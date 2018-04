Hilfe für Betroffene des Oktoberfestattentats

Fast 38 Jahre nach dem rechtsextremen Oktoberfest-Attentat erhalten die Opfer eine finanzielle Unterstützung der Stadt München. Der Verwaltungs- und Personalausschuss befürwortete einstimmig einen fraktionsübergreifenden Antrag, mit dem die Stadt einmalig 50 000 Euro bereitstellen will. Das Geld soll über den Unterstützerverein Before den Opfern zugute kommen.



"Nach wie vor leiden Betroffene unter den physischen, psychischen und materiellen Folgen dieses schwersten Terroranschlags in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland", heißt es in dem Antrag. Bei dem rechtsradikalen Anschlag am 26. September 1980 starben 13 Menschen, darunter der Bombenleger Gundolf Köhler. Mehr als 200 wurden verletzt. Bei vielen nähmen die Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität mit steigendem Alter zu, wie ein Forschungsprojekt mit einer Befragung der Betroffenen ergab. Nun sollen sie über den Verein Hilfe bekommen, die aber zunächst für ein Jahr bei 5000 Euro pro Person gedeckelt werden soll.



Der Geologie-Student Köhler war ein früherer Anhänger der dann verbotenen rechtsextremistischen "Wehrsportgruppe Hoffmann". Ende 2014 hatte der Generalbundesanwalt die Wiederaufnahme der Ermittlungen verfügt, da es stets Zweifel gab, dass Köhler allein handelte. Bisher wurden aber keine Ergebnisse der neuen Ermittlungen bekannt. (dpa)