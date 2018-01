Das Walhalla-Lamm erobert die Regensburger Innenstadt

Sie stehen auf der Liste der bedrohten Arten - aber jetzt hat sich im Regensburger Stadtdschungel ein neues Exemplar inzwischen seltener Einkaufskultur angesiedelt: Mit ihrem Pop-up-Store in der Regensburger Altstadt schafft die Schäferei Walhalla-Lamm zunächst bis Ende März ein Angebot, das es in dieser Form bisher nicht gibt: von der Naturkosmetik über den Lammfellhandschuh bis zur Filzeinlage führt der kleine Laden ausschließlich Schafprodukte, deren Rohstoffe aus der Region stammen und die kleine, nachhaltig arbeitende Partnerunternehmen aus Bayern, Deutschland und Österreich verarbeiten.

Hinter Walhalla-Lamm stehen die beiden leidenschaftlichen Schafliebhaber Uli Teich und Pierre Steinkamp. Sie haben sich den Erhalt bedrohter Haustierrassen wie dem Waldschaf und der Bündner Strahlenziege und der nachhaltigen Landschaftspflege durch ihre tierischen Mitarbeiter verschrieben. 100 Mutterschafe und neun Mutterziegen tummeln sich in ihrem Auftrag auf dem Regensburger Keilberg oder dem Max-Schultze-Steig.

Der prominenteste Arbeitsplatz und Namensgeber der Schäferei sind die Hänge unterhalb der Walhalla. "Schäfer und ihre Herden haben in Jahrhunderten die Kulturlandschaft der Jura-Magerrasen geschaffen. Hier haben sich seltene Insekten- und Pflanzenarten angesiedelt vom Schmetterling bis zur Orchidee", sagt Uli Teich. Die Schafe halten beim Weiden diese Magerrasen von Verbuschung frei, ohne aber den Boden zu verdichten.

Der Pop-up-Store in der Regensburger Königstraße bietet Fellprodukte, die ausschließlich mit Alaun oder medizinisch gegerbt und deshalb nach Angaben der Schäfer besonders für Babys geeignet sind. Teich und Steinkamp kennen alle ihre Verarbeitungsbetriebe persönlich. Neu im Sortiment sind Lanolinseifen, speziell für Walhalla-Lamm in Sachsen hergestellt. Eine Frauentruppe in Oberfranken näht die Schafwollkuscheltiere.