankenhausstrukturen in Deutschland müssten zentralisiert werden und kleinere Häuser mit weniger als 500 Betten sollten verschwinden, hat für große Empörung unter den Betreibern der kommunalen Kliniken im Freistaat und bei den Landräten gesorgt. Die Staatszeitunh hat sich die konkrete Situation im unterfränkischen Landkreis Haßberge angeschaut.



„Der Mitarbeiter, der diesen Text verfasst hat, lebt bestimmt in einem urbanen Gebiet“, meint kopfschüttelnd Wilhelm Schneider (CSU, Foto), der Landrat des Landkreises Haßberge. „Denn wer den ländlichen Raum kennt, würde nicht solche Forderungen erheben.“ Zum ländlichen Raum gehört auch sein Landkreis, 1000 Quadratkilometer groß, aber nur rund 85 000 Einwohner, „ein dünn besiedelter Flächenlandkreis“, wie es Wilhelm Schneider beschreibt. Seit dreie Jahren bleibt die Einwohnerzahl dank Zuzüglern im Großen und Ganzen stabil – „Gottseidank, denn noch vor wenigen Jahren hat man uns einen Bevölkerungsverlust von bis zu 20 Prozent prophezeit.“ Bis zur nächsten Klinik sind es allerdings für einige Einwohner schon mal zehn bis 15 Kilometer, nicht selten mit schlechter Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr. Die nächste größere Klinik wie es sich die Kassenexperten vorstellen, die wäre dann in Bamberg, dorthin sind es 45 Kilometer.

Jahrelange Diskussionen mit Bürgern und Bürgermeistern

Im vergangenen Jahr musste Schneider einen von drei Krankenhausstandorten schließen, in der Gemeinde Hofheim. Die Diskussion darüber dauerte schon mehrere Jahre an, seinen Amtsvorgänger – Landrat Schneider regiert seit 2014 – habe die Auseinandersetzung Nerven gekostet. „Kein Bürgermeister hört es gern, dass ausgerechnet in seiner Gemeinde der Standort des Kreiskrankenhauses geschlossen werden soll“, meint Schneider verständnisvoll. Dem Rathauschef sitzen schließlich die Bürger im Nacken, „in kleinen Orten identifiziert man sich ja viel stärker mit einer solchen Klinik. Nicht selten sind sie auch ein wichtiger Arbeitgeber in einer ansonsten strukturschwachen Kommune. Es gab in Hofheim ein Bürgerbegehren, die Schließung wurde abgewendet. Bis der neue Landrat das Thema wieder aufgriff, viele Gespräche mit den sechs Bürgermeistern der betroffenen Verwaltungsgemeinschaft führte. Der Kompromiss: Die ambulante Schiene in Hofheim wurde ausgebaut. Einen Kardiologen gibt es bereits, auch eine regelmäßige Gynäkologen-Sprechstunde, bald soll noch ein Orthopäde dazu stoßen. Die Bürgermeister gaben ihr OK.

Jetzt haben sie im Landkreis Haßberge noch zwei Standorte, einen in Ebern und einen in der Kreisstadt Haßfurt. Es gibt eine Chirurgie, einen OP, eine Palliativstation und ein Intensivmedizinisches Zentrum (IMZ). Für die insgesamt derzeit noch 220 Betten – bald soll um zehn weitere aufgestockt werden –, sind 54,6 Planstellen bei den Ärzten und 121,2 Planstellen beim Pflegepersonal vorgesehen. Die meisten Stellen sind besetzt, lediglich bei den Internisten gäbe es noch zwei freie Jobs. Die Geburtsstation leiste man sich auch weiterhin, Hebammen sind ausreichen da, aber zu niedrige Geburtenraten für die Wirtschaftlichkeit. Hier hoffen die Haßberger jetzt darauf, Nutznießer eines neuen Förderprogramms der bayerischen Staatsregierung zu werden. Und ja, natürlich, schreibe man „beträchtliche Verluste“, räumt der Landrat ein, aktuell sind es 3,5 Millionen Euro im Jahr. Aber trotzdem gibt es für Wilhelm Schneider keine Alternative zum Erhalt der Häuser. Der demografische Wandel schreite schließlich voran, Bereiche wie die Altersmedizin müsse man sogar künftig noch ausbauen.

"Wir machen durchaus unsere Hausaufgaben"

„Und wir machen durchaus unsere Hausaufgaben“, verkündet der Landrat nicht ohne Stolz. So begegne man beispielsweise dem häufig vorgebrachten Argument der Zentralisierungsbefürworter, dass sich „in der Pampa“ schließlich kein junger Arzt freiwillig betätigen möchte. „Da ist natürlich was dran“, gibt der Politiker zu. In Haßberge haben sie deshalb jetzt ihr sogenanntes Famulaturkonzept. Angehende Ärzte schnuppern sowohl im Krankenhaus wie bei niedergelassenen Hausärzten rein, ob ihnen Ort und Arbeitsplatz taugt. Und wenn am Ende die Tendenz eher positiv ausfällt und es womöglich auf ein Quäntchen ankommt – dann zieht der Landrat sein „unschlagbares Angebot“ aus der Tasche (denn auch viele Ärzte wollen eine Familie gründen und ein Haus bauen): „Bei uns kostet der Quadratmeter erschlossenes Bauland ab 50 Euro.“ Nur mal zum Vergleich: Das ist etwa ein Dreißigstel dessen, was man in München berappen muss. (André Paul)