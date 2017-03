Es soll sich lohnen – darf aber nix kosten

Der Kampf um dringend benötigte Wohnungen ist wie der Wettlauf zwischen Hase und Igel: Was immer die Kommunen tun, stets liegt die Nachfrage weit vor dem Angebot – auch weil man elementare Regeln der Marktwirtschaft ignoriert.



Immobilienscout.de listet aktuell für München knapp 1400 freie Wohnungen – ein Großteil davon selbst für Gutverdiener kaum bezahlbare Luxus-Unterkünfte: drei Zimmer kalt für 3500 Euro im Monat. Die Landeshaupstadt verpflichtete sich deshalb im November 2016, für den jährlichen Neubau von 8500 bezahlbaren Wohnungen zu sorgen.



Klingt zunächst nicht so schlecht. Doch wenn man berücksichtigt, dass jährlich bis zu 30 000 Neu-Bürger nach München drängen – und die benötigen, weil häufig Singles, zirka 18 000 Wohnungen – dann ist klar, dass hier ein Rennen zwischen Hase und Igel abläuft. Vor jeder bezugsfertigen neuen Unterkunft stehen mindestens zwei bis drei Interessenten und rufen: „Ick bin all hier.“



Auf einer Veranstaltung in Freising (Staatszeitung vom 17. März 2017) forderte Bayerns Städtetagsvorsitzender Ulrich Maly einen „gesetzlichen Rahmen, der es für private Investoren attraktiv macht, in die Schaffung bezahlbaren Wohnraums zu investieren“.

Eine mickrige Rendite zwischen einem und vier Prozent



Doch das wird wohl ein frommer Wunsch bleiben. „Bauunternehmen erwirtschaften gerade mal eine Rendite zwischen einem und vier Prozent“, erläutert Johannes Lutz, Geschäftsführer der in Nürnberg ansässigen Firma BRZ, einer Unternehmensberatung speziell für die Baubranche. Zum Vergleich: Der Automobilkonzern BMW schaffte im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,3 Prozent, der ewige Konkurrent Mercedes 9,1 Prozent. Die Chemieindustrie kommt auf rund acht Prozent.



Aber auch für potentielle Vermieter lohnt sich die Investition in eine Wohnung kaum noch. Bei fast 25 Prozent der Immobilienanlagen beträgt die Rendite null Prozent, den Vermietern bringt ihr Wohneigentum gar nichts. Bei 8,5 Prozent ist die Bruttorendite sogar negativ. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin ausgerechnet. „Geht man von einer durchschnittlichen Inflation von jährlich zwei Prozent aus, liegen die Renditen von mehr als 50 Prozent der Immobilieninvestitionen unterhalb der Inflationsgrenze“, sagt Thomas Meyer, Vorstandschef der Starnberger Firma Wertgrund Immobilien AG und Auftraggeber der Studie.



Und dieser Trend dürfte sich dank der Mietpreisbremse in den nächsten Jahren sogar noch verschärfen. Denn eine Gehaltsbremse bei Maurern, Zimmerleuten und Dachdecker, die gibt es eben nicht. Im Gegenteil: Um für die ohnehin schon unter Fachkräftemangel leidende Branche Nachwuchs zu bekommen, müssen die Chefs sogar noch eine Schippe beim Lohn drauflegen – sonst haben sie etwa gegen die Metall- und Elektroindustrie beim Kampf um die Lehrlinge keine Chance.



„In München kostet mich der Quadratmeter Wohnungsneubau inzwischen mindestens 2400 Euro“, rechnet Ernst Böhm vor. Er ist Aufsichtsratschef der B&O-Firmengruppe aus Bad Aibling. „Damit werden Mietpreise unter zehn Euro kalt pro Quadratmeter unrentabel – aber mehr gilt ja als unsoziale Abzocke“, kritisiert der Unternehmer.





Ineffiziente Ausschreibung aus Angst vor den Handwerkern



Auch das wäre für eine Familie sogar noch zu finanzieren – wenn sich die Leute ein wenig bescheiden würden. In den 1960er Jahren etwa war eine durchschnittliche Drei-Zimmer-Wohnung zwischen 50 und 60 Quadratmetern groß – heute dagegen 80 oder gar 100 Quadratmeter. Dass beide Kinder sich ein Kinderzimmer teilen, erachten viele Mittelschichteltern ja inzwischen als unzumutbar. „Wir müssen wieder bescheidener werden“, fordert Ernst Böhm.



Aber auch bei den Sozialwohnungen wird häufig unökonomisch gearbeitet. Durch die Pflicht zur europaweiten Ausschreibung kommt meist die Firma mit dem billigsten Angebot zum Zug – und stellt dann eben auch vergleichsweise Schrott hin. Dort müssen Leute wohnen, dort wollen sie aber nicht leben – und ziehen so schnell wie möglich wieder aus, wenn sie es sich leisten können. Ein häufiger Mieterwechsel führt aber zu einem schnelleren Verschleiß – ein Grund mehr, warum kaum ein solventer Anleger in diesen Sektor investieren möchte.



Speziell in kleineren Kommunen des Münchner und Nürnberger Speckgürtels werden die Baukosten und infolge dessen auch die Mieten noch durch das ineffiziente Ausschreibeverhalten der Bürgermeister hochgetrieben: Aus Angst vor den örtlichen Handwerksmeistern wird bei vielen kommunalen Wohnungsbauprojekten jedes Gewerk einzeln ausgeschrieben – statt effizient einen Generalunternehmer zu beauftragen. Wenn nur einer im Produktionsprozess stockt, verzögert sich die Fertigstellung und alles wird teuer.



Bei Sozialwohnungen kommt immer der sozial Schwächste zum Zuge: Und das ist eben am Ende die deutsche Hartz IV-Familie oder die anerkannte Flüchtlingsfamilie statt des Paars mit zwei Kindern – wo aber er als Busfahrer und sie als Krankenschwester Vollzeit arbeitet. Im Vergleich schneiden sie, trotz niedrigen Lohns, finanziell besser ab – und haben demzufolge bei wachsender Konkurrenz das Nachsehen bei der Vergabe der subventionierten Wohnungen in Boomregionen. Statt dessen konkurriert die hart arbeitende Mittelschicht ohne Transferleistungsanspruch mit um die wenigen bezahlbaren Angebote auf dem freien Markt. In strukturschwachen Regionen dagegen stehen viele günstige Wohnungen und Sozialwohnungen leer.

(André Paul)