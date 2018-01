Der Alte ist der Neue

Laut dem vorläufigen Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl in Lindau (www.lindau.de) ist heute Amtsinhaber Gerhard Ecker (SPD) mit 55,1 Prozent wiedergewählt worden. Der 60-Jährige siegte überraschend bereits im ersten Wahlgang in 12 von 13 Stimmbezirken. Nur in Unterreitnau verfehlte er die Mehrheit. Auch alle vier Briefwahlstimmbezirke entschied er für sich. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,2 Prozent. Knapp 20.000 Lindauer waren wahlberechtigt.

Eckers Konkurrenten Oliver Eschbaumer (29,3 Prozent) oder Daniel Obermayr (15,6 Prozent) konnten sich nicht durchsetzen. Stadtrat Eschbaumer trat für die konservative Bürger-Union, die FDP und die "Lindau Initiative" an. Er war CSU-Mitglied, verließ jedoch vor knapp einem Jahr die CSU-Fraktion im Stadtrat und gründete mit anderen die Bürger-Union. Der Ingenieur Daniel Obermayr trat für die Bunte Liste in Lindau an.

(rs)