Landkreise drohen Staatsregierung

Am Dienstag, 8., und Mittwoch, 9. Mai tagen Bayerns 71 Landräte in der Gemeinde Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm. Was den Kreischefs besonders auf den Nägeln brennt, ist die immer dramatischer werdende Personalnot in den Landratsämtern. So lautet die Klage von Christian Bernreiter (CSU), dem Landrat des Kreises Deggendorf und Präsident des Bayerischen Landkreistags.

Sollte die Staatsregierung hier nicht schnell und gründlich Abhilfe schaffen, dann werde man ein sogenanntes Personalbemessungsgutachten beim Obersten Rechnungshof in Auftrag geben. Im schlimmsten Fall bestätigen die Richter den Landräten dann schriftlich, dass sie vom Freistaat nicht angemessen ausgestattet werden, um ihre Aufgaben zu erfüllen – eine Blamage im Wahljahr fürs CSU-Kabinett und eine Steilvorlage für die Opposition im Landtag. „Wir setzen auf Verständnis“, warnt Bernreiter, „aber sind so nah am Abgrund, dass wir notfalls auch zu diesem letzten Mittel greifen.“

Nanu – Personalnot im Landratsamt? Der öffentliche Dienst mit seinen anständigen Löhnen, geregelter Arbeitszeit und der hohen sozialen Sicherheit ist ja nun nicht gerade als Grusel-Arbeitgeber bekannt. Verwaltungsangestellte zu finden, da habe man auch keine Probleme, differenziert Bernreiter. Schlimm schaut es aber mit dem hochqualifizierten akademischen Personal aus, dass auch gut – und mitunter sogar deutlich besser – dotierte Jobs in der freien Wirtschaft finden würde.

Am meisten fehlen Technische Umweltingenieure und Veterinäre

Konkretes Beispiel: die Technischen Umweltingenieur. Je mehr gebaut wird – und in Bayern soll in den nächsten Jahren sehr, sehr viel gebaut werden, vor allem Wohnungen – desto notwendiger sind die Technischen Umweltingenieure. „Heute bekommen sie doch kein Projekt mit durch ohne Lärmgutachten“, erläutert der Landkreistagspräsident. Auch bei den innerstädtischen Verdichtungen sind sie als Experten gefragt. „Denn es finden zwar alle Bürger im Prinzip toll, dass man Flächen sparen und weniger versiegeln soll. Aber kaum lasse ich einen Erweiterungsbau ans Krankenhaus setzen, beschweren sich die Nachbarn, warum der auf ihrer und nicht auf der anderen Seite erfolgt. Oder es heißt, wir sollen doch damit gleich raus auf die grüne Wiese gehen“, schildert der Verbandschef einen Fall daheim aus Deggendorf.

Auch an Veterinären mangelt es in vielen Landratsämtern. Der Skandal um die Firma Bayern-Ei hänge auch damit zusammen, dass über Monate hinweg aus Personalnot das vorgeschriebene Vier-Augen-Prinzip nicht konsequent habe umgesetzt werden können. „Derzeit gibt es insgesamt in allen bayerischen Landratsämtern 5800 Stellen“, rechnet der Landkreistagspräsident vor. „Um unsere Aufgaben ordentlich erfüllen zu können, würden wir rund 1400 weitere Planstellen benötigen.“

In Konsequenz übernehmen nach Bernreiters Worten Mitarbeiter, die eigentlich für Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung zuständig sind, nun Aufgaben des Staates. Das führe aber mitunter zu Burnout bei den Engagierten. „Und da müssen wir einschreiten, wir haben schließlich eine Fürsorgepflicht.“ Entweder solle der Freistaat mehr Geld bereitstellen, damit die Kreise selbst neue Mitarbeiter einstellen können – oder eben nach dem Konnexitätsprinzip entsprechend zusätzliche Fachkräfte abordnen.

Zu ihrer Tagung in Weißenhorn haben sich die Landräte viel politische Prominenz eingeladen. Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann und Landtagspräsidentin Barbara wollen vorbeischauen, ebenso Vertreter der Oppositionsparteien und EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU). (André Paul)