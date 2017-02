Fairer Kartenverkauf für alle bei Bayreuther Festspielen - angeblich

Jeder, der will, hat eine Chance auf Karten für die Bayreuther Festspiele - so zumindest werben die Veranstalter für den Online-Verkauf. Vom Sonntag, 12. Februar 2017, ab 14 Uhr an können Karten für sämtliche Aufführungen der diesjährigen Festspiele online erworben werden, wie schon im vergangenen Jahr.

Jeder kann bis zu vier Eintrittskarten für eines oder mehrere Einzelwerke - Die Meistersinger von Nürnberg, Tristan und Isolde, Parsifal, Walküre IV - bestellen, zudem bis zu zwei Stück für die Tetralogie Der Ring des Nibelungen.



Wer bereits im vergangenen Herbst Karten schriftlich oder online bestellte und bisher keine Rechnung erhielt, muss davon ausgehen, dass die Bestellung nicht erfüllbar war. Nun bekomme jeder eine zweite Chance, heißt es von den Festspielen. Um Zeit zu sparen und die Aussichten auf einen erfolgreichen Kauf zu verbessern, kann man sich bis zum Freitag, 10. Februar 2017, vorab registrieren.



Die Ticketvergabe für die Festspiele war in den vergangenen Jahren immer wieder in den Blickpunkt gerückt. Der Bundesrechnungshof hatte gerügt, dass zu wenig Karten in den freien Verkauf gehen. Auf diese Kritik reagierte die Festspielleitung unter anderem mit dem Internetangebot. Das dem Komponisten Richard Wagner (1813 bis 1883) gewidmete Opernfestival beginnt am Dienstag, 25. Juli 2017, mit den Meistersingern von Nürnberg. (dpa)