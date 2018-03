Für eine bessere Sicherheitskooperation in den Bergen

Bayern ist beliebt wie nie zuvor. Die Zahl der Gästeankünfte erreichte im November 2017 mit 88,2 Millionen Übernachtungen bereits die Zahl des gesamten Jahres 2015 und wird aller Voraussicht nach auch den Rekordwert von 2016 mit 91 Millionen übertreffen, meldete das Bayerische Landesamt für Statistik. Und einen beträchtlichen Teil der Besucher zieht es wie viele Tagesausflügler in die Berge, womit auch das Risiko von Unfällen im alpinen Terrain wächst. In Österreich stieg 2017 die Zahl der tödlich verunglückten Menschen im Alpenraum um elf auf 283 Menschen, meldete vor einiger Zeit das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit.



In Bayern wurde 2012 das Bayerische Kuratorium für alpine Sicherheit ins Leben gerufen. Damit sollten die Unfallforschung intensiviert, die Prävention verbessert und wissenschaftliche Arbeiten gefördert werden. Eine zentrale Aufgabe des Kuratoriums sollte die Koordination zwischen beteiligten Verbänden wie dem Deutschen Alpenverein, dem Deutschen Skiverband und Skilehrerverband, der Bergwacht und der Polizei sein – mit dem Ziel, übergreifende Gesamtstatistiken zu realisieren und Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Das Kuratorium sollte als Dachorganisation zum Thema alpiner Sicherheit dienen, so wie es in Österreich seit Jahren erfolgreich praktiziert wird.



Doch bald wurde es recht still um das neu gegründete Kuratorium. Es gab 2015 ein Symposium in Berchtesgaden zum Thema „Sportklettern und künstliche Kletteranlagen“ unter Schirmherrschaft des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU). Wer heute die Website alpinesicherheit.bayern besucht, findet Meldungen von 2015 und 2016 inklusive Bildern vom Symposium von 2015, veraltete vereinsinterne Meldungen – aber weder aktuelle Zahlen und Statistiken noch relevante Informationen für die Öffentlichkeit zur Sicherheit in den Bergen.

Langfristiges Ziel: Eine intensive Kooperation mit Österreich

„Wir arbeiten mit Leidenschaft an der Fortsetzung der äußerst wichtigen Arbeit für die Sicherheit im alpinen Raum“, sagt die CSU-Landtagsabgeordnete Michaela Kaniber aus dem Berchtesgadener Land, die neue Kuratoriumsvorsitzende. Der Ausbau der Zusammenarbeit mit den beteiligten Verbänden ist ein Hauptziel des Kuratoriums. Diese Verbände, zu denen auch noch der Deutsche Polizeibergführerverband und der Verband Deutscher Berg- und Skiführer zählen, haben Unterstützung signalisiert. „Polizei und Bergwacht haben sich bereit erklärt, ihre Daten aufzubereiten, und auch der Alpenverein ist bereit, mitzuarbeiten, sodass wir mit der geplanten Gesamtstatistik gut vorankommen“, ergänzt Kaniber. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln soll auch eine neue Struktur geschaffen und ein Gesamtverantwortlicher gefunden werden.



Ein langfristiges Ziel ist auch die intensive Kooperation mit dem österreichischen Kuratorium, mit dem bereits jetzt Kontakte vorhanden sind. „Die Österreicher sind mit ihrer Arbeit im Kuratorium für uns ein großes Vorbild“, sagt Kaniber und ergänzt: „Auch hier wird es eine enge Zusammenarbeit bei einer gemeinsamen Notfall-App geben.“ Nicht nur die Kooperationen mit den Verbänden sollen intensiviert werden, es ist auch für Herbst 2018 ein weiteres Symposium geplant. (Georg Weindl)