Gemeinden fordern Baulandsteuer

Der Bayerische Gemeindetag appelliert an die bayerische Staats- und an die Bundesregierung, „intensiv über die Einführung einer sogenannten Baulandsteuer nachzudenken“. Damit könnte „möglicherweise der weitverbreiteten Spekulation auf brachliegende Grundstücke – deren späterer Verkauf höhere Gewinne verspricht – begegnet und dringend benötigtes Bauland mobilisiert werden“, so Gemeindetagspräsident Uwe Brandl.



Hintergrund: Die Bürgermeister weisen derzeit „mit Hochdruck“ Bauland aus. „Oft stellen sie dann frustriert fest, dass vom neugeschaffenen Baurecht aber nicht Gebrauch gemacht wird. Vor dem Hintergrund steigenden Zuzugs nach Bayern und des immensen Bedarfs an zusätzlichem Wohnraum ist es unerträglich, dass zahl-reiche bebaubare Grundstücke nur deswegen brachliegen, weil sich ihre Eigentümer durch einen späteren Verkauf höhere Gewinne versprechen“, klagt Brandl.





Bis in die 1960er Jahre gab es diese Steuer schon mal



Da sich das im Baurecht verankerte Baugebot in der Praxis als ineffizient und schwer durchsetzbar erwiesen habe, plädiert der Verbandschef dafür, darüber nachzudenken, ob nicht die in der alten Bundesrepublik Anfang der 1960er Jahre bestehende Grund-steuer C – eben die Baulandsteuer – wieder eingeführt werden könnte. „Es ist unverständlich, dass diese Idee vor geraumer Zeit vom Bundesrat verworfen wurde“, schimpft Uwe Brandl. „Wir brauchen dringend Wohnungen für unsere Bevölkerung. Neben vielen anderen denkbaren Anreizen für den Wohnungsbau sollte auch eine solche Steuer in die Erwägungen einbezogen werden. Wer für brachliegendes, aber bebaubares Land Steuern zahlen muss, wird es sich gut überlegen, ob ein weiteres Zuwarten wirtschaftlich sinnvoll ist.“



Das Problem tritt wenn, vor allem in den wirtschaftlich prosperierenden Regionen des Freistaats auf. Eine der Ursachen ist, dass manche Grundstückeigner massiv auf ihren wirtschaftlichen Vorteil bedacht sind und natürlich darauf hoffen, dass die ohnehin schon rasant gestiegenen Baulandpreise angesichts der Wohnungsknappheit noch weiter nach oben klettern. Hinzu kommt aber auch der Umstand, dass viele Baufirmen angesichts ungebremster Auftragslage mit dem Bauen kaum noch hinterher kommen.

Verband Haus & Grund Bayern ist skeptisch



Skeptisch zeigt man sich dagegen beim Verband Haus & Grund Bayern. „Diese Steuer war schon in den 1960er Jahren ein wirkungsloses Instrument“, meint der Justiziar der Interessenvertretung, Raimund Sieg, zur Staatszeitung. Es sei ein „Märchen“, so Sieg, dass bewusste Bauverzögerung eine wesentliche Ursache für brachliegendes Bauland ist – bestenfalls in wenigen „Einzelfällen“. Obendrein sei die Steuer „unsozial“, kritisiert der Haus & Grund-Justiziar.



Und selbst wenn die Steuer komme, warnt Raimund Sieg Gemeindetagschef Brandl und dessen Kollegen, dann könne diese eine „enorme Belastung“ für die Verwaltung darstellen – unter anderem aufgrund zahlreicher Ausnahmen und auch, weil die Steuer zurückgezahlt werden müsse, wenn dann doch auf dem Grundstück gebaut wird. (André Paul)