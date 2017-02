Ein neuer Fraktionschef soll's richten

Die Regensburger Korruptionsaffäre hat die SPD schwer getroffen - jetzt versucht die Stadtratsfraktion einen Neuanfang. "Es ist zwar eine sehr schwierige Situation, aber wir wollen eine zukunftsorientierte Politik machen und die Koalition fortsetzen", sagte der neue Fraktionsvorsitzende Klaus Rappert am Dienstag in Regensburg.



Er appellierte auch an die anderen Fraktionen im Stadtrat, mit konstruktiver Arbeit das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. "Es geht nicht darum, wer den größeren oder schlimmeren Verbrecher in seinen Reihen hat", betonte der 46-jährige Jurist, der am Montag zum Vorsitzenden der SPD-Stadtratsfraktion gewählt worden war.



Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) sitzt in Untersuchungshaft. Auch gegen seinen Amtsvorgänger Hans Schaidinger (CSU) ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie wirft beiden Bestechlichkeit im Zusammenhang mit einer Grundstücksvergabe vor.



"Es gibt keinen Stillstand in der Verwaltung, und ich bin überzeugt, dass wir diese schwere Zeit erfolgreich überstehen werden", sagte Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, die die Amtsgeschäfte derzeit führt. Zweimal habe sie Wolbergs in der Untersuchungshaft besucht. Dabei sei es um dienstliche Belange gegangen. "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Also: Es geht ihm nicht gut."



In der Affäre geht es um unter anderem um eine Grundstücksvergabe an ein Bauunternehmen. Wolbergs soll die Firma bei der Vergabe eines früheren Kasernenareals im Oktober 2014 bevorzugt haben. Im Gegenzug soll der ebenfalls beschuldigte Geschäftsführer einer Bauträgergesellschaft an die Regensburger SPD Spenden in sechsstelliger Höhe gezahlt sowie Wolbergs und nahestehenden Personen geldwerte Vorteile verschafft haben.



Die SPD-Fraktion hatte Wolbergs bereits aufgefordert, von sich aus die Konsequenzen aus der Affäre zu ziehen - ohne direkt einen Rücktritt zu fordern. Anders sehe es mit einem möglichen Parteiausschlussverfahren aus, betonte Rappert. "Solange es nur Verdachtsmomente und keine Tatsachen gibt, geht das nicht."

(André Jahnke, dpa)