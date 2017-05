Kinderehen, falsche Pässe und fehlende Geburtsurkunden

Standesbeamte aus ganz Bayern trafen sich von Montag, 8., bis Mittwoch, 10. Mai 2017, in Ingolstadt zu ihrer alle zwei Jahre stattfindenden Verbandsversammlung. Im Mittelpunkt standen diesmal vor allem die Angelegenheiten von Flüchtlingen.

Das Thema wurde dabei aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. So informierte beispielsweise Silvia Hetzer, die stellvertretende Leiterin des Würzburger Standesamts, über praktische Erfahrungen im Umgang mit Geburtsbeurkundungen für Flüchtlingsfamilien. Probleme hierbei seien beispielsweise ungeklärte Identitäten der Eltern, mangelnde Nachweise zur Eheschließung und zweifelhafte Abstammungsverhältnisse. Hinzu kommen Sprachbarrieren und kulturelle Verschiedenheiten. "Gleichzeitig besteht ein hoher zeitlicher Druck zur Beurkundung der Geburt, denn diese ist Voraussetzung für die Beantragung von Leistungen", erläutert Silvia Hetzer.

Professor Anatol Dutta von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität setzte sich mit der Anerkennung ausländischer Ehesachen auseinander - speziell im Fall von Scheidungen - und warf die Frage auf, inwieweit Paragraph 107 FamFG noch zeitgemäß sei.

Noch vor der Bundestagswahl kommt ein Gesetz gegen Kinderehen

Professor Tobias Helms von der Philipps-Universität in Marburg beschäftigte sich mit der rechtlichen Beurteilung von Kinderehen in Deutschland. Hintergrund: Am 5. April 2017 beschloss die Bundesregierung, noch in dieser Legislaturperiode ein Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen zu verabschieden. Wichtigster Inhalt: Alle im Ausland geschlossenen Ehen, bei denen ein Ehepartner zum Zeitpunkt der Eheschließung jünger als 16 Jahre war, sollen automatisch unwirksam werden. Für Ehegatten im Alter von 16 bis 18 Jahren zum Zeitpunkt der Trauung sollen nur noch in besonderen Härtefällen Ausnahmen gemacht werden.

Hauptkommissar Andreas Heuser referierte über das Erkennen von gefälschten Personaldokumenten im Alltag. Im Zusammenhang mit Flüchtlingen betrifft das vor allem Pässe und andere Reisedokumente. Heusers wichtigste Methode, um Betrügern auf die Schliche zu kommen: "Dem Fäslcher sind die echten Ausgangsstoffe und Produktionsverfahren nicht zugänglich und oftmals auch gar nicht bekannt." (APL)



