Ehrenamtskoordinatoren werden in 35 bayerischen Kommunen gefördert

In 35 bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten fördert das bayerische Sozialministerium derzeit hauptamtliche Ehrenamtskoordinatoren. Diese sind für ehrenamtliche Helfer, Helferkreise und Initiativen erste Anlaufstelle bei allen Fragen rund um das Thema Asyl.



„Die große Nachfrage zeigt uns: das als Modellprojekt im Jahr 2015 gestartete Förderprogramm ist ein voller Erfolg. Damit haben wir in den 35 teilnehmenden Kommunen die Rahmenbedingungen geschaffen, um ehrenamtliches Engagement noch besser zu koordinieren. Die Koordinatoren stehen den freiwilligen Helfern mit Rat und Tat zur Seite. Hierfür stellen wir heuer 2,5 Millionen Euro bereit“, so Bayerns Sozialministerin Emilia Müller (CSU).

Zentrale Ansprechpartner für die Asylhelfer

Die Ehrenamtskoordinatoren sind in den Landkreisen und kreisfreien Städten zentrale Ansprechpartner für engagierte Asylhelfer, aber auch für die Behörden vor Ort. Sie vernetzen die regionalen Akteure, klären Helfer auf, die sich engagieren wollen und bieten Schulungen für Ehrenamtliche an. Zudem beraten sie zu den Rahmenbedingungen des ehrenamtlichen Engagements. Die Ministerin hofft, "dass noch weitere Kommunen die Förderung in Anspruch nehmen werden". Interessierte Landkreise und kreisfreie Städte können eine Förderung von bis zu 30 000 Euro bei der in dieser Angelegenheit für den gesamten Freistaat zuständigen Regierung von Mittelfranken beantragen.

Geförderte Ehrenamtskoordinatoren gibt es bereits in folgenden Kommunen:

Oberbayern: Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis Ebersberg, Landkreis Eichstätt, Landkreis Freising, Landkreis Rosenheim, Landkreis Weilheim-Schongau;

Niederbayern: Landkreis Freyung-Grafenau, Stadt Landshut, Landkreis Landshut, Stadt Passau, Landkreis Passau;

Schwaben: Landkreis Aichach-Friedberg, Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg, Landkreis Günzburg, Stadt Kaufbeuren, Landkreis Neu-Ulm;

Oberpfalz: Stadt Amberg, Landkreis Regensburg, Landkreis Schwandorf, Landkreis Tirschenreuth;

Oberfranken: Stadt Bamberg, Stadt Bayreuth, Stadt Coburg;

Mittelfranken: Stadt Ansbach, Stadt Fürth, Stadt Nürnberg, Landkreis Roth;

Unterfranken: Stadt Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg, Landkreis Bad Kissingen, Landkreis Haßberge, Landkreis Main-Spessart, Landkreis Miltenberg, Landkreis Würzburg; (BSZ)