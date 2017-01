Eine App zum Leben retten

In der Region 10 – dem nördlichen Oberbayern – setzen Kommunen bayernweit einen neuen Akzent bei der medizinischen Notfallversorgung: die „Mobile Retter App“. Es gibt bereits erste Erfolge, doch vom Freistaat kommt bisher keine Unterstützung.

In Bayern dauert es nach dem Absetzen eines Notrufs im Schnitt zwölf Minuten, bis der Sanka eintrifft. Das ist schnell – aber manchmal eben nicht schnell genug, gerade in ländlichen beziehungsweise dünn besiedelten Regionen mit schlechten Straßenverhältnissen. Auch bei miesen Witterungsbedingungen wie momentan durch Schnee und Eisglätte kann es zu Verzögerungen kommen. Doch etwa bei einem Schlaganfall geht es um jeden Augenblick, pro Sekunde geht wertvolle Hirnsubstanz unwiederbringlich verloren.



Im nördlichen Oberbayern, das verwaltungstechnisch als Region 10 firmiert – dazu gehören die kreisfreie Stadt Ingolstadt sowie die Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen a. d. Ilm –, setzt man jetzt auf ein bayernweit neuartiges Projekt, dass hier Unterstützung leisten kann: die „Mobile Retter App“. Sie lässt sich kostenfrei im App Store herunterladen, freigeschaltet wird sie dann nach erfolgreicher Absolvierung eines Schulungskursus.



Angesprochen sind alle Personen, die beruflich etwas von professioneller Erstversorgung verstehen: also neben hautberuflichen Rettungsdienstmitarbeitern beispielsweise auch Feuerwehrmänner, Arzthelferinnen und Krankenschwestern. Wer dagegen nur mal für den Führerschein oder das Büro einen obligatorischen Erste-Hilfe-Kursus absolviert hat, gehört eher nicht zur gesuchten Klientel. Geholfen werden soll vor allem, wenn Menschen aus internistischen Gründen bewusstlos werden oder gar einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten haben, dagegen nicht bei Unfallopfern.



Und so funktioniert es: Nachdem der Notruf bei der Rettungsleitstelle in Ingolstadt einging, sucht das System nach dem Teilnehmer, der sich am nächsten zum Patienten befindet. Ein Alarmton auf dem Smartphone informiert den Helfer. „Und dann kann er entscheiden, ob er auch tatsächlich einsatzbereit ist und helfen kann“, erläutert der Neuburger Notarzt Alexander Hatz, der bei dem Projekt federführend ist.



„Niemand ist verpflichtet, wenn es gerade ungünstig ist, alles ist freiwillig“, so der 53-jährige Mediziner. Wer sich fit fühlt, loggt sich ein und signalisiert der Rettungsleitstelle damit die Einsatzbereitschaft. Die Zentrale in Ingolstadt berechnet dann die Minuten bis zum Patienten auf der Grundlage einer Fahrgeschwindigkeit mit 40 Stundenkilometern.

Kein Ersatz für den klassischen Rettungsdienst

„Ganz wichtig: Der klassische Rettungsdienst wird davon unabhängig in Marsch gesetzt, keiner der Helfer braucht Angst zu haben, mit einem Notfall allein zu bleiben“, versichert Alexander Hatz. „Es ist ein sogenanntes On Top-System.“ Das GPS beziehungsweise das Navi im Handy lotsen den Helfer dann zum Patienten.



Gefragt ist übrigens nicht nur die rein medizinische Unterstützung, sondern eventuell auch die logistische, wie Hatz darstellt: „Ein Nachbar, der die App hat, kennt sich womöglich gut aus beim Zufahrtsweg zu einem abgelegenen Wohnhaus oder kann mithelfen, einen Patienten zum Sanka zu tragen.“ Ist der Einsatz beendet, erstellt der App-Inhaber ein kurzes Einsatzprotokoll und schickt es zur Auswertung per PDF-File an die Rettungsleitstelle.



Und das läuft im nördlichen Oberbayern inzwischen seit knapp drei Monaten richtig gut. Auf einen ersten Aufruf, so der Neuburger Notarzt, hätten sich rund 450 Freiwillige gemeldet. „Von denen haben wir bereits 230 in den zirka 3,5-stündigen Kursen geschult.“ Dort wird unter anderem das Reanimieren an Puppen geübt – auch an ganz kleinen. „Denn viele Leute sind innerlich bereit, Erwachsenen zu helfen – reagieren aber erst mal verunsichert, wenn da ein bewusstloses Kind oder gar ein Baby liegt“, so Alexander Hatz.



Und es gibt auch schon erste Belege, dass die neue App tatsächlich die Überlebenschancen von Menschen deutlich verbessert hat. In der Gemeinde Baar-Ebenhausen bei Ingolstadt hatte ein 50 Jahre alter Mann vor seiner Haustür einen Herzinfarkt bekommen und infolge dessen Kammerflimmern. Die App benachrichtigte einen Feuerwehrmann in der Nachbarschaft, der 50-jährige überlebte und konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.



„Von den jährlich 75 000 Fällen in Deutschland mit Herz-Kreislauf-Stillstand wären mindestens 10 000 zu retten, wenn nur schnell genug ein qualifizierter Helfer am Ort erschiene“, ist der erfahrene Mediziner überzeugt. Zuerst erkannt hatte das ein Mediziner aus Gütersloh, dort wurde die Mobile Retter App vor gut zwei Jahren deutschlandweit zum ersten Mal eingesetzt.



Und der Bedarf sei auch in Bayern gegeben, das belegten schon die 350 registrierten Alarmierungen der mobilen Retter im nördlichen Oberbayern allein bis zum 31. Dezember vergangenen Jahres. Die Männer und Frauen arbeiten ehrenamtlich, die technischen Kosten und die Ausgaben für das Schulungsmaterial von zusammen zirka 10 000 Euro im Jahr trägt derzeit der regionale Rettungszweckverband der drei Landkreis und der kreisfreien Stadt.



Einer, der sich seit Kurzem daran beteiligt, ist der Gymnasiallehrer Jürgen Lang aus Pfaffenhofen. Zu seinen Motiven meint der 46-Jährige: „Ich bin seit 25 Jahren ehrenamtlich als Rettungssanitäter beim Bayerischen Roten Kreuz aktiv. Als mobiler Retter sehe ich die Chance, in meiner unmittelbaren Umgebung bei einem lebensbedrohlichen Notfall schneller als der Regel-Rettungsdienst lebensrettende Maßnahmen einleiten zu können.“



Langfristig rechnet der Neuburger Notarzt mit der notwendigen Zahl von 600 bis 800 Teilnehmern, um die Region mit ihren 450 000 Einwohnern effektiv abdecken und versorgen zu können. Aus diesem Grund wolle man künftig auch verstärkt Mitarbeitern von Krankenhäusern und Pflegediensten ansprechen. Aus eigenen Mitteln habe er bereits rund 1000 Euro bereitgestellt, unter anderem für Werbematerial, berichtet Hatz.



Schön wäre es deshalb, wenn sich zusätzlich zu den Kommunen auch der Freistaat Bayern unterstützend beteiligen würde. „Wir haben das Konzept auch bereits Florian Herrmann (CSU), dem Vorsitzenden des Innen- und Kommunalausschusses im bayerischen Landtag, vorgestellt“, so der Arzt. „Es wurde zwar wohlwollend aufgenommen – aber seither haben wir leider nie wieder was gehört.“ Und auch aus dem Haus von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) kam bisher noch kein Signal. (André Paul)